基孔肯雅熱本港再增 3 宗個案｜港 9 月出口按年增 16.1%｜郭富城「登六」獲老婆愛女陪伴慶生｜10 月 28 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 10 月 28 日星期二，預測本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約 30 度。稍後局部地區有雷暴。吹和緩偏東風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：基孔肯雅熱︱本港再增 3 宗個案 包括一名鳳德邨學校員工 曾到訪深圳及鳳德邨︱Yahoo

衞生署衞生防護中心昨日（27 日）公布，本港新增三宗感染基孔肯雅熱個案，當中包括一宗本地感染及兩宗輸入個案。三名患者分別居於黃大仙、東涌及將軍澳，其中兩人於潛伏期內曾到訪廣東省多個城市，包括佛山、廣州、惠州及汕尾，另一人是鳳德邨學校員工，曾到訪深圳及鳳德邨中心。中心表示，所有患者現時情況穩定，並已在無蚊環境接受治療，相關流行病學調查仍在進行中。

廣告 廣告

法庭線：反恐第二案｜3被告判監16年8月至18年 成反修例案第二長 官：行為對社會宣戰

反恐條例第二案周一（27 日）判刑，首被告何卓為判監 18 年，另兩被告李嘉濱、張家俊判監 16 年 8 個月，成為繼反恐首案吳智鴻之後，反修例案之中刑期最高的 3 人。何聞判刑微笑點頭，李神情平靜，張則露齒笑並提及上訴。 高院法官陳仲衡指，3 人「食髓知味、變本加厲」，涉及的 3 次爆炸案件一次比一次嚴重，如同「向社會宣戰」，又指計劃在尚德停車場放置的炸藥「根本是設計作殺人之用」，目標指向警察、罔顧途人傷亡，反映被告「視人命如草芥」；3 人無悔意，更生無從說起。

Yahoo 新聞：皇后山邨 35 歲男子死亡 生前稱刀傷自己造成 警方改列誤殺 女友人被捕提堂︱Yahoo

上水一名 35 歲男子上周二（21 日）被發現倒臥於皇后山邨皇匯樓一單位內，身上有經縫合的刀傷，送院後證實死亡。警方經調查後，昨將案件由送院時死亡案改列誤殺案，並拘捕死者的女性朋友，昨日（27 日）下午於粉嶺法院提堂。

基孔肯雅熱︱本港再增 3 宗個案 包括一名鳳德邨學校員工 曾到訪深圳及鳳德邨︱Yahoo

【今日重點財經新聞】

信報：港出口增16.1% 全年看升10% 9月輸內地漲16.7% 三個月最勁

本港出口持續向好，政府統計處公布，9月商品整體出口貨值為4623億元，按年升16.1%，高於市場預期增15.4%，並且是連續19個月錄得升幅。進口貨值為5125億元，增13.6%，略勝市場預期升13.5%；9月份錄得有形貿易逆差502億元，相等於商品進口貨值的9.8%。分析指出，中美經貿磋商達成基本共識，惟具體執行細節仍有待觀察，本港全年出口料有10%增長。

信報：超購王滴普暗盤翻倍 宜先止賺

今年本港主板新股超購倍數最高的滴普科技（1384.HK）今天掛牌，昨日暗盤率先報捷突破50元，一度較招股價26.66元勁飆一倍；另外3隻今天首掛新股的暗盤表現不一，八馬茶業（6980.HK）大漲逾七成，劍橋科技（06166）炒高約四成，三一重工（6031.HK）則跌穿招股價。分析認為，業務前瞻度較高、未有盈利的新股表現相對較佳，建議暗盤有水位應先行獲利，若掛牌當日高開幅度偏高不宜追入。

Bloomberg：亞馬遜據悉擬裁員多達3萬人 涉及雲計算等核心部門

據知情人士透露，亞馬遜計畫在多個關鍵部門裁減企業部門崗位，包括物流、支付、視頻遊戲以及雲計算領域。 路透社周一引述消息人士報導稱，此次裁員最快將於周二啟動，可能影響多達3萬個崗位。 亞馬遜曾在2022年底至2023年初分階段裁員，累計削減逾2.7萬個崗位。公司執行長Andy Jassy在疫情期間大幅擴張後著手削減成本。

AASTOCKS：中美貿易進展抑制避險需求 金價跌穿4,000美元

中美貿易緊張局勢有緩和跡象，降低黃金的避險吸引力，同時市場等待聯儲局本周的利率決議，金價周一跌至每安士4,000美元以下。

港出口增16.1% 全年看升10% 9月輸內地漲16.7% 三個月最勁

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：郭富城「登六」獲老婆愛女陪伴慶生 天王嫂方媛坐月期間極速修身獲讚：就像沒生過的一樣

天王郭富城於10月26日「登六」，獲天王嫂方媛（Moka）及愛女為他慶生，過了一個幸福又溫馨的生日。郭富城近日舉行60歲生日派對，獲一眾親友前來為他慶祝，場面熱鬧！方媛於IG分享生日派對的點滴，並送上祝福：「老公生日快樂❤️🎂🎊」郭富城於帖文下留言：「@mokafy 謝謝老婆❤️謝謝大家的祝福🥰」。

Yahoo 娛樂圈：許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！

現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，昨日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。昨日佘詩曼現身澳門出席品牌活動時，被問到Benz雄入院一事，忍不住爆喊，一度要暫停訪問。她稍為整理心情後表示︰「知嘅！其實一直都有處理呢件事……佢努力中。原本我今日澳門活動完咗直接飛北京嘅，不過而家我都會趕去醫院！」