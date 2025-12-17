宏福苑五級火︱一文盤點大維修四大異常
【OK便利店】3日限定 高蛋白質飲品及豆漿豆奶全場75折（即日起至19/12）
健身朋友再次集合！即日起至12月19日，嚟Circle K 入手高蛋白飲品同豆漿豆奶滿$60即享75折！平時需要吸收大量蛋白質嘅你，把握今次機會，以最抵價入貨啦！
精選優惠產品：
維他奶 豆奶/麥精/低糖豆奶/低糖麥精/無添加糖豆奶/低糖香蕉豆奶/低糖士多啤梨豆奶/低糖白桃豆奶/低糖芒果豆奶/低糖紅豆豆奶/鈣思寶（各款）250–330毫升【75折後平均$3.8/件】
道地 生豆乳／大和 豆漿 408–500毫升【75折後$7.5/件】
JUICY PROTEIN 蛋白果汁 500毫升（熱帶水果／番石榴青檸）【75折後$11.3/件】
CHOBANI 高蛋白希臘乳酪 150克（雲呢拿／士多啤梨）【75折後$18.8/件】
南陽 高蛋白飲品 350毫升（穀物味／朱古力香蕉味）【75折後$18.8/件】
ROKEBY 高蛋白鮮奶昔 425毫升（各款）【75折後$21.8/件】
日期：即日起至2025/19/12
地點：OK便利店分店
