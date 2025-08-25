拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
【OK便利店】零食、飲品、雪糕激筍推介（即日起至31/08）
OK便利店推出新一輪激筍推介，零食、凍飲、雪糕繼續放送！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期：即日起至2025/08/31
地點：指定OK便利店
詳情：請按此
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo著數」現已推出，我哋將會為你搜羅每日超市情報，話你知最新購買飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，情報一經採用，將有機會免費獲得Yahoo購物券乙張。快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
【惠康】至筍美食優惠 紐西蘭Zespri奇偉果$18/5個（即日起至28/08）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有紐西蘭Zespri奇偉果、紐西蘭星光蘋果、泰國酷可椰即飲椰青、春沐源皇珈紅串茄、美國黑安格斯Q版牛扒、冰鮮山地雞、越南Meadows原隻特大虎蝦、立頓 港式/台式/日式即沖奶茶、優益C活性乳酸飲品原味/低糖同埋麥香威爾急凍牛乳/伯爵瑞士卷，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 22 小時前
【百佳】精選產品加$1多1件（即日起至28/08）
百佳精選加$1多1件產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！加$1多一件產品包括維他新鮮茶飲品480毫升2件折實 $7.45/盒、壽桃秘製牛腩/高湯牛腩2件折實 $34/盒、李錦記滷水汁系列410毫升2件折實 $14.95/支！YAHOO著數 ・ 1 天前
【McDonald's】$29歎6件麥樂雞套餐（25/08起）
即日8月25日起，麥當勞正式推出18件麥樂雞套餐配四款期間限定滋味醬，以及一系列全新美食，包裝辣青檸風味Shake Shake薯條、黑芝麻．麻糬批及麥提莎麥旋風等！YAHOO著數 ・ 18 小時前
甜品食譜│阿華田千層吐司麵包布甸 加呢樣材料至香口
心血來潮想吃甜品但又懶得落街，便不要錯過這個超級簡單但又超級好吃的阿華田千層吐司麵包布甸，以超市便買到的阿華田千層吐司來取代普通方包，加上家中隨時找到的朱古力和果仁等零食，三幾分鐘已經可以準備好一盤麵包布甸，就只差放入焗爐便可以返出廳繼續煲劇玩手機。麵包布甸講究些，其實最好把麵包片先焗一次才加入蛋奶液，但想加快的話，便把少許牛油加到每片麵包上，焗的時候便會滲入包中，增加香口酥脆感，即睇如何製作阿華田千層吐司麵包布甸：Yahoo Food ・ 53 分鐘前
月餅2025｜兩款人氣奶黃月餅限時買一送一！低至$114入手逸東軒月餅、龍點心月餅
隨著中秋佳節的腳步漸近，今年兩大人氣品牌，龍點心和米芝蓮一星食府香港逸東酒店逸東軒都推出了令人心動的買一送一優惠，前者折後每盒平均$144；後者亦只需每盒$199起。想以超值價格品嚐精緻月餅，與家人共度團圓時光嗎？立即上KKday入手優惠！Yahoo Food ・ 20 小時前
【壽司郎】每逢月中・第二彈期間限定 長鰭吞拿魚・醬油漬赤身雙味 $12（即日起至05/09）
壽司郎推出月中限時商品，由即日起至9月5日，長鰭吞拿魚・醬油漬赤身雙味 $12、腐皮壽司雙味(溫泉蛋牛肉・三文魚牛油果) $27，仲有大盛黃金脆薯33%增量、加量唔加價只需 $13！YAHOO著數 ・ 22 小時前
一田優惠｜一田夏日購物賞！全線勁減低至1折/首推會員$1好貨換購/$20激筍專區/買一送一專區/35週年$35感謝專區 多款美食都有優惠！
還記得去年被一田購物賞「洗版」的盛況嗎？今年的夏日購物賞將於8月29日至9月7日再度登場，這次優惠力度比以往更猛烈！不只有萬件商品低至1折，還首推會員專屬「$1換購」！於購物賞深受顧客喜愛的「$150換購專區」、「$20激筍專區」、「買一送一專區」及「35週年$35感謝專區」，陣容加碼至近200款產品以超抵價發售，選擇更豐富、搶購更盡興。Yahoo Food ・ 21 小時前
港燈9月燃料調整費下調至每度電32.9仙
【Now新聞台】港燈9月燃料調整費下調至每度電32.9仙，較年初下降25.4%；每度電平均淨電費減至155.8仙，減幅為6.7% #要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
澳門好去處｜新濠影匯水上樂園53折優惠、人均$276起！另有優惠價加購酒店/豪華跨境7人車 大玩反斗奇兵8大打卡位
要捉緊暑假尾巴，過大海到澳門水上樂園消消暑！由即日起至10月31日，澳門新濠影匯水上樂園邀得反斗奇兵跟大家玩水降溫，8大獨家打卡點遍佈室內及戶外園區，包括6米高巨型胡迪及巴斯光年，以及放了5,000個Toy Story主題波波的漂浮河流，今日（8月25日）下午3點KKday推出新濠影滙水上樂園雙園區門票53折優惠，人均$276起即可入場！另外，KKday同時推出加購酒店或豪華跨境7人車優惠，最平人均只要$580起。Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
Amazon優惠｜M4 Mac mini 返校季回歸歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦
去年推出後即大熱的 M4 Mac mini 在返校季回歸到了歷史低點！目前這款產品正在 Amazon 上以低至 US$499 的價格促銷，換算過來最低大約 HK$3,900。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
英國反對「難民酒店」示威浪潮爆衝突 多地現「升旗行動」 極右派聲勢擴大︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國多個城市和城鎮在周六爆發大規模示威，反對政府在酒店安置難民。示威者與反種族主義團體爆發對峙，部分地區演變成衝突，警方出動防暴警員及騎警分隔人群，並拘捕多人。據報極右翼政黨和團體亦有參與組織示威，全國多地出現大規模懸掛米字旗和聖喬治旗的「升旗行動」，令右翼聲勢進一步擴大。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
泰國房市慘崩！三大致命傷釀百年最慘危機 新屋到豪宅都受衝擊
一場被泰國銀行界與業界人士稱為「百年來最糟糕」的房地產風暴，正席捲這個東南亞國家。從豪華公寓的銷售處到郊區的住宅工地，市場的冰冷氣息無所不在。 隨著新房銷售急凍、買家信心跌落與銀行信貸緊縮，泰國房地產正經歷一場前所未有的結構性危機，其影響範圍已超越單一產業，直接威脅到家庭財富與鉅亨網 ・ 16 小時前
住簡約公屋入息夠買新iPhone？ 升級iPhone 17有難度
行政長官李家超到牛頭角探訪簡約公屋住戶，卻引發iPhone爭議，畫面顯示公屋住戶疑似使用iPhone 16 pro max，引起網民熱議新iPhone不便宜，自言仍在用iPhone 11 因此相當羨慕。翻查簡約公屋入息上限資料，一般住戶不吃不喝一個月也買得到，用蘋果並不稀奇，不過據報iPhone17全線加價，簡約公屋住戶資源有限，實在不宜升級Yahoo財經 ・ 18 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
55歲郭可盈與女兒巴黎合影被讚似兩姊妹 晒名牌戰利品驚人購物力震驚網民
郭可盈與林文龍因合作拍攝TVB劇集《萬里長情》定情，於2004年結婚，育有一女林天若（Tania），生活幸福美滿，不時帶住女兒外遊見識世面。日前，郭可盈於社交平台分享一家三口歐洲旅行嘅全家福，並大方展示自己名牌店嘅戰利品，顯示出她驚人嘅購物力。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣
內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。AASTOCKS ・ 14 小時前
Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha
Arc'teryx外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 19 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前