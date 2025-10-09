鄧炳強指警方積極跟進追風逐浪個案｜滙豐擬每股 155 元私有化恒生｜陳楨怡被指豆豉眼變大容貌「變靚」｜10 月 9 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 10 月 9 日星期四，預測本港地區今日初時部分時間多雲，局部地區有驟雨。日間大致天晴，天氣炎熱及乾燥，市區最高氣溫約 32 度，新界再高一兩度。吹和緩偏東風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：打風｜追風逐浪被批罔顧安全 近期 4 人被捕 鄧炳強：警積極跟進其他個案

超強颱風樺加沙襲港期間，有市民與子女追風逐浪，最終墮海需救援。保安局局長鄧炳強回覆立法會時，再次指出政府強烈譴責在颱風期間追風逐浪，批評是罔顧安全及極度自私的行為。鄧炳強指，近期警方已拘捕 4 人，涉疏忽照顧兒童、違反《泳灘規例》等；警方亦會積極跟進其他相關個案，適時發布相關執法及行動，以表明對同類行為的「零容忍」態度。

廣告 廣告

Yahoo 新聞：內地生墮騙案 今年首 8 個月涉 7,500 萬元 25 歲大學生失過千萬

今年首 8 個月，涉及內地學生的電話騙案有 86 宗，損失金額約 7,500 萬元。其中損失金額最高的為一宗假冒官員騙案，一名 25 歲內地大學生損失超過 1,000 萬元。當局指。警方會持續分析最新涉及學生的電話及網絡詐騙案形勢及情報，並定期發放最新的防騙信息。

法庭線：郭鳳儀父否認企圖處理潛逃者財產 保險代理供稱被告透露將晤郭鳳儀簽文件

遭警方國安處通緝的「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀，其 68 歲父親郭賢生被指企圖處理她的保單，被起訴「23 條」下企圖處理潛逃者財產罪。被告否認控罪，案件周三（8 日）在西九龍裁判法院開審。 獲控方豁免起訴的保險代理供稱，涉案保單為親子升學儲蓄保險，由被告在郭鳳儀 1 歲時購買，並一直由被告供款。被告今年 1 月初稱女兒不在港，欲取消保單，又指與女兒商量後，對方同意將保單持有人轉為父親，並透露將與郭鳳儀會面，「到時我就帶埋啲表格過去簽名」。 辯方指，郭鳳儀於 2015 年滿 18 歲時，保險公司曾向被告及郭鳳儀發出保單權益轉移信件，惟郭鳳儀從沒簽署回條，至今亦沒繳交任何保費。保險代理同意。

Yahoo 新聞：以巴戰爭｜特朗普：以色列與哈馬斯已簽訂首階段和平協議

國際方面，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰爭在周二（7 日）滿兩周年，美國總統特朗普周四（9 日）在社交平台 Truth Social 宣布，以色列與哈馬斯已經簽訂首階段和平協議，所有人質將會很快獲釋，以色列亦將會撤出軍隊到雙方原本商議定的界線，向強大和持久的和平邁出第一步。

打風｜追風逐浪被批罔顧安全 近期 4 人被捕 鄧炳強：警積極跟進其他個案 (Photo by Li Peiyun/VCG via Getty Images)

【今日重點財經新聞】

Yahoo 財經：滙豐擬私有化恒生銀行作價每股 155 元

滙控（0005）發公告，披露滙豐亞太作為要約人，已要求恒生銀行（0011.HK）董事會向計劃股東提呈建議，根據公司條例第 673 條以 協議安排方式將恒生銀行私有化。 倘若計劃生效，計劃股份將予以註銷，以換取計劃對價，即持有每股計劃股份可獲現金港幣 155.00 元（扣除股息調整金額，如有）。 恒生銀行股東將獲得2025年第三次中期股息，該股息不會從計劃對價中扣除。恒生銀行於本公告日期後宣派且記錄日期為計劃生效日期前的所有其他股息，將從計劃對價中扣除。 計劃對價將不會提高，滙豐控股及滙豐亞太亦不保留提高計劃對價的權利。

信報：滙豐料商廈需求改善利租金 寫字樓用家回歸 下行周期近尾聲

本港商廈供應居高不下，但需求有回穩跡象，滙豐環球投資研究部指出，第三季寫字樓租金一如預期持續承壓，惟租金跌幅進一步收窄，尤其是中環市場；儘管短期內有新供應，由於需求正在改善，意味寫字樓用家正在逐漸回歸，相信可為市場帶來部分支持；寫字樓業主中，偏好太古地產（1972.HK）及香港置地。

Yahoo 財經：美股日誌｜標指納指再破頂 金價再猛進

美股個別發展，納斯達克指數首次在23,000點以收市，與標普500指數雙雙從上日跌市反彈，兼創歷史新高。道瓊斯指數平收。黃金勢不可擋，金價在升穿4,000美元關口後繼續上升。

滙豐擬私有化恒生銀行作價每股 155 元

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：巨塔之后 | 陳楨怡被指容貌「變靚」 招牌豆豉眼變大 網民：是妝化得太濃嗎？

TVB劇《巨塔之后》現正播放，有份參演的28歲小花陳楨怡（Celina）於劇中飾演王啟心，引起了觀眾注意。不過樹大招風，陳楨怡的容貌被指「變靚」，疑似面部升級。2020年香港小姐亞軍陳楨怡初岀道時被指豆豉眼，跟現時一雙變大了的鳳眼有明顯分別，令其外貌成為了網民討論的焦點。有網民指：「第一眼看她有阿凡達的感覺」、「她之前是單眼皮的」、「是妝化得太濃嗎？」、「她身材很好」、「她曾於選美時說過單眼皮是其特色，選完後火速變雙眼皮」。

Yahoo 娛樂圈：莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察

45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇里島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。據指莊思敏跟黃耀彬在年半前拍拖，不過一直低調。今年莊思敏曾被影到室內吸煙，身旁的男子懷疑正是新男友，但當時她否認有新戀情，指對方是普通朋友。周三，莊思敏跟黃耀彬在峇里島Conrad酒店舉行婚禮，一班出席的好友包括胡杏兒夫婦、胞妹莊思明及男友楊明。眾人日前已飛抵峇里島，又一同在戶外吃飯。