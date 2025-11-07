專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
【OK便利店】逢星期五 即磨咖啡買一送一（即日起至優惠結束）
Circle K與香港海洋公園 Panda Friends 合作，將Panda Friends帶嚟Circle K，於Circle K咖啡專區同咖啡杯印上人見人愛的熊貓圖案！
Circle K 即磨咖啡選用100%來自哥倫比亞的Arabica咖啡豆，獲雨林聯盟認證 ，咖啡醇厚濃郁，順滑平衡，奶泡豐盈。逢星期五，Circle K 即磨咖啡仲有買一送一優惠！
日期：即日起至優惠結束
地點：指定OK便利店
