不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
民建聯公布 26 人出選名單｜高盛薦買 25 中資股阿里小米上榜｜湯怡與老公慶生肚凸凸原來食得太飽｜10 月 22 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 10 月 22 日星期三，預測本港地區今日多雲，有幾陣雨，天氣稍涼。日間氣溫徘徊在 20 度左右。吹清勁偏北風，離岸吹強風，初時高地間中達烈風程度。海有大浪及湧浪。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：立法會選舉︱民建聯公布 26 人名單 首派雙人「撞區」 一文睇參選及棄選名單︱Yahoo
民建聯昨日公布新一屆立法會參選名單，合共派出 26 名候選人，3 個選區首次安排雙人「撞區」參選。黨方形容今次部署屬「新選制下的新挑戰」，希望為市民提供更多選擇並帶動投票率。至於立法會取消討論「告別議案」，民建聯主席陳克勤表示，不再討論相關議案是「為了公平公正」，強調議員可透過其他途徑向市民表達感言。民建聯部分直選分區首次派出兩名候選人，被形容為「新選制下的新挑戰」，期望能讓市民有更多選擇，並提高投票率。黨方強調，26 位參選人均是「才得兼備」，擁有豐富的地區服務經驗及社會基礎。
Yahoo 新聞：立法會選舉2025｜「告別議案」被撤 李慧琼：提名期臨近料選情激烈 憂造成不公｜Yahoo
本屆立法會將於今日舉行最後一次大會，原本其中一個議程為內會主席提出的「告別議案」，每名議員可發言 5 分鐘，發表對本屆工作的感言，但最終遭撤回。內會主席李慧琼表示，近日有不同議員就告別議案的安排反映意見，部分人關注提名期周五（24 日）開始，與最後一次立法會辯論時間接近，「最新評估選情異常激烈」，認為進行告別議案或會形成選舉不公平。
Yahoo 新聞：機場兩死｜家屬痛失經濟支柱 胞姊泣不成聲：畀返個公道我細佬呀！｜Yahoo
阿聯酋迪拜貨機墮海事故中，兩名機場保安公司巡邏車的職員離世。家屬昨到殮房辨認遺體，其中有家屬情緒激動，泣不成聲，喊道：「畀返個細佬我呀！無天理呀，打份工都要死」，「畀返個公道我細佬呀！」家屬表示，感激機場保安公司及機管局對家屬的慰問及協助，但指涉事的阿聯酋航空，由事故發生至今無人親自慰問或交代。家屬要求有關當局徹查事故原因。
Yahoo 新聞：薩爾科齊入獄服刑 5 年 精心安排離家場面 兒子呼籲支持者住所外聲援︱Yahoo
法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）昨已於巴黎入獄，開始服 5 年刑期。他早前被法院裁定涉及刑事共謀罪名成立，指他在 2007 年競選總統期間，從已故利比亞領袖卡達菲政權獲取非法資金，令薩爾科齊成為首位入獄的法國戰後領袖，也是歐盟國家中首位入獄的前元首。綜合外媒報道，現年 70 歲的薩爾科齊於巴黎南部的拉桑特（La Santé）監獄服刑，事前他安排一場「精心策劃」的離家場面，與妻子、歌手 Carla Bruni 一同走出位於巴黎西部的住所，向在場民眾揮手，上車前與妻子吻別。
【今日重點財經新聞】
信報：高盛薦買25中資股 阿里小米上榜 關稅無礙全球擴張 看好擁強勁競爭力
高盛發表報告，指美國加徵中國關稅不會改變中國於全球擴張的趨勢，同時列出25隻擁有強勁全球競爭力的中資股，當中包括阿里巴巴（9988.HK）、寧德時代（3750.HK）、小米（1810.HK）及比亞迪（1211.HK）等本港上市股份。中美關稅戰本周稍為降溫，但兩國尚未達成任何貿易協議，且距離11月1日亦即美國正式加徵中國100%關稅的日子已愈來愈近。高盛估計，倘若美國最終對中國輸美商品加徵百分百關稅，最壞情況下中國企業將會失去所有來自美國市場的利潤，中國企業短期內料將蒙受約10%的盈利損失。
Bloomberg：蘋果巨屏可折疊式 iPad 遭遇工程難題 據悉外觀類似華為產品
蘋果公司試圖通過引入超大尺寸可折疊屏重新定義iPad，但該項目在開發過程中遭遇技術難題，可能導致發布時間推遲。據知情人士透露，蘋果對於這款目標售價約3,000美元設備已籌劃數年，原本計畫於2028年發布，但由於重量、功能設計以及顯示屏技術方面的工程挑戰，發布時間可能延後至2029年甚至更晚。
Bloomberg：特朗普看好與習近平會晤成果 但承認兩人未必能見面
美國總統特朗普預計與中國國家主席習近平的會晤將在貿易問題上達成「一份好協議」，但他也承認這場備受期待的會談可能不會發生。
美股三大指數表現各異，道瓊斯指數再升近220點，創收市新高，即市更是今個月以來第二次突破47,000點關口，惜未能守穩；納斯達克指數反覆向下，標普500指數平收。不少企業業績好過預期，成為大市的動力，但中美元首談判再生暗湧，拖累科技股表現。金價近月急升後暴瀉，紐約期金跌超過半成，回到4,100美元水平，白銀跌勢更急，達7%。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：湯怡與老公麥秋成慶生 肚凸凸疑有第二胎？回應：食得太飽
38歲湯怡（Kathy）與排舞師麥秋成於2021年1月閃婚，同年6月誕下女兒「麥QQ」。日前（17日）湯怡生日，於IG分享到老公麥秋成的生日驚喜。但合照上就見到湯怡肚凸凸，引起網民估她似陀第二胎！ 湯怡在IG上寫道：「cheap.com 老闆麥秋成，我真係眼都反埋，嬲又唔係， 唔嬲又唔係，知道佢真係好花心思，但完全無聆聽過我想要啲咩，事情發生到咁嘅地步，唯有多謝老公。」 相中見到湯怡留影，但其中幾張合照都見到身形纖瘦的她肚凸凸。《Yahoo娛樂圈》問湯怡回應，她卻笑指：「唔好意思，食得太飽」並非有喜。
Yahoo 娛樂圈：「抗癌港姐」吳文忻做第8輪化療 籲別問「化到幾時」 深信神蹟發生：我會完全治癒！
本月剛踏入51歲的1998年港姐季軍吳忻熹（Nathaliie、前名吳文忻），去年乳癌復發兼離婚，但她仍一直以樂觀態度積極抗癌，雖然病況曾一度好轉，不過今年3月病情有變，由乳癌三期變四期，她不斷尋求不同療法，並且在社交平臺更新自己最新狀況，而她發布最新的限時動態表示：「今日係第8個cycle 嘅化療， 跟住呢……? 然後呢……？！🤷♀️ 最近常常有朋友問我，仲要化多幾多次？！化到幾時？！我想講，下次見到我或其他四期病友，不要再問這條問題吧！真的不想再答！醫生也是看著你的病情見步行步，不斷試相關的藥吧！醫生的口吻也是不斷用藥來試圖控制癌細胞的增長來吊住你條命。」
