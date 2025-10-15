【OK便利店】5天狂減 Häagen-Dazs迷你雪糕杯/雪糕批 $200/10件（即日起至19/10）

OK便利店推出5天狂減限時優惠，Häagen-Dazs 迷你雪糕杯 / 脆皮雪糕批 $200/10件、DREYERS甜筒/雪糕杯/雪糕批 $118/8件、維他冷泡無糖茶500毫升買1送1、尖叫運動飲品 550毫升 $8/件、嘉士伯啤酒330毫升 4 罐裝）$27/件！

日期：即日起至2025/10/19

地點：指定OK便利店

