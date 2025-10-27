尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
基孔肯雅熱首宗本地確診出現｜滙控明放榜上季稅前料少賺一成｜羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖｜10 月 27 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 10 月 27 日星期一，預測本港地區今日大致多雲，早晚有一兩陣微雨。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約 27 度。吹和緩北至東北風，離岸風勢間中清勁。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：基孔肯雅熱｜本港錄首宗本地確診 鳳德邨 82 歲患者料屋苑內被感染 8000 人有感染風險｜Yahoo
衞生署衞生防護中心昨午（26 日）公布，本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。中心總監徐樂堅表示，患者為 82 歲女士，居住於鑽石山鳳德邨，於 10 月 18 日開始出現腳踭、關節痛，22 日蔓延至手踭痛，曾向私家醫生求醫，至 23 日持續並到廣華醫院急症室求醫，經血液測試後確診基孔肯雅熱。患者現時情況穩定，於廣華醫院留醫。 徐樂堅表示，由於患者於潛伏期間均沒有外遊記錄，對上一次離港是 8 月，故確認這是首宗基孔肯雅熱本地個案。
Yahoo 新聞：機場兩死｜失事貨機機身已被吊起 機管局料今晚完成所有打撈工作｜Yahoo
香港國際機場北跑道上周一（20日）有貨機滑出跑道，撞破鐵絲網外的巡邏車後墮海，導致兩名職員死亡。失事貨機上俗稱「黑盒」的「飛行數據紀錄儀」及「駕駛艙話音紀錄儀」上周五（24日）已被取回。機管局昨晚（26日）表示，打撈團隊已於晚上 7 時 37 分完成吊起失事貨機主體機身，並放在躉船上。團隊今日（27日）將會繼續打撈飛機其餘部份，預計今晚將會完成所有打撈工作。
Yahoo 新聞：立法會選舉2025｜港澳辦、國安公署先後表態 不容干擾選舉 盧文端：國安部門對敵對勢力嚴正警告｜Yahoo
立法會選舉提名期上周五（24日）開始，至 11 月 6 日結束。港澳辦上周發表文章，表示反中亂港勢力從未停止對選舉的干擾破壞，強調任何干擾破壞選舉的言論和行為，都逃不脫法律的追究和嚴懲。駐港國家安全公署發言人亦發文指，絕不允許任何破壞選舉，危害國家主權、安全和發展利益的行為。全國僑聯前副主席盧文端在報章撰文指，這不僅表明中央對今次立法會選舉的高度重視，而且是對內外反中亂港勢力發出的嚴正警告。
Yahoo 新聞：日本京都發現熊蹤 鄰近嵐山竹林小徑熱門旅遊點 兩日內 5 宗通報｜Yahoo
日本陸續有民眾報告熊蹤，最新地點包括香港人經常前往的京都。《讀賣新聞》報道，京都府警察部門在兩日內收到 5 宗報告，指右京區的住宅區，以及區內景點之一的嵐山附近有熊及疑似熊出沒，雖然未有人受傷，但警方已經提醒民眾要注意安全。
【今日重點財經新聞】
滙控（0005.HK）明天公布第三季度業績，該行綜合18間大行預測，季度稅前盈利料為76.58億美元，按年跌9.6%，反映預期信貸損失（ECL）如管理層早前所預告按年增加，收入動力則因為持續出售非核心資產，導致利息收入下降，而交行（3328.HK）上半年減派息，亦對滙控盈利造成負面影響。同時，滙控表明要預留資本私有化恒生（0011.HK），暫停3個季度股份回購，將是2023年5月以來首次沒有回購計劃。
信報：電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理
美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。
Bloomberg：中美就多項經貿問題形成基本共識 特朗普看好與習近平敲定全面協議
美國和中國高級貿易談判代表周日表示，雙方就一系列有爭議的問題達成了一致。這一進展為總統特朗普與國家主席習近平敲定協議並緩解攪動全球市場的緊張局勢奠定了基礎。
Yahoo 財經：訪港旅客平均消費低於日韓台星 「窮遊」趨勢持續逾十年
疫情後港府大力推廣旅遊業，2024年旅發局豪花2.88億元公帑谷旅遊，惟數字不騙人，儘管旅客人數回升，消費力卻未同步復甦。本土研究社發現東亞主要旅遊市場中，香港與南韓近年遊客人均消費均明顯下降，而香港「越遊越窮」趨勢更持續逾十年，究竟兩地旅遊業出了甚麼問題？
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者，她以單身媽媽身份獨力撫養長仔劉子榕（Nathan）、次子劉子熙（Jordan）及幼仔劉子晉（Jonathan），三名兒子均是學霸兼各有成就，羅霖可謂苦盡甘來，目前可安心享受人生。羅霖日前接受好友鍾慧冰的網上頻道訪問，自爆已年屆61歲，去年已領取「樂悠卡」，且承認正蜜運中，更重提當年離婚後「淨身出戶」的內情。
Yahoo 娛樂圈：姜濤12月開個唱 不忍英國姜糖無錢返港追星親回「我請你來唄」
MIRROR成員姜濤宣布將於今年12月18日至21日舉行4場個人演唱會。唔少姜糖磨拳擦掌等撲飛，但亦有fans呻冇得睇。有位自稱係「學生糖」嘅年輕姜濤fans，喺Threads發文自嘲「沒實力就不要追星 我說我哈」，並抒發因為開支問題，未能睇到姜嘅演出而感到遺憾。估唔到姜濤本人睇到呢個post，更向fans留言「我請你來唄」，令fans呢位感動不已，並回覆姜濤「我手好震……我……我愛你呀」。然後「姜man」再三向fans保證「我說真的，你待會單獨訊息我，我看看怎樣安排」，唔少fans都戥呢位「學生糖」開心，仲用姜濤歌名留言「我地偶像真是好得太過份」。
其他人也在看
採訪日誌｜維園年宵市場攤位競投／全運會火炬傳遞香港站記者會
【Now新聞台】維園年宵市場四百個攤位今日(10月27日)起競投，同日，第十五屆全國運動會火炬傳遞舉辦香港站記者會。 #要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
基孔肯雅熱｜本港錄首宗本地確診 鳳德邨 82 歲患者料屋苑內被感染 8000 人有感染風險｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今午（26 日)公布，本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。中心總監徐樂堅表示，患者為 82 歲女士，居住於鑽石山鳳德邨，於 10 月 18 日開始出現腳踭、關節痛，22 日蔓延至手踭痛，曾向私家醫生求醫，至 23 日持續並到廣華醫院急症室求醫，經血液測試後確診基孔肯雅熱。Yahoo新聞 ・ 1 天前
衞生署錄得本港首宗基孔肯雅熱本地個案
【Now新聞台】本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。衞生防護中心指，本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。據了解，個案涉及一名80歲的女患者，她居住於鑽石山鳳德邨，經常會到鳳鑽苑及區內的街市。中心將於下午3時30分公布個案詳情及政府的跟進工作。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜首宗本地個案82歲婆婆居鑽石山鳳德邨 將重點追查一帶過萬居民(附20座大廈名單)
本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。衞生防護中心表示，患者是居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓的82歲婆婆，她本月18日開始腳踭關節腫痛，4日後蔓延至手和其他腳關節。婆婆向私家醫生求診後關節痛持續，隨後經廣華醫院急症室入院治療，目前在該院留醫情況穩定。衞生防護中心呼籲，在患者居住樓宇半徑200米範圍內的約1萬名居民，如在10月1日後出am730 ・ 17 小時前
基孔肯雅熱｜本地個案女患者居於鑽石山鳳德邨 附近20座樓宇近八千戶有較高感染風險(羅家晴報道)
【Now新聞台】本港出現首宗基孔肯雅熱本地個案，82歲的女患者居於鑽石山鳳德邨，平時主要在邨內活動。衞生防護中心指，附近20座樓宇近8000個住戶有較高感染風險，不排除區內會有更多個案。患者居住的鑽石山鳳德邨一帶加強滅蚊工作，有工人於鳳鑽苑清理渠道。衞生防護中心表示，82歲女患者本月18日開始出現關節痛，周四到廣華醫院急症室求醫，經血液測試後發現對基孔肯雅熱病毒呈陽性。中心指，她平時會在區內晨運和接送孫兒，以及到商場和街市買菜，近一個半月都沒有外遊，相信是屬於本地個案。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮：「我們發現不到有任何早前輸入的個案有來過鳳德邨這裡，而因為我們調查發現，這位婆婆主要集中在鳳德邨，我們相信可能在這個屋苑或這一帶範圍有一些病徵比較輕微、沒有被診斷的個案在近期或十月份內曾經出沒，被屋苑或這個範圍的蚊叮咬，從而感染蚊再傳染給人。」衞生防護中心指，白紋伊蚊活動範圍為半徑200米，鳳德邨附近的20座樓宇近8000個住戶有較高感染風險，將逐一聯絡大廈管理公司向居民派發問卷及資訊。另有三間學校，包括禮賢會恩慈學校、聖文德天主教小學及神召會馬理信書院，中心會在復課後向校方了解學生情況。now.com 新聞 ・ 23 小時前
基孔肯雅熱｜本港錄首宗本地確診 一文拆解病徵、傳染、治療及預防方法︱Yahoo
【Yahoo健康】本港錄得首宗本地基孔肯雅熱個案，另外錄得 46 宗輸入個案，其中一名患者死亡。到底甚麼是基孔肯雅熱？與登革熱有何不同？其傳染方式、預防方法又是如何？《Yahoo 健康》為你一文拆解。Yahoo 健康 ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜本港首宗本地感染 鳳德邨內小學加強防蚊滅蚊措施
【Now新聞台】本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案，患者居住的鳳德邨附近一帶學校加強防蚊滅蚊措施。衞生防護中心指暫時沒有發現懷疑個案，但不可以掉以輕心。不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽這間位於鳳德邨附近的小學，是衞生防護中心指有較高感染風險的範圍。有家長於上學前為子女噴蚊怕水及戴上蚊帶，做好防蚊準備。林太：「應該會加強滅蚊措施，室外活動盡量減少，幸好現時涼爽些，可以穿著長袖衣物安心些。」Scarlet：「都有害怕，因為自己小時候經常被蚊叮，我害怕上堂時會不為意會被蚊叮。」校方派人在校内噴滅蚊藥，又加緊清理渠道，學生於上課前要量度體溫。校方指翻查上兩星期內紀錄，未有發現學生出現基孔肯雅熱病徵，已發通告提醒家長要為子女量體溫。聖文德天主教小學副校長陶國耀：「為確保學生安全，亦減少很多戶外活動，包括體育課或者有些課外活動需要戶外亦都暫時暫停，他們的小息及食飯亦都會在課室進行。」而附近的這間幼稚園，校方容許學生穿便服上學，不少學生都穿著長袖衣服，減低被蚊叮咬的風險。校方指已經在校內增設滅蚊燈，亦都在門口張貼海報，提醒家長做好防蚊措施。衞生防護中心指，暫時附近無發現懷疑個案，但不可掉以輕心。衞生防護中心now.com 新聞 ・ 2 小時前
美酒佳餚巡禮四日吸引16.3萬人次入場 檔主稱生意理想(張曼琳報道)
【Now新聞台】美酒佳餚巡禮結束，有檔主稱今年生意理想。活動首次延長開放時間至午夜，四天活動吸引了16萬3千人次進場，每日平均入場人士比年去增加超過三成。 暮色降臨，入夜後的中環海濱，音樂、碰杯聲交織，氣氛越夜越高漲。不少人把握最後機會，手持酒杯流連於不同攤位來盡興喝一杯。Shawn：「挺好玩的，很多酒可以喝。很多元素，很多東西可以吃、很多酒飲，以及很多雞尾酒。」美酒佳餚巡禮今年首次延長開放時間至午夜12時，大人未玩夠，她就一早填飽肚睡著了，爸爸只能小酌過下癮。李先生：「想著未來過，就帶她來體驗一下。已經遲了，不應該最後一天過來，應該早幾天過來，應該留下小朋友，自己來飲多一杯。」現場共有300個攤位，有檔主指今年本地客人及外國遊客都較往年多，生意亦更理想。檔主Janice：「我們也很開心見到年輕的一群來到，也有不同國籍。今年銷情理想，周末時間對比起前段早一兩日，其實有雙位數字增長，所以我們都很滿意。」檔主Nick：「來我們店舖的人都是本地人比較多，都有一些遊客，例如南韓，我們有見到幾個。今年都可以，因為我們第一次在角落，位置不錯，在大街上，所以有些不同。」除了美酒和美食，亦有面部彩繪體驗活動，讓一眾酒客提前感受萬聖節氣氛。#要聞now.com 影音新聞 ・ 8 小時前
網上熱話｜啟德簡約公屋外觀設計掀熱議 有網民反駁似北韓言論
啟德簡約公屋興建工程進行得如火如荼，其統一簡潔的外型不時引起熱議。日前有網民指，每次路經看到正興建的簡約公屋「都覺得好似電視影嘅北韓咁」，有留言就回應稱近年到訪過北韓平壤，「其實北韓而家建築係靚過佢……大部份建築真心靚，而家北韓係似深圳福田新發展區架(㗎)」，亦有人覺得「似新加坡三四十年前起嘅組屋」。 ▼啟德簡約am730 ・ 23 小時前
基孔肯雅熱｜鳳德邨本地個案大機會邨內感染 徐樂堅：其他地區不代表零風險｜Yahoo
本港出現首宗基孔肯雅熱本地個案，居於黃大仙鳳德邨的 82 歲的女患者 10 月 18 日開始不適，10 月 23 日前往廣華醫院急症室求醫，衞生防護中心並在昨日（26 日）公布個案。中心總監徐樂堅今早（27 日）在電台節目表示，患者很大機會在區內被帶有病毒的蚊隻叮咬而感染，雖然黃大仙區蚊患指數不高，但已證明區內有感染媒介，本星期會盡快在區內做好滅蚊控蚊工作。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
用經血檢測HPV 衛生署：未有充分證據證屬可靠
衛生署表示，市面上有商戶聲稱可透過衛生巾收集經血，再由用家自行採樣並以郵寄方式遞交樣本至化驗所，以檢測人類乳頭瘤病毒(HPV)，署方提醒市民，本港乃至國際間目前尚未有充分科學證據證明使用經血篩查子宮頸屬可靠做法。衛生署會持續檢視有關方面的最新科學實證。am730 ・ 11 小時前
改名仲野藏友情buff的真相！ 仲野太賀32年演技開掛實錄！
1993年阿佐谷落地的小傢火仲野太賀，國小迷《WATER BOYS》迷到不行，回家就對爸中野英雄放話：「我也要當演員！」Japhub日本集合 ・ 3 小時前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 18 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 6 小時前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」
西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 小時前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 5 小時前
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理
美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。信報財經新聞 ・ 11 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 9 小時前
武指火星再爆成龍剋扣武師薪酬 西片替身1200美元扣剩200美元 嘲：我諗你都忘記咗
著名武術指導、前成家班成員火星（蔣榮發）早前接受傳媒訪問時，大爆成龍昔日在薪酬上刻薄為他賣力的兄弟，成龍至今未有回應。火星昨日（10月26日）到亞視廠房出席活動時接受媒體訪問，再爆出當年成龍到外國拍西片，疑似扣起成家班成員的薪酬，包括零用錢和替身費，全部被剋扣了大部份金額，當中有替身原應獲得1,200美元（約9,360港元），但結果只得200美元（約1,560港元）。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前