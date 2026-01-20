Office 97 隐藏了30年的彩蛋被發現，可能是 Office 97 最後一個彩蛋

文章來源：Qooah.com

一個隱藏近 30 年的 Office 97 彩蛋被意外發現，讓眾多懷舊用戶直呼驚喜。這款於 1996 年 11 月發佈的辦公軟件，作為微軟 Office 系列的重要里程碑，首次引入命令欄用戶界面和經典助手「Clippy」，曾陪伴無數用戶度過辦公時光。

此前，Office 97 中 Excel 的《模擬飛行》、Word 的《彈珠台》等彩蛋已相繼被發掘，但此次由 Albacore 發現的彩蛋，因觸發步驟極為繁複，自發佈以來近 30 年始終未被公開。若想親身體驗，需在安裝 Office 97 的虛擬機中完成一系列操作：

廣告 廣告

先將系統日期設為 1997 年之後，在 Word 97 中按住 Ctrl 鍵拖動「標準」工具欄並松開，點擊 Clippy 助手，輸入「This is not a contest」後點擊搜尋，奇蹟便會降臨。

觸發成功後，屏幕將播放長達數分鐘的彩色滾動字幕，逐一呈現當年參與開發的「無畏領導者」及整個開發團隊名單。

更具趣味的是，Clippy 會化身解說員，在一旁不斷批判程式員們的趣事與怪癖，字裡行間滿是上世紀 90 年代矽谷特有的活潑自黑式極客文化，格外生動有趣。

這個遲到 30 年的彩蛋，不僅讓人們重溫了經典軟件的魅力，更透過那些詼諧的批判與名單，窺見了早期科技從業者的工作日常與精神，成為連接過去與當下的一段溫暖科技記憶。

Excel 的《模擬飛行》彩蛋