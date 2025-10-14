葉劉淑儀參選未表態叫記者「唔好騷擾我」｜中國出口升 8.3% 標青｜姚焯菲澄清與李立仁「我們只是朋友」｜10 月 14 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 10 月 14 日星期二，預測本港地區今日部分時間有陽光。初時有一兩陣驟雨。日間炎熱，市區最高氣溫約 32 度，新界再高一兩度。吹和緩偏東風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：立法會選舉︱葉劉被問參選意見 叫在場記者「唔好騷擾我」

立法會選舉提名期 10 月 24 日展開。政圈盛傳，年屆 70 歲的立法會議員都「無得留低」，將會被「勸退」不參與第八屆立法會。迄今，今屆第七屆立法會共有 12 名年齡滿 70 歲的議員，7 名已經表示棄選，其餘 5 人包括新民黨主席葉劉淑儀。葉劉淑儀昨被記者追問參選意向時表示，新民黨會在適當時候作出公布，並希望記者「唔好騷擾我」。葉劉淑儀早前在立法會會議後，被問到政圈傳出 70 歲或以上議員或需退休的說法時回應，認為「冇可能一刀切、冇可能」。至於年齡是否應作為參選考慮因素，她表示「我諗最緊要有能力」，並舉例指功能組別候選人是代表整個業界，「總不能忽然間叫人哋搵個後生替你」。

至於退選立會人數最新累計增加至 12 人，周文港、盧偉國和易志明都在昨日宣布不參選。

now 新聞台：海關破荃灣私煙倉拘兩漢

海關在荃灣破獲一個私煙儲存倉，檢獲約值2900萬元私煙，拘捕兩人。被捕兩名男子介乎37至38歲，報稱司機及無業，他們黑布蒙頭，由關員押走協助調查。海關表示，周一晚在榮豐工業大廈地下截查兩名搬運紙箱男子，檢獲約50萬支私煙，之後在該大廈一個單位再起出550萬支私煙及約260公斤懷疑未完稅煙草，總值約2900萬元，應課稅值約2100萬元。海關亦發現大量包裝工具，相信不法分子疑重新包裝私煙，出口到煙稅較高的國家圖利。

Yahoo 新聞：專訪︱大埔沐恩中學健美比賽 中學生學習自律操肌 副校長：校風自由 鼓勵嘗試

大埔南亞路德會沐恩中學近年舉辦男子形體健美比賽，成為區內學界「盛事」。參賽學生認真操肌、嚴控飲食，在中學禮堂舞台上擺出各種專業形體姿勢。校方去年首次舉辦，引起廣泛迴響，今年廣邀大埔區中學校友參戰，更獲眾多體育會聯手支持，擔任教練、評審或贊助人，連「中國古典健美第一人」金士程及三屆亞運金牌得主陳潤韜也驚喜現身。搞手兼副校長王俊文形容學校風氣自由，鼓勵學生在不同崗位嘗試，「成件事好夢幻，三、四年前都無諗過搞到依家咁。」他預告明年賽事將擴展至全新界，並增設學長學弟、父子合作賽，發揮健美運動的夥伴精神。

Yahoo 新聞：專訪．花蓮洪災︱港人赴台做「鏟子超人」清理災區：香港人可能把口衰啲 內在係善良

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月底溢流，大水沖進鄰近鄉鎮，導致最少18人死亡、6人失蹤、156人受傷。災後大批台灣人自發趕到現場清理淤泥，被坊間形容為「鏟子超人」。90後任職咖啡師的香港人阿豪亦請假，兩度飛到台灣協助災區清理和善後工作。他形容，重災區的畫面觸目驚心，見到「人咁高嘅泥同一堆殘骸」。據他了解，至少有10多名港人赴台協助，「香港人都可能係把口衰啲，內在都係善良嘅。」

【今日重點財經新聞】

信報：中國出口升8.3%標青 毋懼關稅影響 對美貿易佔比降 歐洲東盟增長勁

中國9月貿易表現強韌，出口及進口增速齊勝預期。以美元計價，出口增長8.3%，好過市場預期上升6.6%，比8月擴大3.9個百分點；進口按年增7.4%。綜合經濟師分析，9月貿易數據強勁是由於基數效應和月內工作天數較去年有所增加，估計10月或大幅放緩；整體而言，中美局勢再度緊張對第四季出口的影響可控，因中國對美國的出口本已疲弱，同時對歐盟、東盟等地出口強勁，足以抵消負面衝擊。

信報：新地掃管笏住宅項目停擺 「星堤2期」未見施工 再惹爛尾質疑

由新鴻基地產（0016.HK）與興勝創建（0896.HK）共同發展、位於屯門掃管笏的大型住宅項目，去年中曾傳出工程「爛尾」停擺，新地澄清因應市場變化作出設計改動。惟一年過去，項目仍未有推售跡象，僅項目外牆圍網拆卸，露出石屎結構。龍頭發展商過去少見「地盤停擺」，令外界對停工的質疑再起。記者早前到現場視察，未見有工人出入，而新地的「拍檔」興勝在最新年報指出，對相關項目預計完工日期無具體計劃。新地發言人回覆，與去年中的聲明相同，表示「項目正因應市場變化作出設計改動，地盤進度及工序將會有所調整，亦不排除暫停部分工程，集團將適時再就新設計，向政府提交申請文件」。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友

現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。

Yahoo 娛樂圈：徐濠縈素顏運動look行街被野生捕獲 網民激讚靚女又親民

51歲徐濠縈2006年與陳奕迅結婚，育有女兒陳康堤（Constance），為照顧家庭逐漸淡出演藝圈，但多年來依然保持良好狀態，擁有敏銳時尚觸覺，被封Fashion Icon。日前，有內地網民於社交平店分享於服裝店偶遇徐濠縈嘅合照。從照片中看到，徐濠縈素顏示人，並穿上一身運動打扮及頭戴頭巾，該網民大讚素顏嘅徐濠縈靚女以及極親民。