天文台考慮下午 5 至 7 時之間直接發三號風球｜楊耀松長子稱恒生私有化屬多贏｜鄭浩南張耀揚飯聚唱《當年情》掀回憶殺｜10 月 20 日・Yahoo 早報

【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：打風・風神｜天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球 取代強烈季候風信號
天文台表示，今日大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響，但隨著風神逐漸靠近廣東沿岸，會考慮在下午 5 時至 7 時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。
Yahoo 新聞：迪拜抵港貨機滑出跑道墮海 地勤車疑被撞兩職員死
香港國際機場發生嚴重事故。今早（20 日）約 3 時 50 分，阿聯酋航空公司貨機 EK9788 降落時從北跑道滑出並墮海，過程當中疑撞到一輛在地面的巡邏車輛，車上兩名地勤職員死亡，至於貨機上 4 名機組人員就獲救送院。受事故影響，北跑道暫時關閉，南跑道及中跑道繼續維持運作。
am730：颱風樺加沙｜柴灣墮海家庭母子出院 警方：正調查 未有人被捕
上月超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣一家四口觀浪，有3人墮海，包括一名40歲甄姓父親、38歲李姓母親、及一名5歲男童；其中父親於上月26日出院，而一度情況危殆的母子亦於今日(19日)出院。警方表示正調查有關事件，暫時未有人被捕。
Yahoo 新聞：巴黎羅浮宮遇劫 法媒：劫匪 7 分鐘內搶 9 件拿破崙珠寶收藏珍品
法國羅浮宮昨遭多名劫匪搶劫，宣布暫時閉館一日。法國《巴黎人報》報道，搶劫案發生在羅浮宮開館不久後，據初步調查，蒙面劫匪從塞納河碼頭一側進入正在施工的大樓，搭乘電梯直達展廳阿波羅長廊（Galerie d’Apollon）。 報道指，在打破玻璃後，兩名男子進入室內，另一名則在外面把風。竊賊搶走了拿破崙及其皇后珠寶收藏中的 9 件珍品，包括項鍊、胸針、冠冕等後，乘電單車逃去。
【今日重點財經新聞】
信報：楊耀松長子：恒生私有化屬多贏 家族持股逾半世紀 嫌「搵食」瓣數少轉型慢
有「工廈大王」之稱的楊耀松及其家族，持有恒生銀行（0011.HK）股份逾半個世紀，其長子楊國佳繼承父親投資後，亦一直視恒生為長線收息股，從沒減持。對於滙控（0005.HK）斥資千億元擬私有化恒生，楊國佳接受本報訪問時表示滿意作價，並會支持建議，認為此舉是多贏方案，又坦言恒生多年來主力「靠磚頭（物業抵押）做工商企業放貸，搵食瓣數唔夠多，轉型亦唔夠快」，私有化交易反映了「香港商業房地產神話熄滅」的結果。
金管局上月底就銀行如何處理客戶授權支付的騙案損失索償提出指引框架，並向零售銀行展開諮詢。據了解，金管局要求銀行公會於12月1日之前就有關建議作出回覆，冀銀行在最終指引框架推出後3個月採用，以處理客戶相關的索償。有業界人士認為，若單是基於原則而缺乏配套措施來判斷損失責任誰屬，要令各方信服並不容易，建議引入第三方的調解或仲裁機制，以達致各方信服的結果。
印度上周六（18 日）迎來為期 5 天的傳統節日排燈節，民眾習慣在這一天購置黃金製品等貴重物品，認為這將帶來好運。 然而，受黃金價格飆漲影響，今年這一天的黃金飾品銷量大減，很多消費者代之以購買金幣、金條。 據《路透社》報導，印度金銀珠寶協會負責人梅赫塔說：「黃金首飾需求因創紀錄高價遭受重創，較去年同期減少近 30%，但金幣和金條銷售火爆。」
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：與張耀揚飯聚唱《當年情》掀《古惑仔》回憶殺 鄭浩南左手戴婚戒疑再婚
這絕對是男人的浪漫！現年62歲的男星張耀揚與61歲鄭浩南均是娛樂圈的硬漢代表人物，男人味十足，兩人先後演出過《古惑仔》系列，其中張耀揚飾演的「烏鴉」至為經典，而鄭浩南飾演的「司徒浩南」亦令人留下深刻印象。日前鄭浩南在社交網站上載影片，顯示與張耀揚在飯局上搭膊頭齊唱《當年情》，兩人看來都十分興奮，其中2022年鬧婚變的鄭浩南手上更戴上婚戒，令人猜測他已再婚。
東方日報：愛瑪史東為新片剃光頭 舉辦特別放映會只邀請光頭觀眾
奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）主演的新片《暴蜂尼亞》（BUGONIA）重拍2000年初韓國喜劇《拯救地球》（Save the Green Planet），她於片中作出犧牲剃光頭演出。而最近電影公司宣布今日（20日）將於美國洛杉磯舉行特別放映會，搞搞新意思是次放映會只邀請光頭或在場剃頭的觀眾出席。
