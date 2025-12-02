【 Ocean Three 】12月優惠 折扣低至81折 （即日起至31/12）

Ocean Three 12月冬至優惠，精選產品低至81折！Pure美國阿拉斯加野生鰈魚扒優惠價：$21/包 (原價:$26)，魚扒口感結實彈牙，鮮味突出，仲富含高蛋白同Omega-3！Pure馬來西亞原隻虎蝦(500g) 優惠價: $52/盒 (原價: $59)，虎蝦隻隻大隻飽滿，肉質爽口鮮甜，就算清蒸都無得輸！

喜兒-鮮蝦雲吞優惠價: $25/包 (原價: $29)，皮薄餡靚，蝦肉爽口彈牙鮮味滿分，啖啖都食到真材實料！

皇室農場豬展(無激素添加) 優惠價: $28/包 (原價: $32)，豬展入口軟腍，滋味又補身！

日期：即日起至2025/12/31

地點：全線Ocean Three分店及網店

詳情：請按此

