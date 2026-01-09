I-O Girl釋由美子也現身的「艾歐資訊50週年記者會」現場直擊！

對於玩家們而言，艾歐資訊旗下產品GigaCrysta想必相當熟悉，今年正是該公司成立50週年！

承蒙邀請參加「艾歐資訊50週年記者會」，在此為各位帶來活動現場直擊！

「艾歐資訊50週年記者會」舉行！

艾歐資訊將於2026年1月10日(六) 迎向創業五十周年。

「艾歐資訊50週年記者會」上，由創辦人暨董事長細野昭雄領銜，當年開發劃時代產品的工程師團隊，以及曾以I-O Girl身分參與宣傳活動的釋由美子等人共同登台。

在回顧當時的同時，也展望了未來的發展方向。

細野會長的致詞(摘要)

董事長 細野昭雄

我認為這五十週年絕非終點，而是邁向下一個五十年的起點。

創業的1976年，正值所謂現代個人電腦的起步階段，美國蘋果公司便誕生於此年代；而自1980年前後起，日本國內的個人電腦也開始正式普及。

當今AI技術已普及至個人生活領域，而本公司正從核心業務儲存領域切入，預計今年內將把相關產品納入產品線。 此外，我對“開源軟體”中版本升級的主導權掌握在使用者手中的理念深感著迷。

2024年6月，我們宣布與提供Linux作業系統「Ubuntu」的Canonical Group, Ltd.（英國）建立合作夥伴關係。

在日本IT業界，雖可觀察到傾向迴避開源軟體的風氣，但本公司仍希望肩負起從用戶立場出發、增加選擇方案的使命。

老實說目前處境艱難，但我們也期待著能提供運用開放原始碼技術的產品與服務。 近年來因AI熱潮湧現龐大投資，我們正與硬碟及快閃記憶體供應商進行協商，但本公司未來仍將持續提出結合雲端與本地部署的新應用方案。

50週年的概念主題為「YOU-Action」

銷售推廣部 部長 西田谷直弘

西田谷發表了50週年紀念活動的概念主題「YOU-Action」。

50週年概念標誌

50週年紀念標誌的設計靈感來自石川縣的傳統工藝加賀水引。

將50周年定位為新起點而非終點，同時也寄託著深化與用戶、社會連結的“連結”的信念。

GigaCrysta將推出三個新系列

第一事業部 企劃一課 課長代理 GigaCrysta品牌經理 山形誓

GigaCrysta牌經理山形先生發表了有關GigaCrysta系列新發展動向的說明。

GigaCrysta 回顧2025年

GigaCrysta作為東京電玩展等各大活動的常客，已於2024年10月15日(三)迎來十週年。

「除推出「LCD-GCQ271UD」及「LCD-GD242UD」系列等十週年紀念機型外，更與漫畫「獵人槍手」以及販售押壽司的金澤名店「芝壽司」展開聯名企劃。

我們完成了十週年紀念。

GigaCrysta S系列

該款GigaCrysta已宣布將自2026年起推出全新・・・

GigaCrysta S系列

GigaCrysta系列

GCF系列

・・・以上3系列。

LCD-GDU271JLADQ

GigaCrysta S系列作為GigaCrysta品牌的旗艦型號，預計將運用Mini LED與OLED等技術展開產品佈局。

作為同系列首款開發中的產品，「LCD-GDU271JLADQ」是採用Mini LED技術的27吋4K遊戲螢幕。

GigaCrysta系列

再次推出高端產品線的是GigaCrysta系列。

LCD-GDQ271RA

LCD-GDQ271JAWOS

除既有產品外，目前正開發支援320Hz刷新率的27吋WQHD遊戲螢幕「LCD-GDQ271RA」，以及搭載WebOS系統的27吋遊戲螢幕「LCD-GDQ271JAWOS」等產品。

在滿足高刷新率與快速反應時間等遊戲顯示器所需規格的同時，為使用者提供多元化的選擇方案。

GCF系列

標榜“專注速度的另類解法”的GCF系列。

據悉將全力投入於速度與回應性，並展開重視成本效益的產品線。

現已上市的「EX-GD251UH」「EX-GDQ271UA」將歸入此系列，未來也計劃開發系列專屬原創產品。

最佳艾歐PRODUCT已決定！





在預先實施的問卷調查中，共收到2,906位艾歐用戶提供的意見，從而選出最佳艾歐產品。

擁有五十年歷史的艾歐資訊產品群。

各位是否有令人難忘的產品呢？

用戶編

第1名: HDD

第2名: 液晶螢幕

第3名: 記憶體(RAM)

員工編

第1名：CD Reco

第2名: REC-ON系列

第3名: HyperHyde系列

問問當時的開發人員





當時開發產品，至今仍持續站在第一線・・・

執行董事 顯示器事業負責人兼第1事業部 部長 寺前浩一

董事 執行役員 第3事業部 部長 加藤光兼

第3事業部 開發3課 技師長 城之前伸一

・・・等人登台回想起當時那段時光。





當然現在情況不同了，在如此詳盡的鋪陳之後，當講者提及「曾享受開發工作到凌晨七點才回家，中午過後才去上班」這般軼事時，會場頓時傳來一陣驚嘆聲。

正是在這些先驅者的支持下，艾歐資訊才得以迎來五十週年紀念。

釋由美子登台的特別對談單元！

YAMADAHISAHI

艾歐資訊特別顧問YAMADAHISAHI(@yamadamic)擔任主持人。

釋由美子

接著登場的是曾於1999年至2000年間擔任HyperHyde形象女郎I.O. Girl的釋由美子(@yumikoshaku)！

懷念二十多年前的兩人

兩位曾於廣播節目中共同演出，當年的回憶讓他們談興大發，暢聊起往事。

HyperHyde

YAMADAHISAHI緩緩取出的正是HyperHyde的實機。

據說至今仍能靠一顆4號電池運作。

HyperHyde

當時年僅二十出頭的釋由美子透露，她曾將aiko的「獨角仙」加入HyperHyde播放清單聆聽的軼事。

身為一名1歲孩子的母親，她不僅流露出對監視攝影機的關注，更透露九歲的兒子已能熟練運用觸控打字操作電腦。

而在整個特別談話節目中，最令人印象深刻的是主持人YAMADAHISAHI的廣博學識。

感受到對艾歐產品的熱愛，這份熱情絕不輸給任何狂熱愛好者。

追憶往昔的“那個時候”問答遊戲！

在回憶回顧問答橋段中，面對聚集於會場的叔叔們・・・年長族群，也推出了令人懷念的問答題目。

各位知道2003年釋小姐主演的電視劇名稱嗎？？

提示為・・・

釋小姐的Oi nasai姿勢

「Oi nasai！」

懇親會上歷代產品與石川名產琳琅滿目

艾歐資訊的歷史

特別對談節目結束後舉行了懇親會。

1976年於現任會長細野的自家車庫創立的艾歐資訊。

直到2026年的現在，日本IT產業始終堅守崗位，未來也將持續迎接新的挑戰。

HyperHyde





以「HyperHyde」為首的HDD錄影機、顯示器、以及電影攝影機「MotionPix」等令人懷念的產品皆於展覽中亮相。

懇親會的盛況

會場上供應著芝壽司的竹葉壽司與能登的清酒等美食，在熱烈氣氛中圓滿閉幕。

筆者也吃得心滿意足。

額外福利: 伴手禮也盡是石川特產！

50週年紀念標誌迷你毛巾

我們也收到了一些與石川縣相關的紀念品。

這是一條印有50週年紀念概念標誌的小毛巾！

雖然覺得用太可惜了，但我想炫耀著用到破爛不堪為止。

NOTOHIBAKARA精華水

採用能登地區生長的能登檜木蒸餾水製成，100%天然成分的精華水「NOTOHIBAKARA」

經認證具抗菌、除菌及抗病毒功效，更散發著宛如森林！樹木！！般的療癒香氣。

烙印銅鑼燒

印有艾歐資訊以及50週年紀念標誌的銅鑼燒，是由總店位於金澤的茶菓工房TARO特別製作的紀念品。

甜點(IODATA銅鑼燒)

名稱確實寫著「IODATA銅鑼燒」

花生醬的優雅甜味滲透到採訪結束後疲憊的身體裡・・・。

以上就是關於「艾歐資訊50週年記者會」的現場報導！

今年也請多多指教！