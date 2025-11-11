容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
Olive Young國際版11月網購／免運費攻略！額外7折優惠碼／必掃美妝、護膚、護髮品牌低至35折｜雙11優惠2025
Yahoo購物為大家整合了Olive Young網購及免運費攻略，即睇內文：
韓國護膚美妝出名性價比高，而且專為亞洲肌膚而設，「中伏率」較低，而被譽為「韓國版Sephora」的Olive Young就是女生們的血拼天堂！雖然現時去韓國旅行十分方便，但不想遊走多間Olive Young先找齊心頭好的話，可直送香港的Olive Young網站是不錯的選擇。11月份官網有促銷，多個熱門品牌推出減價優惠，買齊$1,100輸入優惠碼【HK1130】更可享額外7折優惠，包括彩妝品牌colorgram、低敏保濕神器Torriden、ROUND LAB防曬霜等。Yahoo購物為大家準備了Olive Young網購及免運費攻略，讓大家輕鬆在家買到韓國女生最愛的護膚美妝！
Olive Young網購傳送門：
Olive Young網購攻略
第一步：先進入Olive Young的國際版網站
2. 第二步：登記成為會員
3. 第三步：登入個人帳戶
4. 第四步：將喜愛的產品加入購物車。
6. 第六步：網上付費
Olive Young免運費及送貨方法：
Olive Young國際版消費滿美元$60（即約港幣$467），就可享受免國際運費，採用QEXPRESS速運服務，大約5個工作天即可宅配到府，寄貨使用Olive Young自家的紙箱及以泡泡紙包裝，十分快捷方便。
為什麼要於Olive Young國際版網購？
Olive Young國際版網站與韓國當地的Olive Young存在定價及退稅後的價差，所以一般亦較身在韓國直接購買為高，但可省掉旅遊時到訪各大Olive Young尋找貨品的時間，亦可減低提貨的重量及各種麻煩，確實是較方便的選擇。
代購有機會比Olive Young網購更便宜，但現時韓妝的假貨泛濫，Olive Young國際版直接購買可減低買到假貨的機會。
Olive Young折扣季亦適用於網購嗎？
適用！Olive Young一般於每個月初的第一周、月尾的最後一周有定期減價活動，當中包括熱賣彩妝、護膚、美髮產品買1送1、增量優惠又或是高折扣率。
通常三月、八月、九月、十一月、十二月是Olive Young的折扣季，折扣價比其他月份更低，亦會推出更多優惠套裝。
Olive Young網購品牌推薦1）顏值高爆紅彩妝！Muzigae Mansion
韓國彩妝市場戰況相當激烈，近年突圍而出的就有以高顏值包裝取勝的Muzigae Mansion！最受歡迎除了水晶透明瓶身的藝術顏料唇彩，還有幾何包裝可作為keychain的菱型唇膏，到坊韓國時經常售罄的色號亦全部齊備。此外，還有因包裝像「捆綁著的五花肉」而熱議的光滑霧面氣墊，設計超級可愛，霧面妝效也很適合接下來的冬季天氣，喜愛的話趁折上折優惠可大手入貨！
MUZIGAE MANSION Tinted Lip Balm
折上折47折：$99｜
特價：$142｜原價：$210
Mujigae Mansion Objet Glossy
折上折59折：$100｜
特價：$143｜原價：$171
MUZIGAE MANSION Sleek Matt Cushion
折上折52折：$167｜
特價：$239｜原價：$319
Olive Young網購品牌推薦2）低敏保濕神器！Torriden
韓國大熱護膚品牌中，Torriden的輕盈水感質地，最適合香港的悶熱天氣，即使換季亦能提供簡單直接的高效保濕，不會令肌膚感覺厚重黏膩，加上價錢極為親民，絕對是減價時囤貨好選擇。必掃品牌最著名的Dive In低分子透明質酸系列精華液，小編是油性暗瘡肌最喜歡用Balanceful Cica系列面膜，減價時常有買1送1套裝、增量套裝等，而唇部精華亦是大受歡迎的韓國女生至愛之選。
Torriden Dive-In Low Molecular Hyaluronic Acid Serum 50ml Refill Set (+Sun Serum 20ml)
折上折53折：$172｜
特價：$245｜原價：$327
Torriden Balanceful Cica Mask Sheet 20ea
折上折35折：$191｜
特價：$272｜原價：$545
Torriden Cellmazing Lip Essence 11ml Double Pack
折上折56折：$61｜
特價：$87｜原價：$109
Olive Young網購品牌推薦3）抗敏保濕！ROUND LAB
Round Lab與Torriden不同之處，在於添加了白樺樹精萃，除了具有高效保濕功效，更可修復肌膚達至抗氧抗敏效果，質地同樣輕爽易吸收，適合容易泛紅的乾敏肌使用。Round Lab最著名的就是保濕防曬霜，Olive Young長期有特別套裝，性價比相當高。另外保濕面霜、新手適用的Sensitive Skin Starter Set亦極受歡迎，相當適合換季皮膚容易敏感、不穩定時使用。
ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Sunscreen 50ml Triple Set
折上折58折：$235｜
特價：$336｜原價：$405
ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Cream Double Set
折上折39折：$182｜
特價：$260｜原價：$467
Round lab Sensitive Skin Starter Set
折上折41折：$240｜
特價：$342｜價值：$591
Olive Young網購品牌推薦4）敏感肌身體護理！Illiyoon
Illiyoon是韓國女生至愛的身體護理品牌，是為Amore Pacific旗下的極簡護膚品牌，主打加入神經酰胺的紓敏保濕Ceramide Ato系列，具有紓緩因天氣乾燥而引起的泛紅痕癢的效果，而且質地輕盈極易吸收，秋冬或出外旅遊必備！Olive Young這次折上折優惠入手，絕對超值。
ILLIYOON Ceramide Ato Lotion 334mL + 100mL
折上折52折：$88｜
特價：$126｜價值：$171
ILLIYOON Fresh Moisture Scrub Wash 400ml*2ea Set
折上折48折：$113｜
特價：$161｜價值：$233
Olive Young網購品牌推薦5）漂染乾髮必備！UNOVE
韓國女生最喜愛的美髮品牌就是UNOVE，專為漂染乾髮而設，配方加入36種蛋白質，高效修復損傷髮質而不會對頭皮造成油膩負擔，就是愛轉換髮型女生們的必備救星！必買Deep Damage Treatment EX，Olive Young經常有1+1套裝極抵買；另外同系列的洗髮露、髮尾油精華亦相當好用，試後真的回不去，想一直回購！
UNOVE Deep Damage Treatment EX 320mL Double Pack
折上折5折：$189｜
特價：$270｜價值：$381
UNOVE Deep Damage Repair Shampoo 500g Due Set
折上折55折：$172｜
特價：$245｜價值：$311
UNOVE Silk Oil Essence 70ml Warm Petal Double Set
折上折58折：$184｜
特價：$263｜價值：$319
Olive Young網購品牌推薦6）防脫髮修護！LABO-H
Labo-H同樣是Amore Pacific旗下的品牌，主打加入益生菌的洗髮水，可以抑制頭皮、頭油及維持頭皮的油脂平衡，同時注入營養達至防脫髮效果。最受歡迎有基礎Scalp Strengthening系列的洗護產品，當中750ml的洗髮水套裝會再送多100ml，相當實惠！另外亦可以入手極受歡迎的護髮素、護髮水，一家大細男女亦適用，趁雙11優惠買一整套來守護自己與家人的頭髮健康，讓頭髮生長得更茂密！
LABO-H Hair Loss Care Shampoo Scalp Strenghtening 750ml Set (+100ml)
折上折52折：$171｜
特價：$244｜價值：$327
LABO-H Scalp Strengthening Clinic Capsule Treatment 200ml+200ml SET
折上折42折：$109｜
特價：$155｜價值：$257
LABO-H Scalp Strengthening Clinic Ampoule Tonic 100ml + 100ml SET
折上折43折：$165｜
特價：$235｜價值：$381
