Olive Young年度大賞清單揭曉 韓妹激推MEDIHEAL面膜半價起！Top 8必買護髮素、防曬、唇膏總整理
2025 Olive Young Awards人氣TOP王牌產品推薦，即看韓國美妝年度必買清單：
一年一度的Olive Young Awards年度獲獎名單終於出爐，這份榜單絕非普通的產品推薦，而是基於年度真實購買數據，綜合消費者評價、回購率及市場趨勢分析得出的權威結果。小編特別從榜單中，整理出最具話題性與高評分的王牌產品推薦，只要跟著這份攻略買，就能輕鬆將韓國最頂級的護理產品帶回家。
Olive Young Awards年度必買榜單推薦1：UNOVE Deep Damage Treatment
71折優惠價：$270.44｜
原價：$381.22
這款護髮產品專為極度受損髮質設計，內含高達30,000ppm的角蛋白精華，搭配獨家的Hair Absorption Technology技術，能確保營養成分精準滲透至髮芯深處。其配方奢華地融合了水解角蛋白、蠶絲氨基酸等三十一種蛋白質與氨基酸，加上摩洛哥堅果油等5種植物萃取油，能有效撫平毛躁與分岔。當護髮素接觸濕髮瞬間，獨特的蛋白凝膠配方會轉化為奶油般細緻的觸感，不僅大幅降低髮絲間的摩擦，更能在沖洗後留下令人驚豔的柔順度與高級香氣，徹底解決頭髮因缺乏營養而斷裂、黯淡無光的問題。
Olive Young Awards年度必買榜單推薦2：LABO-H Scalp Strengthening Care Shampoo
75折優惠價：$244｜
原價：$326.76
作為一款功能性防脫髮洗髮精，以其溫和且高效的配方贏得用家的信賴，採用了純素配方並維持弱酸性pH值，能溫和清潔同時不破壞頭皮屏障，特別適合敏感性頭皮使用。臨床測試顯示，持續使用6週後能顯著改善脫髮症狀，髮根蓬鬆輕盈。
Olive Young Awards年度必買榜單推薦3：ROUND LAB 1025 Dokdo Toner
67折優惠價：$267｜
原價：$404.56
連續多年霸榜的ROUND LAB 1025獨島化妝水，取自深海的純淨水源，富含72種天然礦物質，能有效調節肌膚油水平衡。其獨特的HATCHING EX-07酵素成分，打破了去角質產品容易刺激的刻板印象，能在每天的輕柔擦拭中溫和帶走老廢角質與多餘油脂。
Olive Young Awards年度必買榜單推薦4：ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Sunscreen
93折優惠價：$373｜
原價：$404.56
這款防曬乳擁有SPF50+ PA++++的高防護力，卻擁有如同保濕精華般的水潤質地，富含白樺樹汁成分，能在抵禦紫外線與藍光傷害的同時深層補水，塗抹後迅速成膜且不泛白，徹底顛覆了防曬產品厚重黏膩的印象。
Olive Young Awards年度必買榜單推薦5：MEDIHEAL Toner Pad
73折優惠價：$247.88｜
原價：$342.32
這款爽膚棉在臨床測試中展現了驚人的修護力，無論是淡化色斑、立即舒緩還是改善肌膚紋理，都擁有極佳效果。每天只需輕輕擦拭或濕敷，便能輕鬆擊退痘印與瑕疵，讓肌膚隨時保持在最佳狀態。
Olive Young Awards年度必買榜單推薦6：MEDIHEAL Madecassoside Essential Mask Sheet
5折優惠價：$183｜
原價：$366
富含高濃度的積雪草萃取精華，能迅速鎮定泛紅敏感的肌膚，改善膚色不均與粗糙紋理。採用竹纖維製成的面膜紙，能緊密貼合各種臉型，確保精華液一滴不漏地滲透肌底。
Olive Young Awards年度必買榜單推薦7：rom&nd The Juicy Lasting Tint
77折優惠價：$100.6｜
原價：$132.19
憑藉其獨家的水光成膜技術，成為打造韓系「嘟嘟唇」的必備單品。它完美結合了唇蜜的晶透光澤與唇釉的持久染唇力，剛上唇時呈現鮮嫩欲滴的果汁色，抿嘴後光澤感會如玻璃般浮現，能長時間維持紅潤氣色，修飾唇紋效果極佳。
Olive Young Awards年度必買榜單推薦8：SONATURAL ALL DAY TIGHT MAKE UP SETTING FIXER
7折優惠價：$130.71｜
原價：$186.72
這款定妝噴霧噴出的水霧極其細膩，形成一層輕薄透氣的保護膜，將底妝牢牢吸附於肌膚上。它能防止妝容斑駁結塊，確保在任何場合都能展現24小時不脫妝的自信魅力。
