【OK便利店】5天狂減 雀巢雪糕杯/脆皮樂/旺雲 $33/6件（即日起至07/09）

OK便利店推出5天狂減限時優惠，阿波羅 MAGIC CONE／PARI 甜筒 $32/4件、雀巢雪糕杯／脆皮樂／旺雲$33/6件、易極+ 草本潤喉薄荷糖—蜂蜜檸檬／枇杷梨口味 $17/件、佳得樂 Gatorade 運動飲品 600毫升 $10/件、伊藤園綠茶 500毫升 $7.5/件、七寶札幌啤酒 500毫升 $8/件、藍妹啤酒 500毫升四罐裝 $42/件！

日期：即日起至2025/09/07

地點：指定OK便利店

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

