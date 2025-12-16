【OK便利店】5天狂減 維記鮮牛奶 946毫升$50/2盒（即日起至19/12）

【OK便利店】5天狂減 維記鮮牛奶 946毫升$50/2件（即日起至19/12）

5天狂減！維記鮮牛奶 946毫升限時優惠，早餐飲返杯牛奶，或配穀物早餐、定沖咖啡都啱用！而家嚟Circle K 入手維記鮮牛奶 946毫升平均每件都只係$25！仲可以儲OK Stamp IT e印仔，印5送1！咁先至最抵！

日期：即日起至2025/12/19

地點：OK便利店分店

