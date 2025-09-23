OECD上修今年全球經濟成長預估 川普關稅衝擊暫時受控

（法新社巴黎23日電） 經濟合作暨發展組織（OECD）今天表示，全球經濟在消化美國總統川普的關稅政策衝擊後，今年經濟成長率有望優於先前預估，但關稅的整體影響仍不明朗。

法新社報導，OECD今年6月曾將今年經濟成長率預估從 3.1%下修至2.9%，並警告川普的關稅政策將扼殺全球經濟。

但OECD今天在最新的展望報告中，將今年全球成長率預估上修至3.2%，並指出今年上半年經濟「比預期更具韌性」。

OECD表示，川普上調關稅的整體影響尚未完全顯現，許多措施分階段實施，企業一開始會透過利潤空間來吸收部分成本。

但OECD報告也提及，這些影響日益明顯地反映在支出決策、勞動力市場和消費者物價上。