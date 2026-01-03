【OK便利店】指定產品限時2件優惠 嘉頓忌廉檳/雪芳蛋糕/迷你瑞士卷 $13/2件（即日起至14/01）

藝人古天樂(古仔)、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、白百何、苗僑偉、洪天明等人主演的電影《尋秦記》票房報捷，連日來一眾演員在內地跑宣傳，到多個地點與戲迷、粉絲見面互動。不過，今日有粉絲透過社交平台表示「突發，古天樂住院，缺席今天路演。」亦有網民表示「係，我去嘅嗰場，阿峯（林峯）一嚟就講Daddy抱恙嚟唔到宣傳。」其實，今日佛山宣傳最初他戴口罩現身，之後的場次已經不見古天樂，只得番林峯、宣萱同朱鑑然三個人。

