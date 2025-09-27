螢幕擷取畫面 2025-09-21 223220.png

OK便利店遭網絡攻擊。

本周日（21日）連鎖便利店Circle K（OK便利店）表示正就網絡中斷進行調查，事故導致全線分店的電子支付、包裹領取及會員服務等暫停。

正全力搶修 已通報執法部門

至昨日（26日）OK便利店發文確認，事故源於網絡攻擊，公司的資訊科技與網絡安全團隊已聯同獨立的網絡安全專家，進行緊急應對與修復工作，正在全力搶修，強調顧客資料安全為首要任務；又指雖然事件已受控，但相關調查仍在持續，團隊正致力以最快且安全的方式恢復所有服務。OK便利店亦已將事件通報相關執法部門及監管機構。

OK便利店遭網絡攻擊。（fb「OK便利店 Circle K Hong Kong）」圖片）

電子支付及多項服務暫停

目前全線OK便利店維持正常營業，顧客只可使用現金及八達通付款。然而，部分電子支付及其他服務仍然暫停，包括：電子支付、包裹領取、電子錢包增值（不包括八達通）、賬單繳費、OK Stamp It 會員獎賞計劃及相關服務。OK便利店表示恢復後，並將在恢復後第一時間公布。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/ok便利店遭網絡攻擊正全力搶修-電子支付及包裹領取服務暫停/603565?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral