港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本

Nvidia CEO Jensen Huang 表示對於未能更多投資於 Elon Musk 的 xAI 感到遺憾

Nvidia 的 CEO Jensen Huang 在接受 CNBC 訪問時透露，他對未能在 Elon Musk 的人工智慧初創公司 xAI 投資更多感到遺憾。Huang 表示，Nvidia 已經是 xAI 的投資者，但他希望能為這家人工智慧初創公司提供更多資金。這是因為 Musk 在創建變革性公司方面的卓越紀錄，包括 Tesla 和 SpaceX。Huang 對 xAI 最近的融資輪感到非常興奮，並將 Musk 的公司描述為與 OpenAI 和 Anthropic 一同，成為重塑計算領域的強大新一代人工智慧開發者。

Huang 表示：「我對他們的融資機會感到非常興奮。我唯一的遺憾是，我們已經是投資者，但我沒有給他更多的資金。幾乎所有 Elon 參與的項目，您都會想要成為其中的一部分。」他還澄清了 Nvidia 在 xAI 的投資，透露這是 Elon Musk 提供的投資機會。他說：「他（Musk）給了我們投資 xAI 的機會，我對此感到非常高興。」

在談到人工智慧的投資熱潮時，Huang 將當前的人工智慧驅動經濟與互聯網早期時期進行了對比。他表示：「那時候，所有互聯網公司加起來的市值可能只有 300 億或 400 億美元。如果看現在的超級大型企業，這已經是一個約 2.5 萬億美元的業務。」他還指出，從基於 CPU 的計算轉向 GPU 驅動的生成式人工智慧，代表著一個「數萬億美元的建設」，Nvidia 也在尋求支持這一轉變。

Huang 補充說，Nvidia 的每位工程師現在都在使用 AI 編碼助手，例如他所稱的「最愛企業 AI 服務」Cursor，這已為公司帶來了顯著的生產力提升。這一切都顯示出，隨著 AI 技術的不斷進步，市場的潛力也在不斷增長。Tesla 在這一轉型中所扮演的角色，無疑是推動整個行業向前邁進的重要力量，未來將繼續影響市場的發展趨勢。

AMa

