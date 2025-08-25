NVIDIA Jetson Thor 電腦為人形機器人提供 7.5 倍的性能提升

NVIDIA 最近推出了其新的 Jetson Thor 計算機，這一系統將生成式人工智能技術從雲端帶入機器人領域，並能夠在實時中為人形機器人、外科助手及工業機器提供動力。這款設計旨在推動所謂的「物理人工智能」發展，讓機器能夠感知、推理和實時行動。Jetson AGX Thor 開發者套件和生產模組的正式發佈標誌著這一技術的廣泛可用性，並預示著未來機器人技術的一次重大飛躍。

這一系統提供高達 2,070 FP4 兆次浮點運算和 128 GB 的 RAM，並在 130 瓦特的功率範圍內運行。NVIDIA 表示，Jetson Thor 的人工智能計算能力是其前身 Jetson Orin 的 7.5 倍，能效提升則達到 3.5 倍。早期採用者包括 Amazon Robotics、Boston Dynamics 和 Caterpillar 等公司，而其他主要玩家如 John Deere、Meta、OpenAI 和 Medtronic 也在測試這一平台，以推進物理人工智能的應用。

Jetson Thor 配備了 NVIDIA 的 Blackwell GPU，能夠同時運行多個人工智能模型，包括 NVIDIA 的 Isaac GR00T 視覺-語言-行動模型以及大型語言和視覺模型。這使得機器人在無需完全依賴雲端伺服器的情況下，能夠與人進行互動，並在複雜的現實環境中運行。NVIDIA 創辦人兼 CEO Jensen Huang 指出，這一系統的設計是為了滿足數以百萬計的開發者在機器人技術領域中的需求，期望能夠驅動物理人工智能和通用機器人技術的時代。

Jetson Thor 在性能和效率上相較於以往的 Jetson 型號有了顯著的提升。NVIDIA 強調，實時推理的能力解決了機器人技術中最大的挑戰之一，即同時運行多個人工智能工作流程，使機器能夠對動態環境做出智能反應。這使得該系統適用於各種應用，包括人形機器人、工業機器人、精準農業及外科輔助等領域。

隨著行業領導者對 Jetson Thor 的支持越來越強，許多正在開發下一代機器人的公司認為這一平台對於其工作至關重要。Figure 的創始人兼 CEO Brett Adcock 表示，能夠在機器人上直接運行強大的人工智能模型，對於人形機器人的開發至關重要。Amazon Robotics 的首席技術專家 Tye Brady 表示，Jetson Thor 能夠幫助改變全球物流，提供必要的計算能力與能效，推進下一代人工智能驅動的機器人技術。而 Caterpillar 的 CEO Joe Creed 則提到，Jetson Thor 將在重型設備的發展中發揮重要作用，幫助實現實時決策，從而提升精確度、減少浪費並提高安全性。這些反饋顯示出 Jetson Thor 在未來技術發展中的潛力與重要性。

