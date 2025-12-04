Oasis獲選唱作占士邦新片主題曲

【on.cc東網專訊】由主創結他手Noel Gallagher與主音Liam Gallagher兩兄弟領軍的90年代英國搖滾班霸樂隊Oasis，因兄弟不和解散16年後，今年重組開騷，更傳將會肩負為新一部占士邦創作與演唱主題曲的重任。Noel向來都是邦迷，2008年曾表示自己歌曲《Freaky Teeth》很適合做邦片主題曲，批評《新鐵金剛之量子殺機》（Quantum Of Solace）請來美國天后Alicia Keys與美國搖滾男歌手Jack White做主題曲：「我聽返首歌，就喺度諗，如果做邦片主題曲就好X正。英國史上最偉大特務要畀一班美國人做音樂，有啲諷刺囉。」

知情者透露：「007電影係英國最偉大系列之一。除咗搵英國最偉大樂隊之一去做主題曲之外，仲有邊個更適合？Liam豪放不羈嘅風格同Noel振奮人心嘅音樂為新片做配樂就完美。Noel係邦片超級粉絲都唔係秘密，佢會想自己個名同其他寫過邦歌嘅偉大音樂家好似保羅麥卡尼（Paul McCartney）、Duran Duran同Adele齊名。」

