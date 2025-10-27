基孔肯雅熱首宗本地確診出現｜滙控明放榜上季稅前料少賺一成｜羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖｜10 月 27 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 10 月 27 日星期一，預測本港地區今日大致多雲，早晚有一兩陣微雨。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約 27 度。吹和緩北至東北風，離岸風勢間中清勁。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：基孔肯雅熱｜本港錄首宗本地確診 鳳德邨 82 歲患者料屋苑內被感染 8000 人有感染風險｜Yahoo

衞生署衞生防護中心昨午（26 日）公布，本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。中心總監徐樂堅表示，患者為 82 歲女士，居住於鑽石山鳳德邨，於 10 月 18 日開始出現腳踭、關節痛，22 日蔓延至手踭痛，曾向私家醫生求醫，至 23 日持續並到廣華醫院急症室求醫，經血液測試後確診基孔肯雅熱。患者現時情況穩定，於廣華醫院留醫。 徐樂堅表示，由於患者於潛伏期間均沒有外遊記錄，對上一次離港是 8 月，故確認這是首宗基孔肯雅熱本地個案。

Yahoo 新聞：機場兩死｜失事貨機機身已被吊起 機管局料今晚完成所有打撈工作｜Yahoo

香港國際機場北跑道上周一（20日）有貨機滑出跑道，撞破鐵絲網外的巡邏車後墮海，導致兩名職員死亡。失事貨機上俗稱「黑盒」的「飛行數據紀錄儀」及「駕駛艙話音紀錄儀」上周五（24日）已被取回。機管局昨晚（26日）表示，打撈團隊已於晚上 7 時 37 分完成吊起失事貨機主體機身，並放在躉船上。團隊今日（27日）將會繼續打撈飛機其餘部份，預計今晚將會完成所有打撈工作。

Yahoo 新聞：立法會選舉2025｜港澳辦、國安公署先後表態 不容干擾選舉 盧文端：國安部門對敵對勢力嚴正警告｜Yahoo

立法會選舉提名期上周五（24日）開始，至 11 月 6 日結束。港澳辦上周發表文章，表示反中亂港勢力從未停止對選舉的干擾破壞，強調任何干擾破壞選舉的言論和行為，都逃不脫法律的追究和嚴懲。駐港國家安全公署發言人亦發文指，絕不允許任何破壞選舉，危害國家主權、安全和發展利益的行為。全國僑聯前副主席盧文端在報章撰文指，這不僅表明中央對今次立法會選舉的高度重視，而且是對內外反中亂港勢力發出的嚴正警告。

Yahoo 新聞：日本京都發現熊蹤 鄰近嵐山竹林小徑熱門旅遊點 兩日內 5 宗通報｜Yahoo

日本陸續有民眾報告熊蹤，最新地點包括香港人經常前往的京都。《讀賣新聞》報道，京都府警察部門在兩日內收到 5 宗報告，指右京區的住宅區，以及區內景點之一的嵐山附近有熊及疑似熊出沒，雖然未有人受傷，但警方已經提醒民眾要注意安全。

【今日重點財經新聞】

信報：滙控明放榜 上季稅前料少賺一成

滙控（0005.HK）明天公布第三季度業績，該行綜合18間大行預測，季度稅前盈利料為76.58億美元，按年跌9.6%，反映預期信貸損失（ECL）如管理層早前所預告按年增加，收入動力則因為持續出售非核心資產，導致利息收入下降，而交行（3328.HK）上半年減派息，亦對滙控盈利造成負面影響。同時，滙控表明要預留資本私有化恒生（0011.HK），暫停3個季度股份回購，將是2023年5月以來首次沒有回購計劃。

信報：電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理

美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。

Bloomberg：中美就多項經貿問題形成基本共識 特朗普看好與習近平敲定全面協議

美國和中國高級貿易談判代表周日表示，雙方就一系列有爭議的問題達成了一致。這一進展為總統特朗普與國家主席習近平敲定協議並緩解攪動全球市場的緊張局勢奠定了基礎。

Yahoo 財經：訪港旅客平均消費低於日韓台星 「窮遊」趨勢持續逾十年

疫情後港府大力推廣旅遊業，2024年旅發局豪花2.88億元公帑谷旅遊，惟數字不騙人，儘管旅客人數回升，消費力卻未同步復甦。本土研究社發現東亞主要旅遊市場中，香港與南韓近年遊客人均消費均明顯下降，而香港「越遊越窮」趨勢更持續逾十年，究竟兩地旅遊業出了甚麼問題？

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰

被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者，她以單身媽媽身份獨力撫養長仔劉子榕（Nathan）、次子劉子熙（Jordan）及幼仔劉子晉（Jonathan），三名兒子均是學霸兼各有成就，羅霖可謂苦盡甘來，目前可安心享受人生。羅霖日前接受好友鍾慧冰的網上頻道訪問，自爆已年屆61歲，去年已領取「樂悠卡」，且承認正蜜運中，更重提當年離婚後「淨身出戶」的內情。

Yahoo 娛樂圈：姜濤12月開個唱 不忍英國姜糖無錢返港追星親回「我請你來唄」

MIRROR成員姜濤宣布將於今年12月18日至21日舉行4場個人演唱會。唔少姜糖磨拳擦掌等撲飛，但亦有fans呻冇得睇。有位自稱係「學生糖」嘅年輕姜濤fans，喺Threads發文自嘲「沒實力就不要追星 我說我哈」，並抒發因為開支問題，未能睇到姜嘅演出而感到遺憾。估唔到姜濤本人睇到呢個post，更向fans留言「我請你來唄」，令fans呢位感動不已，並回覆姜濤「我手好震……我……我愛你呀」。然後「姜man」再三向fans保證「我說真的，你待會單獨訊息我，我看看怎樣安排」，唔少fans都戥呢位「學生糖」開心，仲用姜濤歌名留言「我地偶像真是好得太過份」。