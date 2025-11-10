Olive Young雙11優惠11.10-11.16開跑！必買好用護膚品有什麼？Threads脆友推爆10款護膚品推薦｜雙11優惠2025

容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
Olive Young 雙 11 優惠來了！Olive Young 必買好用護膚品全攻略：Threads 脆友近日舉辦「threads史上Olive Young最值得買真有用的東西」大賽，帖文獲得 1,700 則留言反應熱烈！小編為大家整理 10 款 Olive Young 必買護膚品推薦，當中包括性價比超高面膜、微針精華及 PDRN 水光精華，轉季買這些就能擁有韓系水光肌！
Olive Young雙11優惠詳情：
日期：11月10日-11月16日
優惠：限定優惠碼在11月10日公布
運費：購物滿60美金免運費
Olive Young 必買推薦1）乾皮必收！S.NATURE 保濕天才霜
脆友直指是「乾皮最愛面霜，無論甚麼時候塗後續化妝都不起皮沒屑屑，已用超過五支以上」，秋冬乾敏脫皮難上妝的話，必要入手 S.Nature 的保濕天才霜，加入植物角鯊烷、8種透明質酸，為肌膚注滿豐盈水分！
S.NATURE Aqua Squalane Moisturizing Cream 60ml Double Pack (+Aqua Gel Mask Sheet 1ea)
價錢：$212.5︱
原價：$389
Olive Young 必買推薦2）性價比高！Mediheal 面膜
Mediheal 的面膜便宜又好用，脆友點評「面膜紙又薄又服貼」，整個系列也非常好用。小編私心推薦「茶樹配方」，具有紓緩穩膚、抗痘及保濕功效，美白、膠原蛋白、積雪草也備受推薦，只需 $105 已有 11 片超級抵買。
MEDIHEAL Madecassoside Essential Mask Sheet Blemish Repair 10ea Set (+1ea) (OY-Exclusive)
價錢：$105︱
原價：$210
MEDIHEAL Tea Tree Essential Mask Sheet Calming Moisture 20ea
價錢：$206︱
原價：$412
Olive Young 必買推薦3）水嘟嘟嫩唇！Bringgreen Bamboo Hyalu 唇部精華
脆友點評為「人生潤唇膏」，只需睡前敷上厚厚一層，睡醒死皮全消而水潤嫩滑！Bringgreen 的 Bamboo Hyalu 唇部精華只需 $64.7 已買到 2 + 1 套裝，多囤數支也絕不心痛！
BRINGGREEN Bamboo Hyalu Lip Essence Double Pack
價錢：$64.7︱
原價：$93
Olive Young 必買推薦4）驚豔水嫩！Numbuzin 面膜
Numbuzin 的面膜備受脆友喜愛，更有脆友指「已經用掉了50片」！Numbuzin 的面膜備有 1 至 5 號，最受歡迎的是 3 號收毛孔面膜，而 2 號的 PDRN 水光配方及 5 號的維 C 亮白配方也十分受歡迎，$67.8 已可買到 5 片超抵！
numbuzin No.1–5 Sheet Mask (5 Sheets)
價錢：$67.9︱
原價：$116.7
Olive Young 必買推薦5）超強水光！Medicube PDRN 系列
Medicube 的 PDRN 水光系列脆友大推，首推 PDRN 粉紅精華及保濕棉片，前者可為肌膚注入飽滿水分，肌膚看來充滿骨膠原！棉片則可於妝前濕敷，脆友指「臉會透亮到不行」，就是必買的好物。
medicube PDRN Pink Peptide Ampoule 30ml Refill Set +Refill Pack 50ml+Gel Pads
價錢：$224.6︱
原價：$420.1
medicube PDRN Pink Collagen Toning Gel Toner Pads 70P
價錢：$256.7
Olive Young 必買推薦6）保濕不黏膩！Wellage 系列
Wellage 透明質酸系列人氣極高，脆友指「濃縮精華超好用，去韓國超乾用一次立即沒有了」，簡單無香料、低敏性配方尤其適合秋冬轉季使用，而且價格低易入手，沒有不買的理由！
WELLAGE Real Hyaluronic One Day Kit 7 Count
價錢：$178.5︱
原價：$357.9
WELLAGE Real Hyaluronic Blue 100 Ampoule 75ml Double Pack (+Mask Sheet 1ea)
價錢：$269.8︱
原價：$451.2
Olive Young 必買推薦7）收毛孔有感！VT微針精華
VT 微針精華好評不斷，脆友指「用了一星期，臉真的亮了一度」，如果有肌膚暗沉問題的話，可由低濃度的配方開始使用，不黏不膩改善肌膚質感！
VT Reedle Shot 100 Essence 30ml Double Pack (+PDRN Essence 100 1.5ml*3ea)
價錢：$214.7︱
原價：$287.7
Olive Young 必買推薦8）乾敏必收！Round Lab 保濕棉片
Round Lab 的保濕棉片持續熱賣，脆友指「棉片敷了10分鐘水分還很足」，就是妝前濕敷的最佳選擇！簡單有效的保濕成分，不會引起乾敏肌不適，只需 $147 即可買到 90 片，性價比高。
ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Pad Special Set (80 Pads + 10 Pads)
價錢：$147︱
原價：$233.4
Olive Young 必買推薦9）重現光滑鼻子！Ilso 去黑頭套裝
推出至今依然熱賣，脆友指「可即時去除皮脂管線」使鼻子更平滑易上妝。一套有 150ml 去角質精華，配合刮刀更能徹底清理鼻子上的油脂污垢，就是「快靚正」的去角質好物！
lso Super Melting Sebum Softener 150ml Set (+Cotton Pad 40P+Pore Tension Mask Sheet 1ea)
價錢：$166︱
原價：$214.2
ilso Deep Clean Master (Blackhead Remover)
價錢：$120.4︱
原價：$126.9
Olive Young 必買推薦10）直接買100片！Biodance面膜
Biodance 的骨膠原面膜，即使要敷 3 小時依然大熱，可見效果顯著而值得投資！脆友指「敷過夜後皮膚透亮一整天」，大家推薦的都是粉紅色的 Bio-Collagen Real Deep Mask 款式，希望擁有超亮水光肌的話必定要試！
BIODANCE Bio-Collagen Real Deep Mask Sheet 7ea Set (+Vita 1ea)
價錢：$272.5︱
原價：$319
