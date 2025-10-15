港隊 1：1 孟加拉 45,489 人入場︱明年料加薪 3.5% 七成港企觀望｜51 歲移加鄧健泓自爆心臟刺痛｜10 月 15 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 10 月 15 日星期三，預測本港地區今日天晴。日間炎熱，市區最高氣溫約 32 度，新界再高一兩度。吹和緩偏東風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：香港迎戰孟加拉︱啟德上演「龍爭虎鬥」 45,489 人入場再創紀錄 安永佳建功 1：1 握手言和︱多相

Yahoo 新聞：香港對孟加拉︱主場和波氣氛仍熾熱 球迷期待下月對戰新加坡：一定嚟睇！

Yahoo 新聞：香港迎戰孟加拉︱五萬觀眾湧啟德撐港足 場外紅旗海洋聲勢浩大 紀念品店大排長龍︱多相

廣告 廣告

亞洲盃外圍賽第三圈 C 組賽事今晚於啟德主場館上演，港隊迎戰孟加拉，全場氣氛熾熱，共有 45,489 名觀眾入場，刷新港隊史上最多現場觀眾紀錄。港隊曾憑隊長安永佳射入 12 碼領先，但孟加拉在完場前追平，最終兩隊以 1：1 握手言和。

開賽前，看台上再次出現巨型 Tifo，以「今晚打老虎」為主題，寓意港隊象徵紅龍迎戰孟加拉虎。而在昨日下午約 3 時起，啟德體育園外陸續有球迷聚集，其中包括多個球迷組織成員準備應援物資。「香港力量」與「波台黐線佬」兩個主要球迷團體帶同多面旗幟與多個大鼓，並唱起打氣歌「We are Hong Kong」，全場回應聲不絕。

首次帶兒子到啟德場觀戰的張先生指整體氣氛熾熱，惟對賽果感到有點失望，「球證嘅判決都左右到大局」。張形容今場港足成員表現亦比較平均，「無上次李小恆一個人入三球咁犀利」。

法庭線：36歲母拍攝兩歲兒子口交等片段 認5罪還押候判 求情：非常羞愧

36 歲母親認兩歲兒子為她口交、拍攝兒子與女兒色情片段等，周二（14 日）在區域法院承認向兒童作出嚴重猥褻行為等 5 罪。官索取心理及精神科報告，而考慮子女年幼難獲得清晰記憶或說法，不索取創傷報告，押後至 10 月 28 日判刑，被告續還押。 被告的 3 名子女現由社福機構託管，聆訊期間，被告低頭哭泣。辯方求情指，她有真誠悔意，對事件非常羞愧，她是一名「好媽媽」，現要與子女分開已是嚴重懲罰，她從未打算把影片作商業用途，甚至幾乎忘記片段存在。官質疑說法。

Yahoo 新聞：蠟樣芽孢桿菌︱「巨樹牌」麻油辣腐乳驗出超標 食安中心要求停售及下架

Yahoo 健康：「巨樹牌」腐乳樣本蠟樣芽孢桿菌超標 高溫加熱無法消除毒素 嚴重可影響中樞神經

食物安全中心公布，「巨樹牌」一個瓶裝腐乳樣本被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌，呼籲市民立即停止食用相關批次產品，業界亦須停止使用或出售。涉事產品為「巨樹牌麻油辣腐乳」，淨重 130 克，來源地為中國，「此日期前最佳」為 2027 年 8 月 19 日，由根基代理有限公司經銷。

香港迎戰孟加拉︱啟德上演「龍爭虎鬥」 45,489 人入場再創紀錄 安永佳建功 1：1 握手言和︱多相

【今日重點財經新聞】

信報：明年料加薪3.5% 七成港企觀望

香港人力資源管理學會公布「2025年薪酬趨勢調查」，今年本港僱員平均加薪2.7%，較去年跌0.5個百分點，為疫情以來最低水平；扣除通脹後實質加幅僅1.2%；另有11.4%受訪機構凍薪，較去年升3.1個百分點，有關佔比創2022年後最高。展望明年，打工仔可望平均加薪3.5%，惟高達68%機構尚未決定會否調整薪酬，反映在經濟不明朗下，觀望氣氛濃厚。

信報：軒竹暗盤飆1.7倍 每手賺萬元 廣和通招股籌29億 首日超購逾10倍

儘管港股昨日再跌近450點，卻未有打擊新股市場氣氛，生物科技公司照樣受資金追捧。四環醫藥（0460.HK）分拆的中國生物製藥公司軒竹生物（2575.HK），昨日在富途暗盤曾高見35元，收報31.6元，較發售價11.6元，顯著抽高1.72倍或20元，一手500股賬面獲利一萬元；成交額1.45億元。該股在輝立暗盤更一度攀升2.69倍至42.8元，收市仍升1.71倍，報31.46元；成交額9280萬元。軒竹生物將於今日在主板掛牌。

信報：貝森特：中國經濟弱 欲拖垮所有人 北京重申溝通大門敞開 打貿戰奉陪到底

中美關係持續反覆，美國財長貝森特（Scott Bessent）周一接受英國《金融時報》（FT）訪問時抨擊中國，指中方在習特會前三周推出稀土出口管制，反映中國因自身經濟非常疲弱，從而想「把其他所有人也拖垮（want to pull everybody else down with them）」。美方消息透露，本周將與七國集團（G7）討論有關應對中國稀土措施之議題。中國商務部發言人昨日重申，有關稀土的出口管制並不是禁止出口，強調中美雙方一直保持溝通，周一（13日）雙方官員進行了會談；對於關稅戰、貿易戰，中方的立場一貫是「打，奉陪到底；談，大門敞開」。

明年料加薪3.5% 七成港企觀望

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：51歲鄧健泓自爆心臟刺痛 身形明顯消瘦面色憔悴？

鄧健泓情史相當豐富，不過2017年選擇修心養性，與女友石詠莉步入婚姻殿堂並移居加拿大，開展新生活。鄧健泓與石詠莉共同經營YouTube頻道，分享夫妻生活點滴及海外見聞。然而，近日鄧健泓上傳一條影片，公開其健康狀況，引起關注。

Yahoo 娛樂圈：45歲歐倩怡與郭晉安離婚後疑覓得新歡 與成熟男甜蜜蹺手 保持低調但未否認戀情

45歲的歐倩怡（Cindy）與61歲的郭晉安曾是娛樂圈的「模範夫妻」，惟原來背後早有暗湧，去年5月宣布離婚，更承認當時已分居2年，18年婚姻告終，而17歲大仔郭令山和13歲幼女郭以雅跟隨爸爸生活。歐倩怡回復「單身貴族」身份，投入職場生活多姿多采，今日（10月14日）有周刊公開照片，踢爆她與一名成熟男人疑似拍拖，而且主動甜蜜蹺手，似已覓得第二春。對於被爆新戀情，有傳媒向Cindy求證，她僅說：「無回應，保持低調。」全程未有否認。