不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
藍田聖保祿中學指已成立危機小組跟進教師約學生赴酒店事件｜港失業率升至 3.9% 三年最劣｜岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等｜10 月 21 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 10 月 21 日星期二，預測本港地區今日吹清勁至強風程度偏北風，高地間中吹烈風。多雲，有幾陣雨。海有大浪及湧浪。天氣顯著較涼，日間氣溫徘徊在 23 度左右，稍後逐步下降至晚上最低約 19 度。三號強風信號現正生效。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：藍田聖保祿中學男教師涉約女學生赴酒店 校方開腔：成立危機小組 正待相關人士聯絡｜Yahoo
有自稱藍田聖保祿中學學生在網上申訴，指該校一名男教師以「想傾心事」為由相約去酒店，並要求與該名女學生發生關係。教育局要求學校嚴肅跟進及交代事件。校方回覆表示高度關注事件，已即時成立危機處理小組跟進，並已向教育局匯報。校方稱目前正等待事件中的人士儘快直接聯絡學校，將全力跟進及提供支援，並重申堅定維護學生的安全。該名女學生周日曾在 Threads 稱，校方已聯絡她，「但暫時未正式傾」。
Yahoo 新聞：政府飲用水風波︱物流署等10多人遭紀律調查 陳嘉信有份？許正宇：已退休都納入調查︱Yahoo
政府早前爆出採購「冒牌樽裝水」事件後，財經事務及庫務局長許正宇周一（20 日）公布專責小組的初步檢討結果，提出涵蓋制度改革、資訊互通及重塑工作文化的 6 項先行措施。被問到會否調查前物流署署長陳家信時，許正宇表示，當局將初步調查十多名來自物流署和庫務科的職員，又指無論相關人員是否仍在職、已退休或正處於退休前休假階段，均會納入紀律調查範圍。
Yahoo 新聞：羅浮宮竊案︱七分鐘偷八件皇室珠寶 出動起重機、電鋸 解構 1991 年來最嚴重失竊案︱Yahoo
巴黎羅浮宮於當地時間周日早上發生震驚全球的珠寶劫案，四名戴頭套賊人駕駛配備起重臂的貨車闖入收藏法國皇室珠寶的阿波羅畫廊（Galerie d’Apollon），僅用約 7 分鐘便盜走八件無價珍藏後駕電單車逃逸。這宗被形容為 1991 年《蒙娜麗莎》失竊以來最嚴重的盜竊事件，顯示世界最著名博物館之一在保安系統上的漏洞，也令外界重新關注法國文化遺產的保護問題。
Yahoo 新聞：楊振寧逝世｜與李政道同獲 1957 年諾貝爾獎 宇稱不守恆定律震撼物理學界 一文了解研究關鍵｜Yahoo
世界知名物理學家楊振寧上周六（18 日）在北京逝世，終年 103 歲。楊振寧和李政道是 1957 年諾貝爾物理學獎的共同得主，評審委員會當年指兩人因為對「宇稱不守恆」（Parity non-conservation）定律的研究而得獎。原來在兩人的研究成果出爐前，「宇稱守恆」（Parity conservation）在物理學界可以說是一個理所當然，幾乎不可能被撼動的定律，因此當時楊振寧和李振道的研究為物理學開拓了一個新篇章，並且讓兩人創下「上年發表研究，今年獲諾貝爾獎」的驚人紀錄。如果用相對簡單的說話形容，在「宇稱守恆」的世界裡，大家照鏡子時看到的影像是對稱的；但楊李二人提出的「宇稱不守恆」定律裡，就算照了鏡子，影像都是不對稱的 －－ 這看來不可思議，卻真實發生。隨著楊振寧離去，《Yahoo 新聞》與你一共同探索楊李二人提出的「宇稱不守恆」定律，以及他們發表研究前後的故事。
【今日重點財經新聞】
信報：港失業率升至3.9% 三年最劣 多4600人丟飯碗 建造及零售業重災
本港最新失業率升至3年高位，政府統計處公布，7月至9月失業率為3.9%，增加0.2個百分點，失業人數15.56萬，上升約4600人，就業不足率則維持在1.6%水平，就業不足人數為6萬人，增加約600人。勞工及福利局局長孫玉菡指出，本港正經歷經濟轉型期，建造及零售業最新失業率上升，餐飲業維持平穩，展望10月份經濟活動良好。
28Hse：再創新高丨普通話拼音買家上季斥380億買港樓！啟德區吸50億居首
中原表示，今年第三季普通話拼音買家登記宗數錄得3,797宗，總入市金額達380億元，均創同期季度歷史新高。同期，全港一、二手私樓成交量達1.5萬宗，其中普通話拼音買家佔25%。
美股連升兩個交易日，三大指數升幅超過1%，道瓊斯指數升超過500點。蘋果創新高，加上美國踏入第三周的政府停運有望在本周解決，帶動大市向上。資金亦流入債市和黃金，紐約期金暴漲近4%，再創新高，10年期美國國債息率收在4厘以下。比特幣與科技股同步回穩，重上11萬美元水平。
Yahoo 財經：機場貨機墮海｜搶飛機租賃樞紐 「濕租」可減稅 港府倡出租 C919 予外國公司
阿聯酋航空租用的貨機昨晨（20 日）在赤鱲角機場滑出跑道，導致兩名地勤人員死亡，事件令香港再度成為國際焦點之餘，同時亦令「濕租」模式及本港飛機租賃政策備受關注。近年港府積極爭取成為區域飛機租賃樞紐，向進駐香港的企業提供稅務優惠，甚至希望透過香港將中國研發的 C919客機，租予外國航空公司。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等 模仿對方叉腰質問神情 網民估係「呢位」？
岑麗香於2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。近日，岑麗香為網上節目《巴打圍爐》擔任嘉賓，分享剛入行時嘅一段難忘經歷，透露年輕時因工作失誤，惹怒一位資深大前輩，岑麗香更幽默地模仿對方，令網民紛紛估該位前輩身份。
Yahoo 娛樂圈：叱咤頒獎禮 記者會｜MIRROR 缺席到場粉絲大減 MC最多人撐康堤成新人焦點
男團MIRROR本年度將會缺席叱咤頒獎禮，因此昨天（20日）在昂坪舉行的叱咤頒獎禮記者會都不見人，令記者會頓時失色，到場粉絲人數大減。現場所見，取而代之的是MC 粉絲人數最多，有粉絲直指，去年要早三個星期到場霸位，今年則只需提早一天即能霸靚位。雖然MIRROR未有到場，但同公司的女團COLLAR都有現身。
