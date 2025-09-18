Oakley、Meta 再推 Vanguard 眼鏡：包覆鏡片、中置相機瞄準運動愛好者

除了老朋友 Ray-Ban 以外，Meta 這次在 Connect 2025 上還聯手 3 個月前剛一同發布 HSTN 眼鏡的新夥伴 Oakley，再推出了一款定位更小眾的 Vanguard 智能眼鏡。這款產品採用了包覆式鏡片，明顯瞄準了騎行、衝浪、滑雪等運動的愛好者。它的一大特點是將 12MP 相機放到了鏡框中央、鼻樑上方的位置，以此來避免安全帽遮擋鏡頭的情況。

與此同時，Vanguard 還配備了 122 度超廣角鏡組，並且支援「可調式防震」。它能拍 3K 影片，還有慢動作、縮時影片等不同拍攝模式，方便你呈現各種運動場嗎。在連續播放音樂及「混合使用」的情況下，眼鏡本體的續航力分別為 6 小時和 9 小時，充電盒能提供額外 36 小時電力。另外 Vanguard 還具備 IP67 防塵防水機能， Meta 亦表示該款產品適用的溫度範圍比一般智能眼鏡更大，足以挑戰極冷或極熱的環境。

Oakley Meta Vanguard

Vanguard 的開放式揚聲器音量比 HSTN 高 6dB，聲音全開時甚至能蓋過周圍的人聲。鏡腿上除了常規的拍攝鍵外，還設有一顆可自訂的「動作鍵」，你可以選擇一鍵播放 Spotify、啟動縮時拍攝、Meta AI 等捷徑操作。廠方也跟 Garmin、Strava 進行了合作，當用家同時配戴 Vanguard 和 Garmin 手錶時，可以直接向 Meta AI 詢問即時心率及配素。Strava 訂戶則能將跑步時透過眼鏡拍下的照片、影片加到運動數據表中，讓記錄變得更加全面。

Oakley Meta Vanguard 的價格是 US$499，目前已開始預售，將於 10 月 21 日正式開賣。

