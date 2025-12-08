宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
【OK便利店】道地茶飲買一送一（即日起至14/12）
由即日起至12月14日，於Circle K入手道地無糖茶、甜茶或柑桔檸檬，以及期間限定嘅白桃烏龍茶同紅西柚綠茶等各款500毫升飲品，即享買一送一優惠，平均每支只需$6！
日期：即日起至2025/12/14
地點：OK便利店分店
【UNIQLO】限定及優惠專區 秋冬單品低至$79（即日起至11/12）
Uniqlo今期限定優惠精選秋冬單品，帶來男女裝華夫格亨利領 T 恤、無縫羽絨連帽外套及Needles 搖粒絨外套/長褲！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前