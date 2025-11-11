Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Olive Young國際版11月網購／免運費攻略！額外7折優惠碼／必掃美妝、護膚、護髮品牌低至35折｜雙11優惠2025

韓國護膚美妝出名性價比高，而且專為亞洲肌膚而設，「中伏率」較低，而被譽為「韓國版Sephora」的Olive Young就是女生們的血拼天堂！雖然現時去韓國旅行十分方便，但不想遊走多間Olive Young先找齊心頭好的話，可直送香港的Olive Young網站是不錯的選擇。11月份官網有促銷，多個熱門品牌推出減價優惠，買齊$1,100輸入優惠碼【HK1130】更可享額外7折優惠，包括彩妝品牌colorgram、低敏保濕神器Torriden、ROUND LAB防曬霜等。Yahoo購物為大家準備了Olive Young網購及免運費攻略，讓大家輕鬆在家買到韓國女生最愛的護膚美妝！

按此查看Olive Young國際版網站

Olive Young網購傳送門：

Olive Young網購攻略

第一步：先進入Olive Young的國際版網站

按此登入Olive Young國際版網站

進入Olive Young的國際版網站

2. 第二步：登記成為會員

按下「Membership」，再按「Join free now」登記成為會員

填妥資料後送出，即可成為Olive Young的網站會員。

3. 第三步：登入個人帳戶

註冊電郵將會成為會員ID，登入後即可開始購物。

4. 第四步：將喜愛的產品加入購物車。

將喜愛的產品加入購物車。

6. 第六步：網上付費

網上付費，切記要輸入優惠碼！

Olive Young免運費及送貨方法：

Olive Young國際版消費滿美元$60（即約港幣$467），就可享受免國際運費，採用QEXPRESS速運服務，大約5個工作天即可宅配到府，寄貨使用Olive Young自家的紙箱及以泡泡紙包裝，十分快捷方便。

為什麼要於Olive Young國際版網購？

Olive Young國際版網站與韓國當地的Olive Young存在定價及退稅後的價差，所以一般亦較身在韓國直接購買為高，但可省掉旅遊時到訪各大Olive Young尋找貨品的時間，亦可減低提貨的重量及各種麻煩，確實是較方便的選擇。

代購有機會比Olive Young網購更便宜，但現時韓妝的假貨泛濫，Olive Young國際版直接購買可減低買到假貨的機會。

按此查看Olive Young國際版網站

Olive Young折扣季亦適用於網購嗎？

適用！Olive Young一般於每個月初的第一周、月尾的最後一周有定期減價活動，當中包括熱賣彩妝、護膚、美髮產品買1送1、增量優惠又或是高折扣率。

通常三月、八月、九月、十一月、十二月是Olive Young的折扣季，折扣價比其他月份更低，亦會推出更多優惠套裝。

按此查看Olive Young國際版網站

Olive Young網購品牌推薦1）顏值高爆紅彩妝！Muzigae Mansion

韓國彩妝市場戰況相當激烈，近年突圍而出的就有以高顏值包裝取勝的Muzigae Mansion！最受歡迎除了水晶透明瓶身的藝術顏料唇彩，還有幾何包裝可作為keychain的菱型唇膏，到坊韓國時經常售罄的色號亦全部齊備。此外，還有因包裝像「捆綁著的五花肉」而熱議的光滑霧面氣墊，設計超級可愛，霧面妝效也很適合接下來的冬季天氣，喜愛的話趁折上折優惠可大手入貨！

MUZIGAE MANSION Tinted Lip Balm

折上折47折：$99｜ 特價：$142｜原價：$210

按此購買

MUZIGAE MANSION Tinted Lip Balm

Mujigae Mansion Objet Glossy

折上折59折：$100｜ 特價：$143｜原價：$171

按此購買

Mujigae Mansion Objet Glossy

MUZIGAE MANSION Sleek Matt Cushion

折上折52折：$167｜ 特價：$239｜原價：$319

按此購買

MUZIGAE MANSION Sleek Matt Cushion

Olive Young網購品牌推薦2）低敏保濕神器！Torriden

韓國大熱護膚品牌中，Torriden的輕盈水感質地，最適合香港的悶熱天氣，即使換季亦能提供簡單直接的高效保濕，不會令肌膚感覺厚重黏膩，加上價錢極為親民，絕對是減價時囤貨好選擇。必掃品牌最著名的Dive In低分子透明質酸系列精華液，小編是油性暗瘡肌最喜歡用Balanceful Cica系列面膜，減價時常有買1送1套裝、增量套裝等，而唇部精華亦是大受歡迎的韓國女生至愛之選。

Torriden Dive-In Low Molecular Hyaluronic Acid Serum 50ml Refill Set (+Sun Serum 20ml)

折上折53折：$172｜ 特價：$245｜原價：$327

按此購買

Torriden Dive-In Low Molecular Hyaluronic Acid Serum 50ml Refill Set (+Sun Serum 20ml)

Torriden Balanceful Cica Mask Sheet 20ea

折上折35折：$191｜ 特價：$272｜原價：$545

按此購買

Torriden Balanceful Cica Mask Sheet 20ea

Torriden Cellmazing Lip Essence 11ml Double Pack

折上折56折：$61｜ 特價：$87｜原價：$109

按此購買

Torriden Cellmazing Lip Essence 11ml Double Pack

Olive Young網購品牌推薦3）抗敏保濕！ROUND LAB

Round Lab與Torriden不同之處，在於添加了白樺樹精萃，除了具有高效保濕功效，更可修復肌膚達至抗氧抗敏效果，質地同樣輕爽易吸收，適合容易泛紅的乾敏肌使用。Round Lab最著名的就是保濕防曬霜，Olive Young長期有特別套裝，性價比相當高。另外保濕面霜、新手適用的Sensitive Skin Starter Set亦極受歡迎，相當適合換季皮膚容易敏感、不穩定時使用。

ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Sunscreen 50ml Triple Set

折上折58折：$235｜ 特價：$336｜原價：$405

按此購買

ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Sunscreen 50ml Triple Set

ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Cream Double Set

折上折39折：$182｜ 特價：$260｜原價：$467

按此購買

ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Cream Double Set

Round lab Sensitive Skin Starter Set

折上折41折：$240｜ 特價：$342｜價值：$591

按此購買

Round lab Sensitive Skin Starter Set

Olive Young網購品牌推薦4）敏感肌身體護理！Illiyoon

Illiyoon是韓國女生至愛的身體護理品牌，是為Amore Pacific旗下的極簡護膚品牌，主打加入神經酰胺的紓敏保濕Ceramide Ato系列，具有紓緩因天氣乾燥而引起的泛紅痕癢的效果，而且質地輕盈極易吸收，秋冬或出外旅遊必備！Olive Young這次折上折優惠入手，絕對超值。

ILLIYOON Ceramide Ato Lotion 334mL + 100mL

折上折52折：$88｜ 特價：$126｜價值：$171

按此購買

ILLIYOON Ceramide Ato Lotion 334mL + 100mL

ILLIYOON Fresh Moisture Scrub Wash 400ml*2ea Set

折上折48折：$113｜ 特價：$161｜價值：$233

按此購買

ILLIYOON Fresh Moisture Scrub Wash 400ml*2ea Set

Olive Young網購品牌推薦5）漂染乾髮必備！UNOVE

韓國女生最喜愛的美髮品牌就是UNOVE，專為漂染乾髮而設，配方加入36種蛋白質，高效修復損傷髮質而不會對頭皮造成油膩負擔，就是愛轉換髮型女生們的必備救星！必買Deep Damage Treatment EX，Olive Young經常有1+1套裝極抵買；另外同系列的洗髮露、髮尾油精華亦相當好用，試後真的回不去，想一直回購！

UNOVE Deep Damage Treatment EX 320mL Double Pack

折上折5折：$189｜ 特價：$270｜價值：$381

按此購買

UNOVE Deep Damage Treatment EX 320mL Double Pack

UNOVE Deep Damage Repair Shampoo 500g Due Set

折上折55折：$172｜ 特價：$245｜價值：$311

按此購買

UNOVE Deep Damage Repair Shampoo 500g Due Set

UNOVE Silk Oil Essence 70ml Warm Petal Double Set

折上折58折：$184｜ 特價：$263｜價值：$319

按此購買

UNOVE Silk Oil Essence 70ml Warm Petal Double Set

Olive Young網購品牌推薦6）防脫髮修護！LABO-H

Labo-H同樣是Amore Pacific旗下的品牌，主打加入益生菌的洗髮水，可以抑制頭皮、頭油及維持頭皮的油脂平衡，同時注入營養達至防脫髮效果。最受歡迎有基礎Scalp Strengthening系列的洗護產品，當中750ml的洗髮水套裝會再送多100ml，相當實惠！另外亦可以入手極受歡迎的護髮素、護髮水，一家大細男女亦適用，趁雙11優惠買一整套來守護自己與家人的頭髮健康，讓頭髮生長得更茂密！

LABO-H Hair Loss Care Shampoo Scalp Strenghtening 750ml Set (+100ml)

折上折52折：$171｜ 特價：$244｜價值：$327

按此購買

LABO-H Hair Loss Care Shampoo Scalp Strenghtening 750ml Set (+100ml)

LABO-H Scalp Strengthening Clinic Capsule Treatment 200ml+200ml SET

折上折42折：$109｜ 特價：$155｜價值：$257

按此購買

LABO-H Scalp Strengthening Clinic Capsule Treatment 200ml+200ml SET

LABO-H Scalp Strengthening Clinic Ampoule Tonic 100ml + 100ml SET

折上折43折：$165｜ 特價：$235｜價值：$381

按此購買

LABO-H Scalp Strengthening Clinic Ampoule Tonic 100ml + 100ml SET

