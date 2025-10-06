海心公園傷人案疑兇被捕｜比特幣價格創新高｜Theresa 傅寶誼示範化妝「剛動了兩個地方」｜10 月 6 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 10 月 6 日星期一，預測本港地區今日大致多雲，初時有一兩陣驟雨。日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約 32 度，新界再高一兩度。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：紅磡海心公園傷人案︱30 歲兇徒疑為露宿者 與傷者不相識 不排除言談中刺激疑犯情緒

紅磡海心公園周六（5 日）中午發生傷人案，兩名中國籍男子分別為 37 歲及 20 歲，在公園涼亭內遭一名 30 歲中國籍姓韓男子以生果刀襲擊，兩人身中多刀，送往伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。警方昨日（6 日）下午表示，已拘捕該名疑犯。初步調查顯示，疑犯與兩名受害人並不相識，現場亦無爭執或結怨情況，三人均無黑社會背景。調查方向包括疑犯是否有精神問題。

am730：橋咀洲遊客量增加 政府加強管理、巡查、清潔服務

環境及生態局表示，西貢橋咀洲早前出現有訪客亂拋垃圾、生火、騷擾海洋生物和船隻違規停泊等情況，漁護署、警方和海事處今日展開聯合行動，防止出現任何違法行為，亦已增派人員到橋咀洲巡邏；海事處又增派巡邏船在西貢一帶海域巡邏，視察是否有船隻違例停泊。局方指，橋咀洲情況已回復正常，聯合行動會在整個黃金周餘下日子繼續。

now 新聞：基孔肯雅熱｜本港新增兩宗輸入個案

本港新增兩宗基孔肯雅熱輸入個案。其中一名61歲男子住薄扶林貝沙灣，上月尾曾到佛山和珠海；另一名24歲男子住柴灣興華二邨，上月尾到過江門。兩人現時住院，情況穩定，他們的家居接觸者正接受醫學監察，現時沒有出現病徵。衞生防護中心認為，兩名患者在外遊期間感染。本港今年累計26宗基孔肯雅熱輸入個案。

am730：好人好事｜男友喝奶茶後不適 熱心港男出手相助 內地旅客：香港是溫暖城市

近日有內地旅客在小紅書發文，指當時在101號巴士上，男友因空腹喝下港式奶茶，導致心跳加速和呼吸不暢，且嘴唇發白。發文者稱，當時心裡「萬分緊張」，還拿着一個很大的重包，難以扶男友下車。發文者憶述，當時她先向隔壁的年輕男生求助，對方用粵語和英文拒絕後，便請求前面大哥幫助。她指：「大哥迅速摘下耳機，一手攙扶，一手拎着自己的蛋糕」，幫忙送了男友下車。發文者又指，男友在書店台階上坐着休息後好多了，又指書店裡有個小姐姐還想幫忙去買藥。她最後感嘆：「哪裡都有熱心腸，我信相這個城市是溫暖的城市。」她希望藉帖文尋回該名熱心男士，希望寄他一些東西作答謝之用。

【今日重點財經新聞】

Bloomberg：比特幣突破125,000美元關口 創紀錄新高

比特幣再創新高，美國政府停擺引發的風險資產普漲提振全球最大加密貨幣。比特幣周日亞洲時段一度升至125,689美元，突破了8月14日創下的前高位，得益於美國股市走高以及資金再度流入比特幣相關ETF。

信報：PIMCO料美息明年底降至3厘

美國政府陷入停擺，連同關稅對當地經濟的衝擊，PIMCO（品浩）總裁暨董事總經理施禮誠（Christian Stracke）預計，美國經濟今年第四季起會有所放緩，但相信未來18個月不會進入衰退。他又估算，美國通脹率升溫只屬暫時性，明年底可望重新回落至2%的聯儲局目標水平，聯邦基金利率明年底將降至約3厘，即較目前累計下調1厘至1.25厘。

信報：Mox Bank重整架構 3總監將離職 上半年虧損及經營支出為同業之最

渣打（2888.HK）旗下數字銀行Mox Bank，上半年虧損雖按年大幅收窄，但虧損總額及經營支出仍屬8間同業中最高。據消息透露，Mox Bank近日進行了架構重整，3位屬高級管理層（c-suite）的總監級別高管將會離職，相關職務將會由其他行政人員高管兼任，行方亦不會就空缺公開招聘填補。

信報：中國傳投資8萬億 換美撤國安限制

中國據報提出巨額的投資，以推動美國總統特朗普取消中資在美交易的國家安全限制。市傳中國早前提出的金額高達1萬億美元（約7.8萬億港元），惟不清楚目前正在討論的潛在投資規模。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美

經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示臉上「剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。帖文引來大量留言，有網民說：「其實你已經很美，沒有必要為迎合現在的潮流，把嘴唇畫岀界。。。上唇畫完真的很奇怪。」

東方日報：郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機

天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛在社交網上的隔空互動，更是間接回應了第3胎已出世一事。