黃金周首六日約 116 萬人次內地客入境｜白宮指中國為 AI 領域主要對手｜柯煒林透露身體近況無懼患癌抗病魔｜10 月 8 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 10 月 8 日星期三，預測本港地區今日大致天晴。日間酷熱，市區最高氣溫約 33 度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩東至東北風。

【今日重點新聞】

now 新聞：內地黃金周首六日約116萬人次內地客入境

十一黃金周昨日到了第七日，截至晚上 9 時一共有超過 92 萬人次出入境，而在過去的六日，內地訪港旅客人次超過 110 萬，較去年升約 5%。有旅遊業界指，今年黃金周的酒店入住率較預期好。

Yahoo 新聞：中大醫學院推課程改革 引入更多人文關懷元素、預留海外交流資源 強調與第三間醫學院及競爭無關

中文大學醫學院將於 2026/27 學年起，推出名為「CU Medicine Plus」的新醫學課程模式，在現有六年制課程架構上再作調整。院方指，期望新課程能拓展醫學生的全球視野、亦強調人文關懷，會幫助醫學生學習同理心。 院長趙偉仁指，希望讓醫科生「在心中種下一粒種子」，從社會、科技與人道角度理解醫療的真正意義。而醫生不應只是「醫術專家」，「應該是能理解世界與人的專業」，他認為，課程可吸引關心社會的學生報讀。

Yahoo 新聞：台山商會中學男教師涉非禮脫罪 官裁女學生自願被摸 改名返校任教 再涉帶學生飲酒

台山商會中學一名男教師 13 年前帶學生到餐廳喝酒，並在卡拉OK房摸女學生大腿及掃背，被控非禮。當時裁判官相信被告曾摸事主大腿，但認為事主自願被摸，因此罪名不成立。案發後男教師離職並改名，卻於2020 年重返同校任教。《Yahoo新聞》接獲消息指，該教師上學年帶英國交流團時，被指與另一名男教師偕女學生私下用膳，其間疑飲酒、帶對方購買香水、返港時在航機上安排坐鄰座。據知有家長已去信教育局投訴交流團安排，獲覆稱已向學校了解並跟進。

Yahoo 新聞：教師非禮脫罪返校任教 師生不恰當接觸可釘牌 議員：聘任需校董會同意

若果教師曾涉非禮等刑事罪行，但最終罪名不成立，會否影響教師資格？根據教育局資料，局方一般會待案件審結後審閱資料，即使最終未定罪，如證實教師失德，也會嚴肅處理。去年有71名教師涉違操守而遭「釘牌」。

now 新聞：簡約公屋揭擅自剪短螺絲 建築署署長：最壞打算全部拆下重新安裝

屯門及柴灣三個簡約公屋項目發現撐板螺絲被剪短等問題。建築署署長李翹彥指，承建商已提交補救方案，署方仍在審視當中，最壞打算是將所有組件全部拆下重新安裝，最長需時4至5個月，正商討不須全拆的方法。

【今日重點財經新聞】

信報：白宮：中國是AI領域主要對手

白宮加密貨幣和人工智能（AI）事務負責人薩克斯（David Sacks）接受彭博訪問時直言，美國在AI領域佔據主導地位至關重要，美方清楚中國是這場AI競賽中的全球主要競爭對手，當局將竭盡所能贏得勝利。

信報：首9月MPF人均賺4.3萬 破紀錄

積金評級公布，9月整體強積金（MPF）回報率達3.56%；總結第三季，MPF整體回報有6.41%。年初至今MPF累計升幅更達15.83%，是2009年以來同期最佳。按全港總數479萬名MPF成員計算，成員人均在9月份及第三季分別賺約1.09萬元及1.92萬元，年初至今人均更賺4.32萬元，刷新年度收益歷史紀錄。計入供款後，MPF總資產於9月底連續5個月創新高，達到約1.53萬億港元，按月增長554.6億元，相當於每名成員平均賬戶結餘達到31.92萬元。自今年初以來，每名MPF成員的賬戶累計增加了4.99萬元。

鉅亨網：瞄準中產家庭！特斯拉Model Y L中國開賣 起售人民幣33.9萬

特斯拉 (TSLA-US)19 日正式在中國官網上架全新車款 Model Y L，並開始接受訂單，售價人民幣 33.9 萬元起（47,184 美元），以應對日益激烈的競爭，預計交付時間為 2025 年 9 月。

Yahoo 財經：美股日誌｜標指納指飈升倒跌 金價曾見4字頭

美股下跌，標普500指數和納斯達克指數雙雙再創即市新高，但收市回落，道瓊斯指數跌約100點。科技股普遍回落。金價繼續上揚，紐約期金一度突破4,000美元關口，然而上日創新高的比特幣則顯著回軟。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：《笨蕉大劇院》50場圓滿結束 ｜柯煒林完成舞台劇兼四岀謝票 透露身體近況無懼患癌抗病魔：我返來了！

舞台劇《笨蕉大劇院》尾場於昨晚（7日）上演，合共完成了50場演出，演員之一的柯煒林（Will）亦有回歸參演，並於謝幕時與其他演員一同答謝觀眾。柯煒林其後受訪透露最新身體狀況，又多謝大家對他的關心。

今日新聞：鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔

鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主播余思敏鬧離婚，原定上片的日期又再推遲。他接受台灣媒體電話訪問，聽到「最近心情是否有影響」的提問，團斷馬上出面打斷，表示時間差不多，今天不回答，完全避過尷尬的話題。