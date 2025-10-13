立法會累計 9 名議員宣布棄選｜港股兩萬五勢危大行籲分段撈貨｜曾樂彤性感出嫁唔急造人｜10 月 13 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 10 月 13 日星期一，預測本港地區今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間最高氣溫約 31 度。吹和緩偏東風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：林健鋒、林素蔚宣布不參選 累計 9 名議員宣布棄選 「70 歲退休線」老將相繼退下︱持續更新

多名現任立法會議員先後宣布，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。9 人當中，5 人年逾 70 歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。截至 10 月 12 日，已有 9 名議員明確表示不再參選，包括梁君彥、馬逢國、張宇人、陳健波、狄志遠、黃英豪、張欣宇、林健鋒及林素蔚。

廣告 廣告

am730：13歲東華三院黃鳳翎中學女生確診乙型流感 病情轉差病逝

本港錄得今年首宗兒童感染流感的死亡個案，涉及一名13歲女童。衞生防護中心指，女童就讀於東華三院黃鳳翎中學，過往健康良好，上星期日出現發燒、咳嗽等病徵，本月9日在家中暈倒隨即被送院，她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對乙型流感呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發腦病變、心肌炎及休克，女童今日(12日)情況轉差病逝。

Yahoo 新聞：南丫島昨下午附近出現水龍捲 高聳入雲場面壯觀︱有片︱Yahoo

天文台表示，昨日下午近 1 時，南丫島附近出現水龍捲，期間有市民在南丫島東南面拍攝到相關情景，並上載至社交媒體。從圖片所見，當時天空烏雲密布，海面上可見一條水龍捲高聳入雲，場面壯觀。

Yahoo 新聞：專訪︱「小樹靈」藏身路邊樹牌待「收服」 玩家達3000人 創辦人因遊戲愛上樹木

全港有約 20 萬棵樹都掛著一塊綠色樹牌，由發展局策劃管理，原意為讓市民認識樹木和匯報問題的實用設計。 IT 工程師 Oscar Yiu 遇然看見，用一個月創造遊戲網站「我的小樹靈」。玩家只要用手機掃瞄樹牌的二維碼，無言無語的路邊樹即變可「收服」的虛擬角色，讓玩家從新角度重新發現城市植物，具教育意義又增社區歸屬感，數月就有 3000 人登記做玩家，足證創意的影響力。

林健鋒、林素蔚宣布不參選 累計 9 名議員宣布棄選 「70 歲退休線」老將相繼退下︱持續更新

【今日重點財經新聞】

信報：港股25000勢危 大行籲分段撈貨

美國總統特朗普聲言11月起加徵中國100%關稅，中方揚言採取相應措施，資本市場勢迎來新一輪震盪。港股ADR和夜期上周急跌過千點，恒指今天勢裂口低開。綜合分析指出，今次港股回調不會阻礙整體升市格局，開市或先考驗兩萬五，以黃金比例計，年內低位累積升幅逾7000點，回調三分一即下試約兩萬四亦屬健康調整，投資者甚至可趁低分段吸納。

信報：低薪族借貸 擬設供款入息比限制 政府加強規管 「財仔」須定期上報數據

政府為免低收入人士過度借貸，擬加強持牌放債人（俗稱「財仔」）規管，財經事務及庫務局已進行公眾諮詢，現正整理收集的意見，最快明年初公布總結。消息稱，業界普遍認同以還款佔入息比率（DSR）作為無抵押個人貸款（下稱私貸）設借貸上限的方案，當局亦初步傾向支持，惟最終措施以公布為準。

Bloomberg：中國要求美國不要動輒以高額關稅進行威脅 呼籲進行更多對話

中國就美國總統特朗普針對北京的最新舉措作出回應，稱美國應該停止以高額關稅進行威脅，並呼籲通過對話解決分歧。中國商務部周日在網站發布聲明表示，中國近期針對美國有關行動採取貿易反制措施，是必要的被動防禦行為。發言人在聲明中表示，如果美方一意孤行，中方也必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。

港股25000勢危 大行籲分段撈貨

【今日重點娛樂新聞】

東方日報：曾樂彤性感出嫁唔急造人 閃爆婚戒搶鏡

歌手曾樂彤與音樂人徐浩昨晚（12日）假尖沙咀舉行婚宴，來賓星光熠熠，有蔡卓妍、衛詩雅夫婦、張繼聰夫婦、Gin Lee、關智斌等，MIRROR除了姜濤、Lokman以及Stanley之外，其餘成員到齊，非常熱鬧！擔任姊妹團的戴祖儀，影相後急急腳返回場內，應該相當忙碌。 一對新人應傳媒要求接吻，又一同展示手上的鑽戒，徐浩受訪時自爆早上講愛的宣言時，一講到曾樂二字即爆喊，喊到要趴在櫃上冷靜吓，又指剛才注册時也有落淚，而曾樂彤亦表示很感動，但要控制住面部表情，續指回看早上的相片時，見到徐浩扭曲的表情即忍不住爆笑，都有問徐浩介不介意發給傳媒，愛妻號徐浩當然識做：「只要你開心就OK。」被老婆讚：「錫老婆會發達。」