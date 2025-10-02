東壩昨實施交通管制的士司機讚｜首富馬斯克身家首破 5 千億美元｜「向家破產」傳聞登熱搜向太直播反擊｜10 月 2 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 10 月 2 日星期四，預測本港地區今日大致天晴，但初時局部地區有一兩陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約 33 度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏東風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：十一黃金周 東壩實施交通管制「一邊行完到另一邊」 陳國基：將研減少「對頭車」情況

內地十一國慶連中秋長假昨（1 日）開始，內地遊客熱門景點的西貢萬宜水庫東壩實施特別交通管制，警方用指揮交通方法，車輛一邊行完單線路，再到另外一邊使用，以減少單線雙程行車，另外又增加專線小巴班次、增派交通警疏導人流。政務司司長陳國基率領官員到場視察，表示現行交通指揮方法有效率及安全，將會與警方研究改善部分出入路段對頭車情况。

Yahoo 新聞：十一黃金周｜ 內地客東壩塞車被的士要求「加錢」 有的士司機讚交通安排暢順

西貢萬宜水庫東壩昨日實施特別交通管制，當局又增加專線小巴班次、增派交通警疏導人流等，現場中午交通繁忙。不少內地旅客帶同國旗到東壩「打卡」，有人疑遇的士「劏客」，認為部分的士司機態度需要改善；有的士司機讚交通安排非常暢順，認為有利業界生意。

Yahoo 新聞：國慶黃金周︱舊油麻地警署吸引打卡人潮 旅客批車資貴消費高：百多元只得幾款點心

黃金週首日一如往年，吸引大量內地旅客訪港，在「小紅書」大受內地旅客歡迎的「打卡聖地」舊油麻地警署，有不少內地客到場拍攝及購買紀念品。在深圳口岸轉乘港鐵到港的旅客認為，相較內地車費「只需四、五塊」，香港車資比較昂貴；亦有旅客指以香港的伙食費用，在內地以同等價錢可以「吃更多」。

am730：過渡屋8歲女涉兩度推鄰居女嬰落地 女童母涉疏忽照顧被捕

紅磡發生駭人聽聞的虐兒案。一名印度籍8歲女童，涉嫌最少兩次將一名11個月大女嬰，從過渡性房屋「善匯」範圍內的長櫈推落地，女童的37歲母親其後被警方以涉嫌疏忽照顧拘捕，至於被推跌女嬰則頭、腳受傷，由其母親自行帶往醫院求醫，女嬰的2歲兄長沒有受傷。

【今日重點財經新聞】

AASTOCKS：馬斯克成首位身家突破5,000億美元富豪

根據《福布斯》即時億萬富翁追蹤器周三報道，截至香港時間2日凌晨3時30分，特斯拉(TSLA)與太空探索科技公司SpaceX創辦人馬斯克，成為史上首位身價達5,000億美元的人，領先第二名甲骨文(ORCL)創辦人艾利森約1,500億美元。 特斯拉股價周三上升近4%，為馬斯克帶來約93億美元的財富增長。

信報：內地補習社湧港 未領牌教局難管 目標14萬優才子女 100小時課程預繳8.5萬

最新《施政報告》提出教育發展藍圖，加大推廣中學文憑試（DSE）國際認受性；內地教育中心早已看到商機，近月集體殺入香港，教育局亦難徹底監管。本報發現多家內地教育中心大舉南下招生，對象主要為居港14萬名優才的子女，其中內地知名的「犀牛國際教育」，坐落尖沙咀甲級商廈，100小時課程索價高達8.5萬元，竟需求甚殷。至於另一家早前被本報踢爆、有意來港開設私校的知名「威學一百」，近日低調變陣，以補習社方式落戶旺角密密招生。本報一連兩集，審視內地多家院校「踩界」操作，源自香港教育政策轉向、短時間帶動龐大內地生插班需求，卻讓投機者有牟利空間。

信報：李根興：沒有銀行肯借錢給我！ 變招full pay出擊 望成「新舖王」

「Physically well, financially terrible.」盛匯商舖基金創辦人李根興以這金句來形容自己及旗下基金的現況，可謂非常貼切。他接受報章專訪時坦言，面對香港零售市道持續低迷，商舖價格大幅回落，基金被傳不穩，現階段「已經沒有銀行肯借錢給我」。然而，不同於其他「舖王」在逆市中投降、破產、銷聲匿跡，他表示仍然想迎難而上，計劃在艱難市況下「full pay」出擊，或許能成就撈底「新舖王」。

鉅亨網：你與AI對話Meta都知道 12月起用於精準投放廣告

綜合外媒周三 (1 日) 報導，Meta(META)宣布從 12 月 16 日起，用戶與 Meta AI 助理的互動將影響廣告和內容推薦。用戶無法選擇退出此功能，但若不使用 Meta AI 則不受影響。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：「向家破產」傳聞登熱搜 向太直播反擊：珠寶豪宅還在 向佐：說話的人請有點底線

影壇大亨向華強家族向來富貴，坐擁數以億元計資產，但其子向佐近年多次捲入風波，早前更被澳門美高梅賭場起訴追討140萬港元，加上向太陳嵐積極直播帶貨，故網上不斷傳出「向家陷入財困」、「全家破產」等說法，而近日「向家是不是破產了」更登上微博熱搜，謠言愈傳愈廣。面對網上各種說法，向來敢言的向太不忍了，在直播中直接反擊謠言：「我還養著一千多名員工，珠寶、豪宅都還在，怎麼可能破產？這些都是造謠蹭流量。」而向佐亦轉貼媽媽闢謠的報道，留言指「做得好不好都有人說，但說話的人請有點底線」。

Yahoo 娛樂圈：伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫

HOY TV飲食節目《領廚爭霸戰》日前播畢，伍富橋太太Shirley於節目中奪得亞軍及「最強廚神」的，樂翊榆近日受訪時曾直言「原來HOY TV是這麼公平的」，隨即惹怒Shirley。Shirley爆喊開Live，又撰文回應樂翊榆。