【OK便利店】逢星期五 即磨咖啡買一送一（即日起至優惠結束）

Circle K與香港海洋公園 Panda Friends 合作，將Panda Friends帶嚟Circle K，於Circle K咖啡專區同咖啡杯印上人見人愛的熊貓圖案！

Circle K 即磨咖啡選用100%來自哥倫比亞的Arabica咖啡豆，獲雨林聯盟認證 ，咖啡醇厚濃郁，順滑平衡，奶泡豐盈。逢星期五，Circle K 即磨咖啡仲有買一送一優惠！

日期：即日起至優惠結束

地點：指定OK便利店

