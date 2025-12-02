【OK便利店】Circle K 抵食套餐（即日起至17/12）

即日起至17/12到Circle K 選購優惠套餐，午餐又多個抵食選擇啦！吞拿魚沙律味增飯糰配道地極品無糖茶只需$16/份，如何口味嘅飯飯配指定飲品只需＄23/份，Circle K潛艇配雀巢咖啡CAFE系列任何口味只需＄28/份。

日期：即日起至2025/12/17

地點：OK便利店 (不包括冠君大廈、中環碼頭、羅便臣道、羅湖港鐵站、西九龍站及港珠澳大橋之OK便利店分店)

