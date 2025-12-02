精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
【Ocean Three】12月優惠 折扣低至81折 （即日起至31/12）
Ocean Three 12月冬至優惠，精選產品低至81折！Pure美國阿拉斯加野生鰈魚扒優惠價：$21/包 (原價:$26)，魚扒口感結實彈牙，鮮味突出，仲富含高蛋白同Omega-3！Pure馬來西亞原隻虎蝦(500g) 優惠價: $52/盒 (原價: $59)，虎蝦隻隻大隻飽滿，肉質爽口鮮甜，就算清蒸都無得輸！
喜兒-鮮蝦雲吞優惠價: $25/包 (原價: $29)，皮薄餡靚，蝦肉爽口彈牙鮮味滿分，啖啖都食到真材實料！
皇室農場豬展(無激素添加) 優惠價: $28/包 (原價: $32)，豬展入口軟腍，滋味又補身！
日期：即日起至2025/12/31
地點：全線Ocean Three分店及網店
詳情：請按此
其他人也在看
【龍豐】豐搶價 OLAY 胜肽專硏緊緻輕潤乳霜 $228/件（即日起至08/12）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Urban Decay 控油定妝噴霧 $46/件、Laneige補濕睡眠面膜EX $78/件、Cerave長期滋潤潤膚乳 $85/件、NIVEA 豐盈水潤顯色潤唇膏SPF20 $35/件、OLAY 胜肽專硏緊緻輕潤乳霜 $228/件！YAHOO著數 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
上環美食｜泰國過江冬甩店「Drop by Dough」登港 必試香港限定開心果味/招牌煙肉芝士/芒果椰漿味
來自泰國曼谷的人氣冬甩店Drop by Dough月前登陸香港開設首間海外分店，帶來十多款每天於店內鮮製的手工冬甩，當中還有香港限定的開心果口味。Yahoo Food ・ 6 小時前 ・ 發起對話
【大生生活超市】12月精選優惠 多款精美食玩 $20-25（即日起至15/12）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，今期精選聖誕食品、美酒，多款精美食玩低至 $20-25/件！買意大利Tartufi Jimmy黑松露橄欖油250ml 送意大利Molisana粗管意粉500g、大生海味陳皮買一送一、買格蘭利威蘇格蘭威士忌送可口可樂/玉泉梳打水迷李罐裝6罐、西班牙0%酒精果味香檳750ml買一送一！YAHOO著數 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
利苑片皮鴨套餐85折優惠 多間分店適用！人均$96起歎即燒燙片皮鴨配龍蝦湯西施泡飯
用親民價錢歎熱騰騰的星級美味？人均僅需$96就能食到利苑「即燒燙手片皮鴨+龍蝦湯西施泡飯」精選組合，2-3人用的確抵食！這款片皮鴨堅持即燒即燙，出爐時仍保持酥脆，趁熱裹上京蔥、青瓜與甜醬，一口鎖住美味；再搭配馳名龍蝦泡飯，性價比超高！優惠於Klook獨家發售，片皮鴨迷一定要快手預訂！Yahoo Food ・ 1 小時前 ・ 發起對話
【萬寧】今日出位價（只限02/12）
萬寧今日出位價Redoxon維多C 3重功效橙味水溶片低至$90/件；維多C 3重功效橙味水溶片，有助維持免疫力，支持肺部及呼吸道健康及提升抗氧化能力，維持細胞健康。YAHOO著數 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
宏福苑五級火｜菲傭奮力護嬰護老 三人同獲救 菲當局：真正現代英雄｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火，菲傭 Rhodora Alcaraz 在火災中以奮力保護僱主 3 個月大的嬰兒及年邁母親，最終三人成功獲救。菲律賓當局讚揚 Alcaraz 是真正的現代英雄，展現了海外菲律賓人的關懷與勇氣。Yahoo新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
今日優惠｜西樹泡芙指定泡芙買2送2、KFC經典葡撻買1送1 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
宏福苑五級火．頭七︱家屬下午2時起路祭 分佛教及道教儀式 獻花人流不絕（附頭七安排）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災遇難者增至151人，今天（12月2日）是遇難者的「頭七」。早上廣福道休憩處繼續有市民排隊到場獻花，涼亭內貼滿悼念紙條，有人折千紙鶴為逝者默哀。現場亦設有「小動物心願牆」及「寵物家屬悼念區」，紀念大火中逝去的動物，旁邊放置有貓狗糧和罐頭等物品。現場氣氛肅穆，不時有人低聲啜泣。Yahoo新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
【屈臣氏】自家品牌日 3件88折（只限02/12）
醒臣星期二！屈臣氏自家品牌日，今日買屈臣氏品牌產品同指定獨家品牌，3件即享88折！易賞錢會員購買精選屈臣氏品牌產品滿$60仲送$20屈臣氏電子現金券！YAHOO著數 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
片皮鴨任食只需$118！凱薈點心連片皮鴨放題快閃 維港景歎筍尖鮮蝦餃、蝶豆花椰汁糕、上海小籠包
尖沙咀The ONE的凱薈Eternity，以星空夢幻風裝修糅合奢華，得體高雅，整層樓擁有180度維港景觀。由經驗豐富的廚師團隊主理，菜品融合傳統粵菜與現代手法，即日起推出120分鐘點心連片皮鴨任食放題，含60多款美食。記得在KKday搶購，午市優惠低至$118/位，性價比超高！Yahoo Food ・ 23 小時前 ・ 發起對話
Salomon靚鞋低至4折搶！XT-6奶油色折後$1,200、「忍者鞋」RX Marie Jeanne折後$815
Salomon不僅深受戶外運動愛好者喜愛，也在近年成為潮流圈的寵兒。告訴大家一個好消息，現在是入手Salomon的絕佳機會！因為今年NET-A-PORTER的Black Friday狂歡優惠中，涵蓋了Salomon多款人氣鞋履，最低可享4折優惠，其中經典機能跑鞋XT-6奶油色折後僅需 $1,200，而話題度極高的「忍者鞋」RX Marie Jeanne更只要$815即可入手。Yahoo Style HK ・ 2 小時前 ・ 發起對話
何東家族第四代成員1,618萬買囍滙兩房 呎價近3萬 上手10年賺436萬
樓市氣氛回暖，近月多個老牌家族陸續入市，當中灣仔地標屋苑囍滙更屢錄名人置業。最新交易顯示，何東家族第四代後人何猷廣以1,618萬元購入囍滙一個低層兩房單位，實呎迫近3萬元。28Hse.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
【吃茶三千】全新芋頭系列打卡活動 即享第2杯半價優惠（只限05/12）
吃茶三千由12月5日起推出全新芋頭系列，同時推出一日限定打卡優惠活動，在Instagram或小紅書上發布有關貼文或者reels，再加指定tag，即可享決明烏龍奶蓋或水仙百香果第二杯半價優惠。YAHOO著數 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
Samsung 三摺疊 Galaxy Z TriFold 登場：12.9mm 厚 G 型結構有別華為、10 吋 120Hz、5,600mAh 電池
一個多月前在 APEC 短暫現身的 Samsung 三摺疊手機今日終於以 Galaxy Z TriFold 之名正式登場！Yahoo Tech HK ・ 50 分鐘前 ・ 發起對話
李美慧罕晒坐飛機頭等艙照片惹粉絲驚嘆 與富豪老公相差25年曾不被睇好
有「御用宮女」之稱嘅李美慧於2018年嫁畀大25歲嘅百億富商曾文豪，婚後先後誕下一女一子，選擇淡出鎂光燈，專注家庭生活。身為百億豪門媳婦嘅李美慧從不張揚，絲毫不炫富，更不時帶孩子去茶餐廳用餐。然而，李美慧喺日前於社交平台罕晒搭乘飛機頭等艙嘅照片；照片中，李美慧身處飛機頭等艙，悠閒地看著電影，面前擺滿精緻果盤和魚子醬，寫道：「Hi Dubai。」引來粉絲驚嘆。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
【一幻拉麵】札幌 • 蒜香蝦油拌麵 (微辛) 優惠價 $78（01/12起）
由12月1日起，以優惠價 $78 (原價 $98)即可享用札幌 • 蒜香蝦油拌麵 (微辛)，同時可享超值價 $8 (原價$18) 加購和風蕃茄沙律或胡麻豆腐沙律一客，同時更有五款一幻招牌小食及三款飲品可享優惠價格，自由搭配！YAHOO著數 ・ 1 天前 ・ 發起對話