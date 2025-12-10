【OK便利店】3日限定 全場啤酒75折狂減（即日起至12/12）

【Now Sports】曼聯以4:1大勝狼隊，全場錄得27次射門，是阿摩廉領軍以來單場射門次數最多，按其口吻顯然覺得球隊贏得少。畢竟狼隊是榜尾弱隊，曼聯今仗得以錄得27次射門，阿摩廉賽後說：「我們大部份時間表現出色，到最後理應出現不同比數。打從第1分鐘開始，我知己隊遲早可得勝，我實在享受球隊下半場的表現。我們需要贏得下一場比賽，今仗已成過去。」阿摩廉同時點名大讚曼治（Mason Mount）：「不僅是他取得的入球，是他在比賽的表現──他如何進攻、如何防守，他了解個人技術特質，不必太多接觸皮球，他實在是出色的球員，努力不懈。他知道有時需要擔任後備。」至於曼治說：「我受過挫折，有過艱難時刻，我感覺到準備好推進。」曼聯升上第6位，下仗是下周一主場鬥般尼茅夫。

now.com 體育 ・ 23 小時前