【OK便利店】5天狂減 維記甜筒/雪糕杯/雪米糍 2粒裝 $60/8件（即日起至02/11）

OK便利店推出5天狂減限時優惠，維記甜筒/雪糕杯/雪米糍 2粒裝 $60/8件、雀巢雪糕杯/旺寶/脆皮樂 $42/6件、DR. YOU PRO蛋白棒70克 $18/件、可樂/芬達/雪碧/玉泉有氣水 $8.5/件、茶派500毫升 $8/件、伊藤園綠茶500毫升 $8/件、醇滑嘉士伯啤酒/生力啤酒500毫升巨罐裝 $7/件！

日期：即日起至2025/11/02

地點：指定OK便利店

