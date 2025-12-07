Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Olive Young年末大促銷必買！「韓國熱銷TOP 10面膜」清單大公開 低至47折搶購韓妹摯愛款

一年一度Olive Young年末大促銷又來了！到底哪些產品最值得入手呢？Olive Young作為韓國最受歡迎的「國民藥妝店」，其年度銷量排行榜向來是風向指標，能上榜的產品絕對是經過數百萬愛美女生實測認證的實力派。以下即為大家揭曉10大熱銷面膜排行榜，每一款都非常值得入手！

10大Olive Young熱銷面膜排行榜！

Olive Young面膜熱銷排行榜第10位：BIODANCE Real Deep Mask

86折優惠價：$272.46｜ 原價：$318.98

與一般只需敷15分鐘的紙面膜截然不同，這款產品主打睡眠修護，面膜會在肌膚溫度下逐漸融化，釋放高效保濕成分。配方極致溫和，排除一切可能致敏的刺激性物質，即使敷著過夜也不會對肌膚造成負擔，提供一整夜的溫和保養。

BIODANCE Real Deep Mask

Olive Young面膜熱銷排行榜第9位：MEDIHEAL Vitamin C Essential Mask Sheet

價格：$210.06

這款維他命C面膜以補水亮膚雙效著稱，其面膜紙選用特殊的竹纖維材質，吸附滿滿的高濃度保濕精華，並緊密貼合臉部，將美白成分源源不絕地輸送至肌底。

MEDIHEAL Vitamin C Essential Mask Sheet

Olive Young面膜熱銷排行榜第8位：BIOHEAL BOH Probioderm Collagen Remodeling Serum Gel Mask Sheet

5折優惠價：$105｜ 原價：$210.06

主打高濃度膠原蛋白，專為鬆弛與缺乏彈性的肌膚設計。無論是提升肌膚內部的彈性、增強表面光澤，還是改善整體的緊緻度，效果都令人驚艷。

BIOHEAL BOH Probioderm Collagen Remodeling Serum Gel Mask Sheet

Olive Young面膜熱銷排行榜第7位：Abib Mild Acidic pH Sheet Mask

價格：$365.66

這款弱酸性pH值面膜主打調節肌膚酸鹼平衡，利用與健康肌膚相近的弱酸性配方，能溫和地強化肌膚屏障，帶來瞬間且密集的滋養效果。

Abib Mild Acidic pH Sheet Mask

Olive Young面膜熱銷排行榜第6位：MEDIHEAL Tea Tree Essential Mask Sheet

價格：$210.06

專為敏感及暗瘡肌膚研發，配方極度清爽，不會因過度滋潤而堵塞毛孔。核心成分茶樹精油能有效舒緩發炎紅腫，在肌膚最脆弱的時候也能安心進行護膚保養。

MEDIHEAL Tea Tree Essential Mask Sheet

Olive Young面膜熱銷排行榜第5位：REJURAN Healer Skin Protection Mask Sheet

5折優惠價：$128｜ 原價：$256.74

將強大的醫美修護技術注入了這款面膜之中，集美白與抗皺於一身的面膜。獨特的配方能迅速被肌膚吸收，提供深層滋潤卻毫無黏膩感，讓肌膚在短時間內恢復水潤健康。

REJURAN Healer Skin Protection Mask Sheet

Olive Young面膜熱銷排行榜第4位：MEDIHEAL Hyaluronate Essential Mask Sheet

價格：$210.06

以透明質酸為核心，它專注於提升肌膚的水分吸收力，不僅能做到瞬間補水，更擁有長達72小時的長效鎖水效果。

MEDIHEAL Hyaluronate Essential Mask Sheet

Olive Young面膜熱銷排行榜第3位：Torriden Dive-In Low Molecular Hyaluronic Acid Mask Sheet

5折優惠價：$136｜ 原價：$272.3

利用低分子玻尿酸強大的滲透力，能深入肌底解決內乾外油的困擾。此外，面膜的精華液質感精華不黏膩，敷在臉上時能感覺到滿滿的水分卻不會有不適的厚重感。

Torriden Dive-In Low Molecular Hyaluronic Acid Mask Sheet

Olive Young面膜熱銷排行榜第2位：numbuzin No.1–5 Sheet Mask

47折優惠價：$133｜ 原價：$287.86

在競爭激烈的韓國面膜市場中，numbuzin憑藉著獨特的「數字編號」概念殺出重圍，每一款號碼都代表著針對不同功效。無論是需要急救舒緩、收細毛孔還是提亮膚色，總能找到最適合你的一款。

numbuzin No.1–5 Sheet Mask

Olive Young面膜熱銷排行榜第1位：MEDIHEAL Madecassoside Essential Mask Sheet

5折優惠價：$93｜ 原價：$186.72

榮登榜首的是擁有極高CP值的MEDIHEAL積雪草面膜，以積雪草修護成分為基礎，一次過改善肌膚屏障、膚色不均、粗糙細紋以及敏感泛紅四大問題。

MEDIHEAL Madecassoside Essential Mask Sheet

