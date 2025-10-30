警拘 5 人涉於 2019 年煽惑暴動｜聯儲局再減息四分一厘｜鄧月平代表港隊出戰跆拳道賽勇奪銅牌｜10 月 30 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 10 月 30 日星期四，預測本港地區今日大致多雲，有一兩陣微雨。下午部分時間天色明朗。最高氣溫約 27 度。吹和緩至清勁東至東北風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：警拘 5 人涉煽惑暴動、作煽動意圖等罪 與 2019 年多區暴動有關 包括製造及提供武器

警方國家安全處周三（29 日）在九龍及新界採取行動，拘捕 2 名本地男子及 3 名本地女子，年齡介乎 32 至 60 歲，涉嫌「協助及教唆暴動」、「串謀煽惑暴動」、「煽惑暴動」、「妨礙司法公正」及「作出具煽動意圖的作為」，行動中檢獲約 25 萬元現金。警方表示，案件與 2019 年底多區暴動有關，當時有前線參與暴動的人士製造及提供武器，導致嚴重傷亡。有傳媒引述消息指，反恐條例第二案「口岸爆炸案」脫罪被告吳子樂在今次案中被捕；被問及案件是否與早發爆炸案脫罪者有關，警方指今次案件獨立於其他案件，是以全新證據調查及拘捕。

Yahoo 新聞：雙非子 16 年前醫療事故致腦癱 醫委會永久擱置研訊 涉事父母批結果不公：香港好似第三世界

內地夫婦 2009 年來港產子遇醫療事故，兒子患腦癱與四肢殘障，夫婦及後向醫委會投訴涉事醫生薛守智未及時回院治理兒子。醫委會自 2016 年押後研訊後，昨日終重啟研訊會議，惟因案件處理時長過久，對被告醫生「具壓迫性與濫用性」，因此永久擱置研訊。黎姓夫婦連同社區組織協會周三（29 日）召開記者會，批評醫委會裁決對受害家庭不公，醫委會亦未追究秘書處失職拖延研訊。

Yahoo 新聞：習特會・不斷更新｜習近平特朗普今早南韓釜山會談 即睇雙方潛在話題

中國國家主席習近平今日（10 月 30 日）會在南韓釜山與美國總統特朗普會談。今次是特朗普今年 1 月開展第二任總統任期以來兩人首次會面，而對上一次的「習特會」已經要追溯到 2019 年 6 月在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會。外界普遍預期，中美關稅和貿易問題會成為今次會談的核心，芬太尼（Fentanyl）原材料流入美國、稀土供應等都預計會有所提及。

Yahoo 體育：全運會｜貝俊龍帆船ILCA 7封王 勇奪港隊今屆全運第一金

全運會帆船項目周三（29 日）在汕尾的廣東海上項目訓練中心續戰，巴黎奧運港將貝俊龍（Nicholas Halliday）在男子愛爾卡 7 級（ILCA 7）煞科日保持水準，於最後一場賽事以第 4 位完成，順利力壓群雄封王，贏得港隊今屆粵港澳全運會第一面金牌！

Yahoo 新聞：九龍殯儀館重陽舉辦開放日 親身體驗「破地獄」與紙灰造陶瓷 館方：這裡是愛和告別的地方

昨日是重陽節，九龍殯儀館舉辦開放日，主題為「音樂、藝術、科技與文化的橋樑」，設預演喪禮、破地獄儀式體驗、衣紙灰陶瓷工作坊多項活動，吸引逾 1500 名公眾報名參與。九龍殯儀館總經理甘亮得希望，開放日可釋除大眾對殯儀館的恐懼，明白死亡是人生必經之路，學會珍惜身邊人事物。殯儀館推出不同創新殯儀體驗，殯儀經紀關組強認同行業需要注入新動力，推出多樣選擇滿足市場需求。

【今日重點財經新聞】

Yahoo 財經：聯儲局連環減息 鮑威爾強調不一定繼續

美國聯邦儲備局決定減息0.25厘，是繼上月重啟寬鬆周期後再減息，聯邦基金利率降至3.75厘至4厘之間。決定符合市場預期。然而，投票結果顯示委員的分歧加大。儘管市場預期局方會在12月中再減息，但主席鮑威爾強調，下次會議並非肯定會減息，要根據當時的證據再決定。美股由升轉跌。

信報：傳業主賣舖 高先戲院疑結業

位於堅尼地城的高先電影院近日傳出其舖位遭業主放售的消息。社交平台Facebook專頁「西環變幻時」流傳一張出售舖位的廣告，相信是地產經紀向某教會牧師推銷舖位，強調地契可用作教會，而且「物業現由戲院經營，其現有放映室、座椅等設備可直接復用，能大幅節省教會的大型裝修開支」。

信報：「貶值交易」席捲全球 黃金見頂未? 憂各國財赤失控 沽債滙買貴金屬避險

金融市場近期出現「貶值交易」（debasement trade）現象，投資者因為擔心各國政府預算赤字失控，於是拋售相關主權債券和貨幣，而貴金屬和另類資產正得益於這個趨勢，當中黃金暫時成為最大贏家，即使近期衝上高位後出現整固，今年仍累漲逾50%。曾任貝萊德（BlackRock）定息收入業務主管、現為GSFM顧問的米勒（Stephen Miller）表示，其40年市場工作生涯中，從未見過如此大規模從貨幣和債券轉向另類資產的現象，而且認為這可能只是開始。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：鄧月平再展真功夫魅力 首征亞洲跆拳道賽 勇奪銅牌為港爭光

香港新生代武打女演員鄧月平Larine 近年以真功夫打出成績。除演藝工作外，Larine 近年醉心武術與跆拳道，跨界成為運動員。繼8月在亞洲跆拳道ITF國際賽香港選拔賽中，越級挑戰成功，由48kg組別越級挑戰52-58kg組別，並以第一名資格代表香港出戰馬來西亞ITF亞洲賽。Larine 笑言，能代表香港出戰已是莫大榮幸，回港後將繼續訓練及準備新電影工作：「希望下一場比賽可以再有突破，同時喺電影動作表現上繼續進步，做到實力與演技兼備，成為香港可靠嘅新一代武打女演員。」

Yahoo 娛樂圈：前TVB小花梁茵分手富男友兼靚樣險毁容神隱後回歸 ：自信嘅光芒可以引領一切！

憑TVB劇《愛．回家之開心速遞》的Anita一角成功入屋的已離巢小花梁茵（Kiko），曾先後受過情傷和被電髮棒傷及臉部險致毁容，近日回復狀態的Kiko重新出發，更新IG並分享近照。