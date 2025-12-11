【OK便利店】5天狂減 雙葉四季春奶蓋珍珠雪條平均$8/件（即日起至14/12）

食完飯又或者突然口痕想食甜嘢？一於去Circle K買雙葉四季春奶蓋珍珠雪條慢慢歎啦！微甜茶香再加上煙韌珍珠啖啖滿足，食完即刻心情靚晒！依家仲有超筍優惠，即日起至14/12只需$24/3 件！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日期：即日起至2025/12/14

地點：OK便利店分店

＝＝＝＝＝＝＝

