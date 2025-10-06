中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
海心公園傷人案疑兇被捕｜比特幣價格創新高｜Theresa 傅寶誼示範化妝「剛動了兩個地方」｜10 月 6 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 10 月 6 日星期一，預測本港地區今日大致多雲，初時有一兩陣驟雨。日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約 32 度，新界再高一兩度。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：紅磡海心公園傷人案︱30 歲兇徒疑為露宿者 與傷者不相識 不排除言談中刺激疑犯情緒
紅磡海心公園周六（5 日）中午發生傷人案，兩名中國籍男子分別為 37 歲及 20 歲，在公園涼亭內遭一名 30 歲中國籍姓韓男子以生果刀襲擊，兩人身中多刀，送往伊利沙伯醫院搶救，情況危殆。警方昨日（6 日）下午表示，已拘捕該名疑犯。初步調查顯示，疑犯與兩名受害人並不相識，現場亦無爭執或結怨情況，三人均無黑社會背景。調查方向包括疑犯是否有精神問題。
環境及生態局表示，西貢橋咀洲早前出現有訪客亂拋垃圾、生火、騷擾海洋生物和船隻違規停泊等情況，漁護署、警方和海事處今日展開聯合行動，防止出現任何違法行為，亦已增派人員到橋咀洲巡邏；海事處又增派巡邏船在西貢一帶海域巡邏，視察是否有船隻違例停泊。局方指，橋咀洲情況已回復正常，聯合行動會在整個黃金周餘下日子繼續。
本港新增兩宗基孔肯雅熱輸入個案。其中一名61歲男子住薄扶林貝沙灣，上月尾曾到佛山和珠海；另一名24歲男子住柴灣興華二邨，上月尾到過江門。兩人現時住院，情況穩定，他們的家居接觸者正接受醫學監察，現時沒有出現病徵。衞生防護中心認為，兩名患者在外遊期間感染。本港今年累計26宗基孔肯雅熱輸入個案。
am730：好人好事｜男友喝奶茶後不適 熱心港男出手相助 內地旅客：香港是溫暖城市
近日有內地旅客在小紅書發文，指當時在101號巴士上，男友因空腹喝下港式奶茶，導致心跳加速和呼吸不暢，且嘴唇發白。發文者稱，當時心裡「萬分緊張」，還拿着一個很大的重包，難以扶男友下車。發文者憶述，當時她先向隔壁的年輕男生求助，對方用粵語和英文拒絕後，便請求前面大哥幫助。她指：「大哥迅速摘下耳機，一手攙扶，一手拎着自己的蛋糕」，幫忙送了男友下車。發文者又指，男友在書店台階上坐着休息後好多了，又指書店裡有個小姐姐還想幫忙去買藥。她最後感嘆：「哪裡都有熱心腸，我信相這個城市是溫暖的城市。」她希望藉帖文尋回該名熱心男士，希望寄他一些東西作答謝之用。
【今日重點財經新聞】
Bloomberg：比特幣突破125,000美元關口 創紀錄新高
比特幣再創新高，美國政府停擺引發的風險資產普漲提振全球最大加密貨幣。比特幣周日亞洲時段一度升至125,689美元，突破了8月14日創下的前高位，得益於美國股市走高以及資金再度流入比特幣相關ETF。
美國政府陷入停擺，連同關稅對當地經濟的衝擊，PIMCO（品浩）總裁暨董事總經理施禮誠（Christian Stracke）預計，美國經濟今年第四季起會有所放緩，但相信未來18個月不會進入衰退。他又估算，美國通脹率升溫只屬暫時性，明年底可望重新回落至2%的聯儲局目標水平，聯邦基金利率明年底將降至約3厘，即較目前累計下調1厘至1.25厘。
信報：Mox Bank重整架構 3總監將離職 上半年虧損及經營支出為同業之最
渣打（2888.HK）旗下數字銀行Mox Bank，上半年虧損雖按年大幅收窄，但虧損總額及經營支出仍屬8間同業中最高。據消息透露，Mox Bank近日進行了架構重整，3位屬高級管理層（c-suite）的總監級別高管將會離職，相關職務將會由其他行政人員高管兼任，行方亦不會就空缺公開招聘填補。
中國據報提出巨額的投資，以推動美國總統特朗普取消中資在美交易的國家安全限制。市傳中國早前提出的金額高達1萬億美元（約7.8萬億港元），惟不清楚目前正在討論的潛在投資規模。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示臉上「剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。帖文引來大量留言，有網民說：「其實你已經很美，沒有必要為迎合現在的潮流，把嘴唇畫岀界。。。上唇畫完真的很奇怪。」
東方日報：郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛在社交網上的隔空互動，更是間接回應了第3胎已出世一事。
其他人也在看
中國協助俄羅斯鎖定烏克蘭境內外國投資目標？烏克蘭：中國提供衛星情報
烏克蘭情報官員稱，中國正在向俄羅斯提供衛星情報，協助莫斯科在烏克蘭境內鎖定外國投資目標，並發動精準導彈攻擊。鉅亨網 ・ 1 天前
美國「污糟蔬果」最新名單 黑莓及薯仔殘留農藥 菠蘿最乾淨︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國環保工作組公布最新「污糟十二種蔬果」名單，顯示超過 90% 的樣本檢測出潛在有害農藥殘留，其中黑莓及薯仔首次上榜，菠菜則蟬聯榜首。報告同時列出「十五種乾淨蔬果」，由菠蘿奪得榜首，反映不同蔬果在農藥殘留方面存在明顯差異。專家提醒，雖然蔬果是健康飲食的重要基礎，但消費者可因應食用頻率考慮選擇有機產品，以減少農藥攝入風險。Yahoo 健康 ・ 1 小時前
天氣｜今日大致多雲 間中狂風驟雨 最高氣溫約31度
天文台今日(5日)預測本港地區吹強風程度偏東風，初時離岸及高地間中吹烈風。大致多雲，間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。海有大浪及湧浪。稍後驟雨減少，轉吹東南風，風勢逐漸減弱。日間最高氣溫約31度。展望中秋節天色好轉，但早晚部分時間多雲。隨後一兩日大致天晴，日間酷熱。am730 ・ 1 天前
無放寬100港元印花稅適用物業門檻 議員關注政府是否憂稅收減少
【on.cc東網專訊】地產業界早前促請放寬100港元印花稅適用物業門檻，但新一份施政報告未作放寬，有議員今日(6日)在立法人會財經事務委員會上關注，政府是否憂慮造成稅收減少，又指「小財不出，大財不入」。on.cc 東網 ・ 7 小時前
通關後逾 20 萬學生赴內地交流 教育局：加強國民身分認同 師生反應正面｜Yahoo
教育局首席助理秘書長葉秀媚表示，自香港與內地恢復全面通關後，已有 20 多萬名學生參與公民與社會發展科（公民科）內地考察及學生內地交流計劃。師生普遍反應正面，認為能擴闊視野及加強國民身分認同。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
天氣報告｜中秋節賞月多雲有一兩陣驟雨 最高氣溫約32度
【Now新聞台】本港今日(10月6日)天氣預測，大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部分時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風。 展望未來數日大致天晴，持續酷熱。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
天氣報告｜間中有狂風驟雨 最高氣溫約31度
【Now新聞台】本港今日(10月5日)天氣預測，吹強風程度偏東風，初時離岸及高地間中吹烈風。大致多雲，間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。海有大浪及湧浪。稍後驟雨減少，轉吹東南風，風勢逐漸減弱。日間最高氣溫約31度。 展望中秋節天色好轉，但早晚部分時間多雲。隨後一兩日大致天晴，日間酷熱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
劏房學生踏上紅館舞台演奏小提琴 李家超：冀精準扶貧助年輕人力爭上游
政府於2022推出「共創明『Teen』計劃」，透過政、商、民三方協作，幫助來自弱勢社群家庭的學生擴闊視野，定下目標。當年行政長官李家超上任後，到深水埗一間劏房探望一名叫李靖甫的中二生，也是首屆計劃的學員。時隔3年，李同學已踏上紅館舞台，在國慶文藝晚會中與著名小提琴家姚珏和香港弦樂團同台演出。李家超日前出席文藝晚會時，重am730 ・ 14 小時前
珠海酒店優惠｜橫琴凱悅酒店激抵價$1升級嘉賓軒客房！2大2小人均$210.5起包早餐、歡樂時光+口岸穿梭巴
珠海橫琴創新方擁有兩個國際級主題樂園、商場，以及凱悅酒店，加上鄰近珠海長隆樂園，一向都熱門的大灣區親子旅遊熱點！Klook推出優惠，當中最平$683起就可以住一晚，兼享雙人早餐、2張水療100元護理代金券，人均也只要$341.5起。另外，還有一個超划算套票，原價$1,408起、折後$841住凱悅房，再用$1升級嘉賓軒客房，可以2大2小全日享用嘉賓軒禮遇：早餐、歡樂時光、全日軟飲，除開人均也只是$210.5起！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
避開「高息股陷阱」 揀高息股收息都要有技巧
買高息股，都係想有一份穩定收益。市場上有咁多隻收息股，有啲又話有8厘息，有啲又或派特別息，究竟應該點揀好？高息係咪就係好？派特別息係咪特別好？投資賺錢當然唔係咁簡單，以下我哋一齊睇下揀高息股有咩技巧。Yahoo財經 ・ 4 小時前
Instagram 15歲：我們為打卡付出了多少代價？
Instagram踏入15周年，已融入日常生活，亦悄然改變消費模式。九成用戶追蹤品牌，時裝、美容及家居產品最受歡迎。Z世代和千禧世代特別受影響，反映社交媒體與消費界線日漸模糊⋯⋯Yahoo財經 ・ 3 小時前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 1 天前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
MOISELLE太子爺陳柏熹2年前遇車禍毀容 花逾2百萬做6次手術回復舊貌
時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹Harris與不少圈中人稔熟，並不時活躍於社交圈，但2年前陳柏熹突然鮮有露面，直到周六晚佢舉行38歲生日晚宴，先自揭原來2023年喺內地因車禍毀容，2年間歷經6次手術先至令外表回復8成。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
日股升穿四萬七再破頂 迎首位女首相獲市場看好
日本股市今日(6日)開盤後早段大升超過4%，日經225指數首度突破47,000點，半日報47,835點，升2,108點，創下歷史新高。消息面上，日本前經濟安全保障大臣高市早苗當選執政自民黨總裁，有望成為日本第一位女首相，市場預期她將延續「安倍經濟學」。am730 ・ 7 小時前
老字號平民扒房「哥登堡」原址重開一年即擴張 旺角分店將於10月開幕
屹立土瓜灣40多年的平民扒房「哥登堡餐廳」，上年曾一度宣稱結業，及後由舊班底重組接手，由原老闆余先生擔任餐廳顧問，幾經波折後終原址回歸。重開短短一年時間，最近更傳出餐廳將於旺角開設新分店，並計劃於10月開幕。Yahoo Food ・ 12 小時前