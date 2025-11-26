Circle K 送上驚喜優惠， 一連三日嚟Circle K 買高蛋白質飲品、豆漿豆奶滿$60即享75折優惠！OK Stamp It會員付款時使用會員感謝券，憑券滿$25即減$5，抵上加抵！

【OK便利店】買高蛋白質飲品、豆漿豆奶 滿$60即享75折（即日起至28/11）

日期：即日起至2025/11/28

地點：指定OK便利店

