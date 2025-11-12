最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
【OK便利店】5天狂減 雀巢MEGA雪糕批/能得利 $47/6件（即日起至16/11）
OK便利店推出5天狂減限時優惠，雀巢 MEGA雪糕批/能得利 $47/6件、LAVELEE 乳酪雪糕杯 $60/4件、M&M's及麥提莎袋裝 $9.5/件、利口樂潤喉糖40克盒裝 $14/件、維他奶／麥精／低糖豆奶／低糖麥精／鈣思寶 250–330毫升 $20/4件、獅威啤酒 500毫升 $5/件！
日期：即日起至2025/11/16
地點：指定OK便利店
