盧寵茂要求醫委會交代永久擱置研訊事件｜友邦 MPF 半數基金行政費減 50%｜林建明自爆抱恙兩個多月｜10 月 31 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 10 月 31 日星期五，預測本港地區今日大致天晴。日間炎熱，市區最高氣溫約 30 度，新界再高一兩度。吹微風，晚上轉吹和緩偏北風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：腦癱嬰醫療事故拖 16 年永久擱置研訊 盧寵茂去信醫委會 要求交代事件及全面審視機制

一對內地夫婦早年來港產子，懷疑因醫生未有篩查乙型鏈球菌，導致兒子出生時感染，最終出現腦癱及四肢殘障。事件原於 2009 年發生，夫婦於翌年向醫務委員會投訴涉事醫生，但研訊歷時 16 年仍未完成，最終被永久擱置。 醫衞局昨日（30 日）表示，高度關注醫委會處理投訴機制，局長盧寵茂已致函醫委會主席，要求醫委會交代處理投訴的調查和紀律研訊機制，並因應有關個案全面審視機制並提出完善機制的建議，以符合社會及市民對醫護專業水平和操守的期望。

Yahoo 新聞：習特會｜特朗普宣布「芬太尼關稅」減半至 10% 明年 4 月訪華 習近平：雙方不應陷入相互報復惡性循環

中國國家主席習近平昨日在南韓釜山與美國總統特朗普會談，歷時約 1 小時 40 分鐘，至早上 11 時 53 分結束。特朗普在會晤完結後隨即登上「空軍一號」專機返回華盛頓，飛行期間向記者宣布將「芬太尼關稅」減半至 10%，中國會恢復購入大量美國大豆，又稱中方的稀土出口管制已經清除。特朗普並且透露，他將於明年 4 月訪華，及後習近平亦會訪問美國。

now 新聞：九龍城命案 房間檢獲懷疑毒品煙彈殼

一名男子被發現口鼻流血，昏迷九龍城一間酒店房間，送院後證實不治。昨晚九時許，一名女子駕車到酒店探訪，揭發其 52 歲男友人口鼻流血，昏迷房間內。救護員將事主送往廣華醫院後，證實不治，經初步驗屍並無可疑傷痕，其後探員在房間搜獲幾粒懷疑依托咪酯的煙彈殼。至於男死者致命原因，仍有待進行毒理化驗結果，警方暫列作有人昏迷送院後死亡處理。

Yahoo 新聞：舊電單車注入香港靈魂 一群大叔聚首希雲街 製造鐵騎浪漫

銅鑼灣希雲街舊式商場裡，走過大排檔的鑊氣、文具店的紙墨香，會看見一家風格迥異的店鋪。店外泊著幾輛古董電單車，招牌上寫著「Roadmantic」。店內陳列著復古頭盔、皮褸和各式配件，空氣中是厚實的皮革味。店主阿肥，戴著牛仔帽，留一頭微卷髮，坐在收銀檯後。他解釋店名的由來：「這是『道路』（Road）將人與人連結起來的浪漫（Romantic）。因為道路的存在，人們得以相遇、分享經歷。」

這家店開業 8 年，不僅吸引了熟客，還催生出一個名為「RDM」的計畫。RDM，代表Roadmantic、Dave、Motorcycle。這個計畫由一群 30 至 50 歲的電單車發燒友在一年多前發起，他們從海外購入古董電單車，由成員在香港一手一腳進行修復，目標是做到「100% made in Hong Kong」。經過拆解、重組、上漆，這些老鐵馬得以「重生」。

Yahoo 新聞：安全座椅懶人包｜8歲以下須用兒童束縛設備或安全帶調節器 Uber、順風車受規管

立法會今年初通過《2024年道路交通（安全裝備）（修訂）規例》，11月起兒童乘坐私家車須用「兒童束縛設備」。《Yahoo新聞》綜合立法會文件、運輸署和消委會資料、交通業界人士和兒童束縛設備零售商意見，為讀者製作 Q&A 懶人包，一次過了解新法例的規定、罰則和影響。

【今日重點財經新聞】

信報：友邦MPF半數基金行政費減50% 惠及逾百萬成員 12月3日起生效

友邦香港宣布，自上月3日成功加入「積金易」平台後，將於12月3日起大幅調低旗下強積金基金的行政費，半數基金的行政費減幅更超過50%，預計將惠及超過100萬名AIA強積金成員，體現「積金易」平台在降低行政費方面的成效。

信報：港P息減0.125厘 存款重返零利率 1個月HIBOR年底前料回落至3厘水平

香港銀行昨跟隨美國減息，最優惠利率（P）、儲蓄利率同步降0.125厘，以滙豐計，P息由5.125厘降至5厘，儲蓄利率下調至零，為2022年9月以來港元存款再進入零息時代，銀行的「減P周期」料已告一段落。港元拆息（HIBOR）則未見明顯回落，但分析指出，考慮到港美拆息差距現時明顯收窄至約0.5厘，未來美國再減息對HIBOR的影響會較明顯，暫預期今年底1個月HIBOR將回落至約3厘水平。

Bloomberg：滙豐加速推進 140 億美元收購恒生銀行股權計畫

滙豐控股表示，計畫以140億美元收購其香港子公司恒生銀行少數股東權益的交易有望3月底前完成，較此前預期提前。滙控曾表示交易可望在 2026 年上半年完成，然而滙豐周四在聲明中修改了時間表，表示現在認為交易將在明年第一季度完成。根據滙豐聲明，更詳細的交易時間表將於下月公佈。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：林建明抱恙兩個多月 毛舜筠患坐骨神經痛 ：姊妹們相聚，果然歡樂能忘記病痛！

曾活躍影視圈多年的「大姐明」林建明近年甚少參與幕前演出，不過她仍然會更新社交平台，跟大家分享近況。她早前自爆身體抱恙並正接受中醫治療，又希望大家多多保重。

東方日報：李雲迪遭網紅指控 酒店房趁她吃安眠藥「做齷齪勾當」

「鋼琴王子」李雲迪2021年10月被爆出嫖妓醜聞後，形象盡毀嘅佢事業更係跌落低谷。2年前重新復出巡演站穩陣腳之際，網上又有消息傳出他又出事。 內地網紅司曉迪透過社交平台發文指控李雲迪，表示「你想睡我，把我帶到xx酒店，趁我已經吃了安眠藥安靜入睡，不知道你做了甚麼齷齪的勾當，拉黑我是甚麼操作啊」，她更限他3分鐘內解釋，她氣沖沖表示「瘋狂約我，小號聯繫，不見就拉黑，這就是鋼琴家的素質嗎」，還表示「我真的很討厭李雲迪了！！！」 事件火速登上熱搜。消息曝光後引爆熱議。