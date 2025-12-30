焦點

Olive Young國際版1月網購／免運費攻略！額外5折優惠碼／必掃美妝、護膚、護髮品牌低至61折

Yahoo購物為大家整合了Olive Young網購及免運費攻略，即睇內文：

Olive Young國際版1月網購／免運費攻略！額外5折優惠碼／必掃美妝、護膚、護髮品牌低至61折
Olive Young國際版1月網購／免運費攻略！額外5折優惠碼／必掃美妝、護膚、護髮品牌低至61折

韓國護膚美妝出名性價比高，而且專為亞洲肌膚而設，「中伏率」較低，而被譽為「韓國版Sephora」的Olive Young就是女生們的血拼天堂！雖然現時去韓國旅行十分方便，但不想遊走多間Olive Young先找齊心頭好的話，可直送香港的Olive Young網站是不錯的選擇。新年新開始，官網推出促銷活動，首次購物任選一件貨品享5折，而且多個熱門品牌推出減價優惠，包括高顏值彩妝品牌Muzigae Mansion、低敏保濕神器Torriden、ROUND LAB防曬霜等。Yahoo購物為大家準備了Olive Young網購及免運費攻略，讓大家輕鬆在家買到韓國女生最愛的護膚美妝！

按此查看Olive Young國際版網站

全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線

Olive Young網購傳送門：

Olive Young網購攻略

  1. 第一步：先進入Olive Young的國際版網站

按此登入Olive Young國際版網站

進入Olive Young的國際版網站
進入Olive Young的國際版網站

2. 第二步：登記成為會員

按下「Membership」，再按「Join free now」登記成為會員
按下「Membership」，再按「Join free now」登記成為會員
填妥資料後送出，即可成為Olive Young的網站會員。
填妥資料後送出，即可成為Olive Young的網站會員。

3. 第三步：登入個人帳戶

註冊電郵將會成為會員ID，登入後即可開始購物。
註冊電郵將會成為會員ID，登入後即可開始購物。

4. 第四步：將喜愛的產品加入購物車。

將喜愛的產品加入購物車。
將喜愛的產品加入購物車。

6. 第六步：網上付費

消費滿美元$60（即約港幣$467）即可免運費送到香港
消費滿美元$60（即約港幣$467）即可免運費送到香港

Olive Young免運費及送貨方法：

Olive Young國際版消費滿美元$60（即約港幣$467），就可享受免國際運費，採用QEXPRESS速運服務，大約5個工作天即可宅配到府，寄貨使用Olive Young自家的紙箱及以泡泡紙包裝，十分快捷方便。

為什麼要於Olive Young國際版網購？

  • Olive Young國際版網站與韓國當地的Olive Young存在定價及退稅後的價差，所以一般亦較身在韓國直接購買為高，但可省掉旅遊時到訪各大Olive Young尋找貨品的時間，亦可減低提貨的重量及各種麻煩，確實是較方便的選擇。

  • 代購有機會比Olive Young網購更便宜，但現時韓妝的假貨泛濫，Olive Young國際版直接購買可減低買到假貨的機會。

按此查看Olive Young國際版網站

Olive Young折扣季亦適用於網購嗎？

  • 適用！Olive Young一般於每個月初的第一周、月尾的最後一周有定期減價活動，當中包括熱賣彩妝、護膚、美髮產品買1送1、增量優惠又或是高折扣率。

  • 通常三月、八月、九月、十一月、十二月是Olive Young的折扣季，折扣價比其他月份更低，亦會推出更多優惠套裝。

  • 即日起至2026年1月31日，首次購物按此下載優惠券可選擇一件產品獲得5折優惠，優惠券最多可以折抵10美元（即約$78港元）。

按此查看Olive Young國際版網站 按此下載首購5折優惠券

Olive Young網購品牌推薦1）顏值高爆紅彩妝！Muzigae Mansion

韓國彩妝市場戰況相當激烈，近年突圍而出的就有以高顏值包裝取勝的Muzigae Mansion！最受歡迎的就是水晶透明瓶身的藝術顏料唇彩，這次有減價的是霧面唇彩，設計超級可愛，霧面妝效也很適合接下來的冬季天氣，喜愛的話趁優惠可大手入貨！此外，還有超可愛圓滾滾包裝的水光唇釉，到坊韓國時經常售罄的色號亦全部齊備。

MUZIGAE MANSION Objet Glossy Mini 1.8g

84折特價：$104｜原價：$125

按此購買

Olive Young國際版1月網購／免運費攻略！額外5折優惠碼／必掃美妝、護膚、護髮品牌低至61折
Olive Young國際版1月網購／免運費攻略！額外5折優惠碼／必掃美妝、護膚、護髮品牌低至61折

MUZIGAE MANSION Objet Liquid

85折特價：$139｜原價：$163

按此購買

MUZIGAE MANSION Objet Liquid
MUZIGAE MANSION Objet Liquid

Olive Young網購品牌推薦2）低敏保濕神器！Torriden

韓國大熱護膚品牌中，Torriden的輕盈水感質地，最適合香港的悶熱天氣，即使換季亦能提供簡單直接的高效保濕，不會令肌膚感覺厚重黏膩，加上價錢極為親民，絕對是減價時囤貨好選擇。必掃品牌最著名的Dive In低分子透明質酸系列精華液，小編是油性暗瘡肌最喜歡用Balanceful Cica系列，減價時常有買1送1套裝、增量套裝等，而唇部精華亦是大受歡迎的韓國女生至愛之選。

Torriden Dive-In Low Molecular Hyaluronic Acid Serum 50ml Refill Set (+Sun Serum 20ml)

75折特價：$245｜原價：$327

按此購買

Torriden Dive-In Low Molecular Hyaluronic Acid Serum 50ml Refill Set (+Sun Serum 20ml)
Torriden Dive-In Low Molecular Hyaluronic Acid Serum 50ml Refill Set (+Sun Serum 20ml)

Torriden Balanceful Cica Soothing Cream 80ml

75折特價：$163｜原價：$219

按此購買

Torriden Balanceful Cica Soothing Cream 80ml
Torriden Balanceful Cica Soothing Cream 80ml

Torriden Cellmazing Lip Essence 11ml Double Pack

8折特價：$87｜原價：$109

按此購買

Torriden Cellmazing Lip Essence 11ml Double Pack
Torriden Cellmazing Lip Essence 11ml Double Pack

Olive Young網購品牌推薦3）抗敏保濕！ROUND LAB

Round Lab與Torriden不同之處，在於添加了白樺樹精萃，除了具有高效保濕功效，更可修復肌膚達至抗氧抗敏效果，質地同樣輕爽易吸收，適合容易泛紅的乾敏肌使用。Round Lab最著名的就是保濕防曬霜，Olive Young長期有特別套裝，性價比相當高。另外新手適用的保濕面霜Birch Juice Moisturizing Cream亦極受歡迎，相當適合換季皮膚容易敏感、不穩定時使用。

ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Sunscreen 50ml Triple Set

88折特價：$355｜原價：$405

按此購買

ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Sunscreen 50ml Triple Set
ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Sunscreen 50ml Triple Set

ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Cream Double Set

62折特價：$288｜原價：$467

按此購買

ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Cream Double Set
ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Cream Double Set

Olive Young網購品牌推薦4）敏感肌身體護理！Illiyoon

Illiyoon是韓國女生至愛的身體護理品牌，是為Amore Pacific旗下的極簡護膚品牌，主打加入神經酰胺的紓敏保濕Ceramide Ato系列，具有紓緩因天氣乾燥而引起的泛紅痕癢的效果，而且質地輕盈極易吸收，秋冬或出外旅遊必備！Olive Young優惠價入手，絕對超值。

ILLIYOON Ceramide Ato Lotion 334mL + 100mL

74折特價：$126｜原價：$171

按此購買

ILLIYOON Ceramide Ato Lotion 334mL + 100mL
ILLIYOON Ceramide Ato Lotion 334mL + 100mL

ILLIYOON Ceramide Ato Concentrate Cream 150mL

74折特價：$91｜原價：$125

按此購買

ILLIYOON Ceramide Ato Concentrate Cream 150mL
ILLIYOON Ceramide Ato Concentrate Cream 150mL

Olive Young網購品牌推薦5）漂染乾髮必備！UNOVE

韓國女生最喜愛的美髮品牌就是UNOVE，專為漂染乾髮而設，配方加入36種蛋白質，高效修復損傷髮質而不會對頭皮造成油膩負擔，就是愛轉換髮型女生們的必備救星！必買Deep Damage Treatment EX，Olive Young經常有1+1套裝極抵買；另外同系列的洗髮露、髮尾油精華亦相當好用，試後真的回不去，想一直回購！

UNOVE Deep Damage Treatment EX 320mL Double Pack

71折特價：$270｜原價：$381

按此購買

UNOVE Deep Damage Treatment EX 320mL Double Pack
UNOVE Deep Damage Treatment EX 320mL Double Pack

UNOVE Deep Damage Repair Shampoo 500g Due Set

79折特價：$245｜原價：$311

按此購買

UNOVE Deep Damage Repair Shampoo 500g Due Set
UNOVE Deep Damage Repair Shampoo 500g Due Set

UNOVE Silk Oil Essence 70ml Warm Petal Double Set

83折特價：$264｜原價：$319

按此購買

UNOVE Silk Oil Essence 70ml Warm Petal Double Set
UNOVE Silk Oil Essence 70ml Warm Petal Double Set

Olive Young網購品牌推薦6）防脫髮修護！LABO-H

Labo-H同樣是Amore Pacific旗下的品牌，主打加入益生菌的洗髮水，可以抑制頭皮、頭油及維持頭皮的油脂平衡，同時注入營養達至防脫髮效果。最受歡迎有基礎Scalp Strengthening系列的洗護產品，當中750ml的洗髮水套裝會再送多100ml，相當實惠！另外亦可以入手極受歡迎的護髮素、護髮水，一家大細男女亦適用，不妨入手一整套來守護自己與家人的頭髮健康，讓頭髮生長得更茂密！

LABO-H Hair Loss Care Shampoo Scalp Strenghtening 750ml Set (+100ml)

7折特價：$228｜原價：$327

按此購買

LABO-H Hair Loss Care Shampoo Scalp Strenghtening 750ml Set (+100ml)
LABO-H Hair Loss Care Shampoo Scalp Strenghtening 750ml Set (+100ml)

LABO-H Scalp & Hair Nourishing Scalp Capsule Treatment 200mL Double Set

61折特價：$155｜原價：$257

按此購買

LABO-H Scalp &amp; Hair Nourishing Scalp Capsule Treatment 200mL Double Set
LABO-H Scalp & Hair Nourishing Scalp Capsule Treatment 200mL Double Set

LABO-H Hair Loss Care Hair Line Ampoule Double Set

65折特價：$244｜原價：$381

按此購買

LABO-H Hair Loss Care Hair Line Ampoule Double Set
LABO-H Hair Loss Care Hair Line Ampoule Double Set

