NVIDIA CEO 讚揚 Tesla CEO 對公司早期信心的看法

NVIDIA 首席執行官 Jensen Huang 於週三在 Joe Rogan Experience 播客上讚揚 Tesla 首席執行官 Elon Musk，稱讚他早期對這家如今全球最有價值公司的信心。Huang 和 Musk 被廣泛認為是現代最偉大的科技企業家，兩者之間的合作緊密，因為 NVIDIA 的晶片廣泛應用於 Tesla 車輛，特別是在自駕技術和數據收集方面。Jensen Huang 對於未能更多投資 Elon Musk 的 xAI 感到遺憾。

這兩位首席執行官都克服了重重困難，幾乎從零開始創建了自己的公司。Musk 於 2000 年代初期加入 Tesla，那時公司尚未有製造汽車的計劃。Jensen 則在 Denny's 餐廳的一個攤位上創立了 NVIDIA，該攤位如今也被銘刻在一塊紀念牌上。在 Joe Rogan 的節目中，Rogan 問及 Jensen 與 Elon 的關係，NVIDIA 首席執行官表示，當時沒有人願意支持他，只有 Musk 選擇了他：

廣告 廣告

「我很幸運，因為我認識 Elon Musk，我幫助他為 Model 3 和 Model S 建造了第一部電腦，當他想開始開發自駕車時，我幫他建造了進入 Model S 自駕系統的電腦。我們基本上是 FSD 電腦的第一版，因此我們已經在一起合作。當我宣布 DGX-1 時，全球沒有人想要它。我沒有收到任何訂單，沒有人想購買它，除了 Elon。他說，‘你知道嗎，我有一家公司真的需要這個。’我驚訝地發現，我的第一位客戶就是他。他說，那是一家 AI 公司，還是非營利組織，我們真的需要這種超級電腦。

我把一台包裝好，開車到舊金山，於 2016 年親自交給了 Elon。」第一部 DGX-1 AI 超級電腦是親自交付給當時與 OpenAI 合作的 Musk，這為 AI 研究提供了關鍵的早期計算能力，促進了機器學習的突破，這些突破支撐了現代工具如 ChatGPT 的運行。自 2016 年以來，NVIDIA 與 Tesla 的長期合作關係已使該公司的市值增長超過 2 萬億美元。這種合作不僅鞏固了兩家公司在技術領域的領導地位，也顯示出他們在推動創新方面的強大潛力。

隨著 Tesla 在未來幾年內預計將向 NVIDIA 購買價值達 40 億美元（約 HK$ 312 億）的產品，這一關係無疑將繼續為市場帶來積極影響，並進一步加強 Tesla 在全球電動車領域的領導地位。Tesla 的創新和持續投資不僅推動了自身的成長，也促進了整個行業的技術進步，彰顯了電動車未來的光明前景。

推薦閱讀