【OK便利店】全年優惠 JCB卡買滿$30即減$10（即日起至31/12）

【Now Sports】元旦日賽後，英超剛好完成19輪半季賽序。阿仙奴「兵」鋒所向難以抵擋，大有扭轉近年「亞軍奴」之勢，Big 6中以熱刺最令人失望，暫時位列積分榜「下半版」。阿仙奴開季至今，阿仙奴僅曾不敵衛冕的利物浦及一度強勢的阿士東維拉，長期高踞榜首之餘，尚有餘力在歐聯也位列榜首，及至英格蘭聯賽盃也殺入4強。考慮到該隊傷「兵」甚眾，難得領隊阿迪達依然用「兵」得宜。連最近復出的加比爾捷西斯都已重拾射門鞋，只要下半季維持水準，阿仙奴本季該不致再無錦標落袋吧？本季半季排名：1去季最終排名：2表現評級：A曼城去季失利的曼城本季仍曾呈現頹勢，但直到元旦日與新特蘭言和之前，曾錄得8連勝走勢，確認位居爭標行列。在挪威射手賀蘭早前予取予攜下，球隊正以43球位列英超進攻王，只要減少像早前對富咸贏5:4所出現的後防漏洞，就會是阿仙奴的爭冠大敵。本季半季排名：2去季最終排名：3表現評級：B利物浦衛冕的紅軍開季先來4連勝，然後從高峰急遽節節敗陣，其中在11月連續對曼城、諾定咸森林及歐聯對燕豪芬都輸3球，令人慘不忍睹，當時甚至傳出領隊史洛帥位不穩。不過球隊顯然止住跌勢，即使上月發生沙拿風波，至少目前位列第4

now.com 體育 ・ 3 小時前