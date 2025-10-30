0.07% ChatGPT 用戶出現精神健康危機跡象
警拘 5 人涉於 2019 年煽惑暴動｜聯儲局再減息四分一厘｜鄧月平代表港隊出戰跆拳道賽勇奪銅牌｜10 月 30 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 10 月 30 日星期四，預測本港地區今日大致多雲，有一兩陣微雨。下午部分時間天色明朗。最高氣溫約 27 度。吹和緩至清勁東至東北風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：警拘 5 人涉煽惑暴動、作煽動意圖等罪 與 2019 年多區暴動有關 包括製造及提供武器
警方國家安全處周三（29 日）在九龍及新界採取行動，拘捕 2 名本地男子及 3 名本地女子，年齡介乎 32 至 60 歲，涉嫌「協助及教唆暴動」、「串謀煽惑暴動」、「煽惑暴動」、「妨礙司法公正」及「作出具煽動意圖的作為」，行動中檢獲約 25 萬元現金。警方表示，案件與 2019 年底多區暴動有關，當時有前線參與暴動的人士製造及提供武器，導致嚴重傷亡。有傳媒引述消息指，反恐條例第二案「口岸爆炸案」脫罪被告吳子樂在今次案中被捕；被問及案件是否與早發爆炸案脫罪者有關，警方指今次案件獨立於其他案件，是以全新證據調查及拘捕。
Yahoo 新聞：雙非子 16 年前醫療事故致腦癱 醫委會永久擱置研訊 涉事父母批結果不公：香港好似第三世界
內地夫婦 2009 年來港產子遇醫療事故，兒子患腦癱與四肢殘障，夫婦及後向醫委會投訴涉事醫生薛守智未及時回院治理兒子。醫委會自 2016 年押後研訊後，昨日終重啟研訊會議，惟因案件處理時長過久，對被告醫生「具壓迫性與濫用性」，因此永久擱置研訊。黎姓夫婦連同社區組織協會周三（29 日）召開記者會，批評醫委會裁決對受害家庭不公，醫委會亦未追究秘書處失職拖延研訊。
Yahoo 新聞：習特會・不斷更新｜習近平特朗普今早南韓釜山會談 即睇雙方潛在話題
中國國家主席習近平今日（10 月 30 日）會在南韓釜山與美國總統特朗普會談。今次是特朗普今年 1 月開展第二任總統任期以來兩人首次會面，而對上一次的「習特會」已經要追溯到 2019 年 6 月在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會。外界普遍預期，中美關稅和貿易問題會成為今次會談的核心，芬太尼（Fentanyl）原材料流入美國、稀土供應等都預計會有所提及。
Yahoo 體育：全運會｜貝俊龍帆船ILCA 7封王 勇奪港隊今屆全運第一金
全運會帆船項目周三（29 日）在汕尾的廣東海上項目訓練中心續戰，巴黎奧運港將貝俊龍（Nicholas Halliday）在男子愛爾卡 7 級（ILCA 7）煞科日保持水準，於最後一場賽事以第 4 位完成，順利力壓群雄封王，贏得港隊今屆粵港澳全運會第一面金牌！
Yahoo 新聞：九龍殯儀館重陽舉辦開放日 親身體驗「破地獄」與紙灰造陶瓷 館方：這裡是愛和告別的地方
昨日是重陽節，九龍殯儀館舉辦開放日，主題為「音樂、藝術、科技與文化的橋樑」，設預演喪禮、破地獄儀式體驗、衣紙灰陶瓷工作坊多項活動，吸引逾 1500 名公眾報名參與。九龍殯儀館總經理甘亮得希望，開放日可釋除大眾對殯儀館的恐懼，明白死亡是人生必經之路，學會珍惜身邊人事物。殯儀館推出不同創新殯儀體驗，殯儀經紀關組強認同行業需要注入新動力，推出多樣選擇滿足市場需求。
【今日重點財經新聞】
美國聯邦儲備局決定減息0.25厘，是繼上月重啟寬鬆周期後再減息，聯邦基金利率降至3.75厘至4厘之間。決定符合市場預期。然而，投票結果顯示委員的分歧加大。儘管市場預期局方會在12月中再減息，但主席鮑威爾強調，下次會議並非肯定會減息，要根據當時的證據再決定。美股由升轉跌。
位於堅尼地城的高先電影院近日傳出其舖位遭業主放售的消息。社交平台Facebook專頁「西環變幻時」流傳一張出售舖位的廣告，相信是地產經紀向某教會牧師推銷舖位，強調地契可用作教會，而且「物業現由戲院經營，其現有放映室、座椅等設備可直接復用，能大幅節省教會的大型裝修開支」。
信報：「貶值交易」席捲全球 黃金見頂未? 憂各國財赤失控 沽債滙買貴金屬避險
金融市場近期出現「貶值交易」（debasement trade）現象，投資者因為擔心各國政府預算赤字失控，於是拋售相關主權債券和貨幣，而貴金屬和另類資產正得益於這個趨勢，當中黃金暫時成為最大贏家，即使近期衝上高位後出現整固，今年仍累漲逾50%。曾任貝萊德（BlackRock）定息收入業務主管、現為GSFM顧問的米勒（Stephen Miller）表示，其40年市場工作生涯中，從未見過如此大規模從貨幣和債券轉向另類資產的現象，而且認為這可能只是開始。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：鄧月平再展真功夫魅力 首征亞洲跆拳道賽 勇奪銅牌為港爭光
香港新生代武打女演員鄧月平Larine 近年以真功夫打出成績。除演藝工作外，Larine 近年醉心武術與跆拳道，跨界成為運動員。繼8月在亞洲跆拳道ITF國際賽香港選拔賽中，越級挑戰成功，由48kg組別越級挑戰52-58kg組別，並以第一名資格代表香港出戰馬來西亞ITF亞洲賽。Larine 笑言，能代表香港出戰已是莫大榮幸，回港後將繼續訓練及準備新電影工作：「希望下一場比賽可以再有突破，同時喺電影動作表現上繼續進步，做到實力與演技兼備，成為香港可靠嘅新一代武打女演員。」
Yahoo 娛樂圈：前TVB小花梁茵分手富男友兼靚樣險毁容神隱後回歸 ：自信嘅光芒可以引領一切！
憑TVB劇《愛．回家之開心速遞》的Anita一角成功入屋的已離巢小花梁茵（Kiko），曾先後受過情傷和被電髮棒傷及臉部險致毁容，近日回復狀態的Kiko重新出發，更新IG並分享近照。
其他人也在看
天氣報告｜大致多雲有一兩陣微雨 最高氣溫約27度
【Now新聞台】本港今日(10月30日)天氣預測，大致多雲，有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約27度，吹和緩至清勁東至東北風。 展望明日日間炎熱；周末期間氣溫稍為下降，天氣乾燥；下周初風勢頗大。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
越南豪雨成災致7死 逾十萬民宅淹水
（法新社河內29日電） 越南環境部今天表示，越南中部本週降下創紀錄豪雨引發洪災，造成至少7人死亡，超過10萬戶民宅泡水。越南沿海多省自26日起降下大雨，並創下24小時降雨量多達1700毫米的紀錄。法新社 ・ 11 小時前
雙11優惠2025｜澳門雅辰酒店優惠低至62折！人均$710起送水舞間門票，入優惠碼再減$100｜澳門酒店優惠
第72屆澳門格蘭披治大賽車將於11月13日-14日舉行，打算過大海睇大賽，Yahoo購物專員推介入住距離會場只有四分鐘車程的澳門雅辰酒店，KKday現正推出雙11優惠，入住一晚豪華客房，包澳門水舞間雙人門票，人均只需$760起；若透過App預訂輸入相關優惠碼即減$100，即人均$710起，睇返澳門水舞間官網，一張門票原價都要$698，如今加多$12就有埋住宿，激抵！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
微軟設定失誤導致雲端中斷 客戶端網站異常
（法新社華盛頓29日電） 微軟公司（Microsoft）表示，因「無意間的設定變更」影響了旗下廣泛使用的Azure服務，以致雲端用戶今天遭遇大規模服務中斷。微軟在X平台的Azure支援帳號上表示：「我們正調查影響Azure Front Door服務的問題。法新社 ・ 2 小時前
荷蘭國會大選 出口民調：中間派領先極右派
（法新社海牙29日電） 在歐洲極右勢力日益壯大的情況下，荷蘭今天提前舉行的國會大選備受矚目。由於近期極右政黨在英國、法國及德國的聲勢上揚，這次荷蘭選舉被視為觀察極右派在歐洲勢力的風向球。（法新社 ・ 2 小時前
沙利巴+馬天尼利 阿仙奴再添兩傷「兵」
【Now Sports】阿仙奴在英超順境是事實，飽受傷「兵」問題困擾亦是事實，沙利巴與馬天尼利肯定無緣於周三英格蘭聯賽盃對白禮頓上陣。阿仙奴周日在英超以1:0力克水晶宮，鞏固榜首優勢，卻付出一定代價，法國後衛沙利巴（William Saliba）以及巴西前鋒馬天尼利（Gabriel Martinelli）都在比賽中受傷，肯定無緣在周三英聯盃第4圈出戰白禮頓。「他（沙利巴）避戰，我們正在評估，但他將不會參與這場比賽。」領隊阿迪達在周二賽前記者會上說：「看來馬天尼利也會倦勤，我們需要再進行一些檢測，看受傷程度，不過這場比賽對他（傷癒落場）是太早了。」阿仙奴本來已有隊長奧迪哥特、哈伐斯、馬度亞基及加比爾捷西斯養傷，如今再添兩傷兵，必影響阿迪達的部署。阿仙奴周三英聯盃主場鬥白禮頓後，將於周末英超作客對般尼。now.com 體育 ・ 1 天前
第一滴血！朗賢峯錄首宗二手蝕讓 兩房1,010萬沽 一年輸6%
何文田新晉樓盤朗賢峯，近日因交樓質素爭議備受關注，屋苑終錄得「第一滴血」二手成交。有代理透露，朗賢峯IIA期1座中層E室（實用面積482平方呎，兩房間隔），剛以1,010萬元易手，折合呎價20,954元，樓價較去年一手購入時下跌5.7%，成為屋苑首宗二手買賣。更多消息：屯門緹岸一房腰斬價成交！6年巨蝕275萬 無咗半層樓！西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」資料顯示，原業主去年10月以1,070.6萬元一手購入上述單位，持貨僅一年，現帳面蝕讓60.6萬元。該成交呎價較周邊新盤瑜一第1C期同類單位低逾一成，例如瑜一第1C期5B座9樓D室，實用466平方呎，8月以1,124.29萬元成交，呎價24,126元，朗賢峯單位呎價較其低13.1%。除新晉市區新盤外，豪宅市場亦見蝕讓個案。資深投資者譚伯榮或相關人士，近期再有持貨蝕讓。代理消息指，赤柱富豪海灣2期C型單號屋，實用面積3,041平方呎，近日以5,630萬元售出，呎價18,514元。資料顯示，原業主於2009年以6,360萬元購入，持貨約15年，現帳面蝕讓730萬元，蝕幅達11.5%。此外，28Hse.com ・ 1 天前
習特會︱特朗普擬應參議員聯署 提及釋放黎智英 中方不滿「包庇」 黎崇恩：父親狀況非常差︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被關押近 5 年，其子黎崇恩昨日（27 日）在羅馬出席聲援活動後接受《中央通訊社》訪問時表示，父親的健康情況令人憂慮，很高興「習特會」可能談到釋放父親的議題。他強調，黎智英患有糖尿病，現時身體狀況非常差。Yahoo新聞 ・ 1 天前
「Couch Friend」是什麼？一起耍廢、不必社交的自在友誼關係
社交心理學家發現成年人的友誼往往帶著功能性質，有些朋友適合工作交流，有些適合旅遊玩樂，還有些只能在特定場合碰面。然而在眾多友情類型中，有一種極為稀有卻無比珍貴的關係——「Couch Friend」，一個能與你一起甚麼都不做，卻感到無比自在的朋友！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
雙非子出生後腦癱 醫委會隔15年終止研訊 父母批不公平促致歉
一對內地父母16年前來港產子，兒子患腦膜炎致腦癱及四肢殘障，父母向醫委會投訴涉事醫生，研訊延誤15年後展開，卻因秘書處無法交代延誤原因而被終止。事主父親質疑是否公平，擬司法覆核並致信特首追討。社區組織協會批評公義未彰，認事件中為並非只有秘書處行政失職，指醫委會有責任監督，因此亦有失職，促14天內覆核決定。 內地婦am730 ・ 11 小時前
核心靚舖｜黑石7億旺角舖貶值一半 或瀕臨「銀主」 傳與銀行協商貸款條款
昔日以天價租出，屹立於本港四大核心零售地段，人流最旺的旺角舖位大貶值！這個由黑石集團（Blackstone）在...BossMind ・ 1 天前
射罰球喃喃自語 網友稱C朗重複：You'll score
【Now Sports】艾拿素周二在沙特阿拉伯國王盃16強被伊蒂哈德淘汰，基斯坦奴朗拿度尾段射罰球時喃喃自語的片段，在網上引起討論。伊蒂哈德今場贏2:1，所有入球都在上半場所入，當中賓斯馬和阿華替伊蒂哈德建功，而艾拿素則靠安祖路加比爾一度扳平1:1。伊蒂哈德下半場在很早階段有球員被逐，打少1個，可是艾拿素戰至最後仍無法扭轉敗局，最終出局。基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）沒有入球，但在完場前有一次射罰球機會中人牆，而起腳前一直喃喃自語，引起外界討論。根據懂得讀唇語的網友，則表示C朗其實一直用葡語重複著對自己說：「你會入球的！」自加盟艾拿素以來，C羅唯一獲得的隊際榮譽，就是2023年隨隊贏得阿拉伯冠軍盃，但該賽事被視為如同英格蘭季前的社區盾之類。艾拿素在今屆國王盃雖出局，但在沙超聯開鑼後則6戰全勝，高踞榜首。相關片段：https://x.com/Goat10M30/status/1983275659804999873now.com 體育 ・ 19 小時前
青衣長亨邨老翁墮樓亡 寓所內一名六旬婦身亡｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】今（29 日）下午2時許，警方接報指青衣長亨邨亨緻樓停車場對開，有一名老翁倒臥昏迷。救援人員到場證實該男子當場死亡，疑由高處墮下。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 1 天前
青衣老翁墮樓亡 其妻倒斃家中
【Now新聞台】一名老翁下午在青衣長亨邨懷疑墮樓身亡，警方在其家中發現其妻倒斃單位。 下午二時許，警方接報在長亨邨亨緻樓對開山坡，發現該82歲老翁，懷疑從高處墮下，救護員到場證實死亡；警方登上死者長宏邨宏心樓住所，發現其60歲妻子倒臥單位，身上有血漬，已經死亡，警方正調查兩宗命案有否關連。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
台北車站港女遭性侵｜地檢署起訴 44 歲通輯犯 涉「乘機性交」等罪 要求判刑 7 年｜Yahoo
一名香港女子本月初在台北車站被人性侵，台北地檢署今日（28日）完成偵查，落案起訴 44 歲邱姓男子涉嫌「乘機性交」和「公然猥褻」罪，要求法院判刑 7 年。Yahoo新聞 ・ 1 天前
荃灣9旬翁墮樓倒臥簷篷 昏迷送院亡
【on.cc東網專訊】荃灣有人墮樓亡。今午(29日)12時30分，有市民報案，指發現其一名男親友倒臥於沙咀道315至323號廣益大廈簷篷位置，懷疑他從高處墮下。救援人員接報到場，將昏迷事主從大廈一樓簷篷救起，交由救護車送往仁濟醫院搶救，期間須用自動心外壓機進行急on.cc 東網 ・ 20 小時前
47人案｜ 原判囚七年 據悉趙家賢已提早獲釋出獄｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】47 名民主派被控「串謀顛覆國家政權」案件中，被指為組織者之一的前「民主動力」召集人趙家賢，去年原被判處監禁7年。據了解，趙家賢因獄中行為良好，昨（28 日）已刑滿出獄。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
九龍殯儀館重陽舉辦開放日 親身體驗「破地獄」與紙灰造陶瓷 館方：這裡是愛和告別的地方︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】九龍殯儀館於重陽節（29 日）舉辦開放日，主題為「音樂、藝術、科技與文化的橋樑」，設預演喪禮、破地獄儀式體驗、衣紙灰陶瓷工作坊多項活動，吸引逾 1500 名公眾報名參與。九龍殯儀館總經理甘亮得希望，開放日可釋除大眾對殯儀館的恐懼，明白死亡是人生必經之路，學會珍惜身邊人事物。殯儀館推出不同創新殯儀體驗，殯儀經紀關組強認同行業需要注入新動力，推出多樣選擇滿足市場需求。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
日本熊蹤｜闖盛岡市中心停車場 秋田縣熊擊54人傷亡 請求自衛隊助撲殺｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】踏入秋季，日本進入熊出沒高峰季節，本年度因熊襲擊致死的人數創有紀錄以來最高。位於日本東北部岩手縣的首府盛岡市，市中心的岩手銀行停車場今（28 日）早有熊隻出沒，被獸醫麻醉捕獲。在鄰近的秋田縣，今年熊襲擊造成的傷亡數字達54人，較去年的 11人激增迎4倍，秋田縣知事請求自衛隊協助撲殺熊隻。Yahoo新聞 ・ 1 天前