天文台：今晚考慮發出一號戒備信號
【OK便利店】買Justsoft酸種包或波提冬甩 送淳茶舍無糖飲料（即日起至01/09）
由8月28日至9月1日期間，只要到Circle K買任何一款Justsoft酸種包或波提冬甩，即送淳茶舍烏龍茶無糖飲料500毫升樽裝一件！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/09/01
地點：指定OK便利店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
八達通樂悠節丨大派$828萬現金回贈獎賞 買滿$100賞$8 阿信屋7折、大家樂$1配熱奶茶、一粥麵送香滑齋腸粉、半價食蠔皇鮑魚燒賣
八達通聯同多達120個商戶舉辦828樂悠節，於8月28日至9月10日期間，送上$828萬現金回贈獎賞，以及於超過6,600個消費點享受快閃優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年8月週年慶突發優惠低至71折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb最新有29週年慶預售優惠，由即日起至10月1日凌晨1點，逾400個品牌產品低至71折，在iHerb app首次下單並輸入優惠碼更可享全單71折，非常抵買！此外，iHerb還有一系列週年慶優惠，記得bookmark定文章，不要錯過iHerb全年最抵優惠！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！Yahoo Food ・ 1 天前
Amazon優惠｜AirTag 四隻裝近期好價 HK$550！行李定位神器，夾單最適合
AirTag 目前在 Amazon 上有不錯價格，四隻裝只要 US$70 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【樓上】免費試食醬爆排骨（即日起至31/08）
樓上試食逢每星期三開始新一期試食登記，網上預約登記後，憑「試食証」便可到店進行試食體驗！今期試食有醬爆排骨及開胃梅糖，同時更特設「幸福追加」試食相思花蜂蜜燉金絲王燕盞！YAHOO著數 ・ 19 小時前
【龍豐】豐搶價 Lancome速效眼部卸妝液 $18/件（即日起至01/09）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Balea精華膠囊 $12/件、Lancome速效眼部卸妝液30ml $18/件、Diptyque香氛皂 34 Boulevard Saint Germain $18/件、Batiste頭髮乾洗噴霧 $22/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限26/08）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏棉柔細緻面紙(旅行裝) 3包裝X100張 $9/件、屈臣氏 無瑕光澤精華乳液330毫升 $49.9/件、屈臣氏亮肌膠原蛋白+維他命C咀嚼片 120片 $89/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
Amazon優惠｜Kindle Colorsoft 單機首降，HK$1,720 購彩漫閱讀利器
各位喜歡用閱讀器看漫畫（尤其是彩漫）的朋友，Amazon 去年末新出的 Kindle Colorsoft 目前打出了前所未有的折扣。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung 990 Pro SSD 近期好價，HK$2,190 享 4TB 直送到港擴充 PS5 容量必備
打算給 PS5 擴充容量的玩家趕緊看過來，市面上最熱門的主機 SSD 之一 Samsung 990 Pro 目前正在 Amazon 上以好價促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 19 小時前
主播手記│美團內外受敵 燒錢燒不完？（Season）
簡單而言，第二季經調整盈利不足15億人民幣，遠遠差過市場預期接近100億的水平，按年跌幅接近九成真是非一般的差，唯一值得慶賀的或許是用戶活躍度與購買頻率均創新高，但「內卷」競爭一日未完，相信想翻身絕非易事。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 1 天前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
CHARLES & KEITH七夕情人節禮物推薦！卡片套最平$199、免費刻字真皮馬鞍包、甜美棉花糖粉七夕禮盒
臨近七夕，無論是男士們想買份小禮物送給另一半，還是女生們想找藉口稿賞自己，包包和銀包永遠是不會出錯的選擇。大手買名牌手袋之餘，大多數女生都會想擁有幾個平價手袋豐富衣櫃，方便每日搭配不同造型。不要以為便宜就一定低質，其實有不少品牌都提供高性價比的選擇，當中以新加坡牌子CHARLES & KEITH最受小資女歡迎。趁着今次精選了多款$1,000元以下甜美又優雅的包款，為各位姊妹約會時的浪漫造型加分。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 1 天前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「港版羅拉」朱芊佩開工被網媒記者捕獲即場訪問 網民鬧爆主持「真係好冇禮貌」
從事運輸搬運工作嘅朱芊佩（小朱）外貌標緻卻擁有健碩身型，2017年被拍攝到爆肌搬運貨物，惹起全城熱話，被封為「最美搬運工」及「港版羅拉」Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前