亞洲盃外圍賽港隊絕殺孟加拉｜恒生私有化料九成機會通過｜林穎嫺返港慶中秋優雅風采依然｜10 月 10 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 10 月 10 日星期五，預測本港地區今日大致天晴，但初時局部地區有驟雨，日間炎熱及乾燥，市區最高氣溫約 32 度，新界再高一兩度。吹和緩偏東風。

【今日重點新聞】

Yahoo 體育：亞盃外 ｜李小恆戴帽 港隊勁揪絕殺孟加拉

港隊勁揪！ 亞洲盃第3圈外圍賽香港作客孟加拉，港隊在先失一球下，憑攻擊主力艾華頓貢獻1個入球及1個助攻，加上李小恆下半場連入2球，一度領先3:1。 惟主隊孟加拉全力反擊，首先在84分鐘追回一下，再在補時9分鐘再入一球 以為憑此可絕平港隊3:3。不過港隊未有放棄，補時11分鐘由李小恆再入一球，絕殺贏4:3，驚險取得3分。

Yahoo 新聞：申訴署查長者及殘疾人士暫託服務 涉「揀客」、使用率低

申訴專員公署（9日）公布有關社署資助、支援長者及殘疾人士照顧者暫託服務的主動調查結果。公署調查發現，有關服務使用率差異極大，資源分配不均，部份提供服務單位不但欠缺積極，更涉嫌「揀客」，自設關卡，企圖阻撓照顧者申請服務，被公署批評「有負社會的重托，有違服務宗旨」。

Yahoo 新聞：壽司郎焦糖慕絲蛋糕疑下架 疑含花生未標明 食客過敏嘔吐：店方無道歉

有對花生敏感的食客投訴日前在壽司郎用餐時，因甜品「焦糖慕絲蛋糕」未有標明含花生而食，其後出現嘔吐及胃痛。事主稱當時向店員反映，並表達她進食花生後會嚴重不適，要求退款，分店管理層卻提出「不如朋友食咗佢，反正朋友冇敏感」。她接受《Yahoo新聞》訪問時補充，向店員表達餐牌上沒有標示花生致敏原後，對方沒有任何道歉，希望公司可注重致敏原的標籤及員工培訓。

Yahoo 新聞：八仙嶺仙姑峰山火報假案 8 歲童認虛報遭警口頭警告

警方表示，周四（9 日）較早前接獲一名男童先後 3 次報案，指八仙嶺仙姑峰有山火，稱現場有 25 名師生。警方及消防人員到場後，並沒有發現山火，案件列作「浪費警力」處理，交由大埔警區刑事調查隊第三隊跟進。警方之後在周五表示，一名 8 歲男童承認虛報八仙嶺山火，遭警口頭警告。

【今日重點財經新聞】

信報：私有化恒生 料九成機會通過 專家籲先套現

滙控（0005.HK）要成功私有化恒生（0011.HK），需要75%有投票的無利害關係股東（即非滙控及關連人士）支持，並少於10%的整體無利害股東反對。可參與今次投票的無利害股東涉及6.84億股或36.5%，按此推算，若有3.65%股東反對便可否決交易，此批股份現市值約106億元。除滙控外，恒生沒有持股逾5%的大型股東，市場相信，私有化計劃有八至九成機會通過。

信報：今季僅推牛頭角官地 可建570住宅 第三季度共供應6420單位 創七季新高

政府審慎推地，發展局昨天公布今季（2025年10月至12月）賣地計劃，連續第七個季度只推一幅賣地表土地，位處牛頭角區，可建約570伙，若連同其他土地供應來源，今季的總供應料有6420伙，創7個季度新高，而以本財政年度（2025/26）首三個季度（2025年4月至12月）合計，總私人住宅供應約有12430伙，佔全年度供應目標13200伙約94%，幾近達標。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：林穎嫺返港慶中秋優雅風采依然 女兒遺傳優良基因洛杉磯選美獲獎

1987年香港小姐季軍兼最上鏡小姐林穎嫺（Wing）當年一出道就備受TVB力捧，先後演出《大都會》、《男兒本色》等劇集，及與周星馳合作電視電影《陰陽界》。不過，正值上位之際，林穎嫺1989年考進南加州大學（University of Southern California）； 及後，1994年息影並定居美國從事會計工作，與美籍丈夫Tom Dupont結婚，先後誕下一仔兩女，大仔Teddy、女兒Michelle及Julie。近日佢返香港同親友聚會並慶祝中秋佳節，其保養得宜嘅樣貌和優雅氣質引起關注。

東方日報：關淑怡父親到ICU探望 兒子關浚賢低調現身

藝人關淑怡（Shirley）上周於家中暈倒，急送醫院深切治療部（ICU）治療，並因曾接受大手術，仍留在ICU接受觀察連日來都有Shirley家人前往醫院探望，而其子關浚賢更從美國專誇回港陪伴母親。昨天（9日）晚上大約6時多，疑似關淑怡爸爸抵達醫院，他在ICU病房門外等了約20分鐘，全程神色凝重，不發一言，期間對鏡頭都沒有抗拒，行動亦十分敏捷，最終沒有入ICU病房便獨自離開，並行落去醫院停車場，由疑似關淑怡兒子關浚賢駕車接走。