NVIDIA RTX Pro 6000D 特供晶片在中國滯銷？效能不佳、官方干預多多重因素

NVIDIA 為中國準備的特供 AI 晶片在市場中接連受到冷遇，繼 H20 重啟出口受阻之後，另一款產品 RTX Pro 6000D 現在也面臨諸多挑戰。根據金融時報的說法，中國網信辦已要求字節跳動、阿里巴巴等企業停止 RTX Pro 6000D 的相關測試並取消訂單。據稱 NVIDIA CEO 黃仁勳對此非常失望，他在接受 BBC 採訪時坦言自家的產品「去不了很多地方」，但同時亦表示自己會「支持美國」解決與中國的地緣政治問題。

不過在官方干預的因素以外，RTX Pro 6000D 本身實力不足也是其在中國需求冷淡的重要原因。按照路透的說法，在推出時 NVIDIA 希望這款晶片能接手部分 H20 的市場。不過在測試過樣品後，許多中國公司都認為 RTX Pro 6000D 的效能和功能都不足以支撐它的售價。這導致該產品的下單量本身就十分有限，傳說 NVIDIA 已經在努力尋找新買家以避免積壓。

諸多中企之所以能淡定地將 H20、RTX Pro 6000D 拒之門外，很大程度上是由於本土晶片快速填補了市場空白。華為、阿里巴巴都有算力相當的替代選項，據稱後者的新晶片甚至兼容 NVIDIA 生態，大大降低了 AI 公司的轉換成本。除此之外，坊間有傳 NVIDIA 自己也在籌備效能更強的「B30A」。它基於公司最新的 Blackwell 架構，採用單片式設計，算力大約能達到現有旗艦 B300 的一半，且具備高頻寬記憶體並支援 NVLink。既然有更好的新品近在咫尺，相信沒人會願意花冤枉錢吧？

