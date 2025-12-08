【OK便利店】道地茶飲買一送一（即日起至14/12）

由即日起至12月14日，於Circle K入手道地無糖茶、甜茶或柑桔檸檬，以及期間限定嘅白桃烏龍茶同紅西柚綠茶等各款500毫升飲品，即享買一送一優惠，平均每支只需$6！

日期：即日起至2025/12/14

地點：OK便利店分店

