聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
Olive Young年末大促銷必買！「韓國熱銷TOP 10面膜」清單大公開 低至47折搶購韓妹摯愛款
Olive Young買哪款面膜好？即看10大熱銷排行榜攻略：
一年一度Olive Young年末大促銷又來了！到底哪些產品最值得入手呢？Olive Young作為韓國最受歡迎的「國民藥妝店」，其年度銷量排行榜向來是風向指標，能上榜的產品絕對是經過數百萬愛美女生實測認證的實力派。以下即為大家揭曉10大熱銷面膜排行榜，每一款都非常值得入手！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
10大Olive Young熱銷面膜排行榜！
Olive Young面膜熱銷排行榜第10位：BIODANCE Real Deep Mask
86折優惠價：$272.46｜
原價：$318.98
與一般只需敷15分鐘的紙面膜截然不同，這款產品主打睡眠修護，面膜會在肌膚溫度下逐漸融化，釋放高效保濕成分。配方極致溫和，排除一切可能致敏的刺激性物質，即使敷著過夜也不會對肌膚造成負擔，提供一整夜的溫和保養。
Olive Young面膜熱銷排行榜第9位：MEDIHEAL Vitamin C Essential Mask Sheet
價格：$210.06
這款維他命C面膜以補水亮膚雙效著稱，其面膜紙選用特殊的竹纖維材質，吸附滿滿的高濃度保濕精華，並緊密貼合臉部，將美白成分源源不絕地輸送至肌底。
Olive Young面膜熱銷排行榜第8位：BIOHEAL BOH Probioderm Collagen Remodeling Serum Gel Mask Sheet
5折優惠價：$105｜
原價：$210.06
主打高濃度膠原蛋白，專為鬆弛與缺乏彈性的肌膚設計。無論是提升肌膚內部的彈性、增強表面光澤，還是改善整體的緊緻度，效果都令人驚艷。
Olive Young面膜熱銷排行榜第7位：Abib Mild Acidic pH Sheet Mask
價格：$365.66
這款弱酸性pH值面膜主打調節肌膚酸鹼平衡，利用與健康肌膚相近的弱酸性配方，能溫和地強化肌膚屏障，帶來瞬間且密集的滋養效果。
Olive Young面膜熱銷排行榜第6位：MEDIHEAL Tea Tree Essential Mask Sheet
價格：$210.06
專為敏感及暗瘡肌膚研發，配方極度清爽，不會因過度滋潤而堵塞毛孔。核心成分茶樹精油能有效舒緩發炎紅腫，在肌膚最脆弱的時候也能安心進行護膚保養。
Olive Young面膜熱銷排行榜第5位：REJURAN Healer Skin Protection Mask Sheet
5折優惠價：$128｜
原價：$256.74
將強大的醫美修護技術注入了這款面膜之中，集美白與抗皺於一身的面膜。獨特的配方能迅速被肌膚吸收，提供深層滋潤卻毫無黏膩感，讓肌膚在短時間內恢復水潤健康。
Olive Young面膜熱銷排行榜第4位：MEDIHEAL Hyaluronate Essential Mask Sheet
價格：$210.06
以透明質酸為核心，它專注於提升肌膚的水分吸收力，不僅能做到瞬間補水，更擁有長達72小時的長效鎖水效果。
Olive Young面膜熱銷排行榜第3位：Torriden Dive-In Low Molecular Hyaluronic Acid Mask Sheet
5折優惠價：$136｜
原價：$272.3
利用低分子玻尿酸強大的滲透力，能深入肌底解決內乾外油的困擾。此外，面膜的精華液質感精華不黏膩，敷在臉上時能感覺到滿滿的水分卻不會有不適的厚重感。
Olive Young面膜熱銷排行榜第2位：numbuzin No.1–5 Sheet Mask
47折優惠價：$133｜
原價：$287.86
在競爭激烈的韓國面膜市場中，numbuzin憑藉著獨特的「數字編號」概念殺出重圍，每一款號碼都代表著針對不同功效。無論是需要急救舒緩、收細毛孔還是提亮膚色，總能找到最適合你的一款。
Olive Young面膜熱銷排行榜第1位：MEDIHEAL Madecassoside Essential Mask Sheet
5折優惠價：$93｜
原價：$186.72
榮登榜首的是擁有極高CP值的MEDIHEAL積雪草面膜，以積雪草修護成分為基礎，一次過改善肌膚屏障、膚色不均、粗糙細紋以及敏感泛紅四大問題。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：@cosme面膜推薦Top3！2025年度@cosme香港美妝大賞排行榜揭曉：Quality 1st、INNISFREE「這款」上榜
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
護膚美妝：
3天告別黑頭粉刺？台灣KOL鍾明軒「按壓洗面法」爆紅實測！附Olive Young熱銷洗面奶47折優惠碼
面膜推薦｜冬季必囤肌膚急救神器Top5！邊佑錫加持Physiogel舒緩急救面膜、Caudalie極速修復敏感肌適用
其他人也在看
35歲允兒與21歲張員瑛AAA頒獎禮台框畫面零違和！永遠的《少時》，二代團神顏偶像Yonna超自律仙女保養大法公開
韓國娛樂頒獎盛事AAA（Asia Artist Awards，亞洲明星盛典）AAA 2025頒獎禮在台灣高雄完美落幕。現場有不少話題明星登場，成為洗版話題。當中，來自《少女時代》的允兒（Yonna）近年轉戰影視界得到不少好成績，在今次頒獎禮也奪下影后寶座。Yahoo Style HK ・ 1 天前
大唐新能源(01798.HK)11月完成發電量按年增加26.22%
大唐新能源(01798.HK)公布，11月份，完成發電量342.68萬兆瓦時，較2024年同期增加26.22%。其中，風電發電量308.09萬兆瓦時，增加24.87%；光伏發電量345,881兆瓦時，增加39.67%。首十一個月，累計完成發電量3,165.21萬兆瓦時，按年增加10.58%。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
41歲岑麗香果然是「最上鏡小姐」，IG化妝片被讚技巧強讓顏值升級，保養與變美之道是什麼？
41 歲岑麗香近日於 Instagram 分享化妝短片，網民大讚化妝技巧超強，簡單一步已能讓顏值終極升級！一起來跟女神學習化妝方法，讓五官輪廓更立體上鏡吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
【惠康】聖誕產品優惠 春沐源糖果車厘茄 $15/杯（即日起至11/12）
惠康集合各款聖誕優質美食同產品，今個星期有紐西蘭Zespri金奇偉果、香印青提、春沐源糖果車厘茄、無激素添加火鍋豬肉片/丹麥皇冠豬梅頭片/豬腩片、Meadows比目魚扒、Mövenpick家庭裝雪糕、Meadows碎芝士、易極+/易極各款薄荷糖、樂家杏仁糖禮盒同埋高露潔聖誕閃耀牙膏，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
【OK便利店】道地茶飲買一送一（即日起至14/12）
由即日起至12月14日，於Circle K入手道地無糖茶、甜茶或柑桔檸檬，以及期間限定嘅白桃烏龍茶同紅西柚綠茶等各款500毫升飲品，即享買一送一優惠，平均每支只需$6！YAHOO著數 ・ 1 天前
本地護膚品牌SHELOOKUP SLU：以純淨植物力量開創香港無添加護膚新領域
隨著現代人對健康和天然生活方式的追求，護膚品的選擇不再僅僅是為了變美，更多的是注重內外兼修的健康體驗。本地護膚品牌SLU（SHELOOKUP）正是秉承這一理念，自2020年創立以來，專注於為香港都市人提供純淨、無添加的天然護膚方案。Yahoo Style HK ・ 1 天前
44歲范冰冰凍齡保養祕訣公開！金馬影后4招秋冬護膚術：三合一面膜、乳霜厚敷一次學會
第62屆金馬獎精彩落幕，范冰冰睽違9年再度入圍，並以《地母》奪下金馬影后重返影壇焦點。不只演技實力精湛，擁有「美容教主」美譽的她，日常保養祕訣更是眾多女性心中的標竿。到底今年44歲熟齡的范冰冰凍齡保養技巧是什麼？應對秋冬換季又有哪些保濕絕技？影后四招秋冬凍齡保養術快快學起來。bella儂儂 ・ 1 天前
5款丹寧神褲一次看！EDWIN、GU、UNIQLO…美腿秒升級，通勤、約會街頭都時髦百搭
丹寧神褲推薦：EDWIN JERSEYS 360°全方位彈力中直筒褲、年度銷售王EDWIN 2025年度亮點榜單、這條JERSEYS360°全方位彈力中直筒褲真的是牛仔褲界的「舒適怪物」，好穿到忘記自己是穿牛仔！中直筒版型完全不挑身材，通勤族、爸媽族、自由工作者都一致推爆，每年固定補貨、甚至一...styletc ・ 13 小時前
大埔宏福苑五級火｜大火無情，人間有愛。市民自組義工團：救得一個得一個
大埔宏福苑五級火｜早前大埔宏福苑的五級大火，對社區造成了無法彌補的巨災，但港人的溫情與效率更令人動容。在民政事務處開放多個臨時庇護中心的同時，無數市民自發性地湧向現場，組織成臨時義工團隊，進行物資運送及資訊統籌。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCableMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
曼谷新酒店2025｜格蘭德中心臻尚大酒店12月開幕 人均$740.5起歎天際泳池/豐富親子設施 鄰近四面佛
曼谷今年底再有全新城市奢華地標隆重登場！曼谷格蘭德中心臻尚大酒店（Grande Centre Point Prestige Bangkok） 已於2025年12月1日正式開幕。這間酒店地理位置極佳，正正鄰近四面佛，35樓設有可飽覽城市全景的天際泳池，還有兒童玩樂室、遊戲室及日式溫泉，堪稱是集奢華住宿、美食、打卡及親子放電於一身的曼谷新酒店！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
BLACKPINK師妹團MEOVV降臨高雄！「人間小貓咪」Ella妝容解析，4招畫出撩人貓系電眼
Ella「貓系惡女顏」彩妝 4 大重點解析：上揚眼線 + 開眼頭，拉長眼型Ella妝容的最大亮點就在於那雙細長的貓眼。重點：眼線不是無辜的下垂，而是在眼尾處大膽地「向上平拉」，製造出一種銳利、自信的氣勢。細節：同時會強調「開眼頭」的線條，用眼線筆尖勾勒內眼角，讓眼型更...styletc ・ 1 天前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理
大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。28Hse.com ・ 14 小時前
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳浩民踎街邊食麵 臉現皺紋真實容貌曝光 曾承認跟太太有做醫美
56歲藝人陳浩民年輕時唇紅齒白，曾是TVB一線小生，其中以《西遊記(貳)》的孫悟空、《天龍八部》的段譽及《封神榜》的哪吒最為經典。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
被野放郊野公園牛牛突失蹤 附近村屋屋頂驚現疑似牛腳
【動物專訊】漁護署於11月19日將原本在西貢十四鄉居住的牛牛「羅蘭」、「六嬸」和「Mike」搬到西貢的郊野公園，有牛義工定期探望他們，但他們今日去探望牛牛時，卻發現Mike不見蹤影，更恐怖的是他們在一間村屋屋頂，竟發現兩隻切口齊整的疑似牛腳，令義工擔心Mike已經遇害。義工已經報警、漁護署及愛護動物協會，直言不應有任何非法屠宰牛隻的事件發生。 牛義工祁小姐表示，他們今日去探望該3隻牛牛時，發現3隻牛牛均不知所蹤，更驚見屋頂有兩隻疑似牛腳，後來義工找到羅蘭和六嬸，卻一直沒找到Mike，令他們擔心Mike已遇害。 義工已即時報漁護署、報警及愛護動物協會，祁小姐表示，從義工的經驗，那雙腳很明顯是牛腳，又指即使不是Mike遇害，都不能容許有人非法殺害及屠宰牛隻。 Mike、六嬸和羅蘭原本在十四鄉生活，後來被漁護署捕捉，並於11月19日送到郊野公園，義工們隨即向漁護署申請許可去探望牛牛們。 如有任何Mike或今次事件的線索，請與「原居牛在十四鄉」Facebook專頁（ https://www.facebook.com/profile.php?id=61578338054462 ）聯絡。 The香港動物報 ・ 1 天前
朱孝天遭F4巡演除名！ 老婆心疼「他一個月狂減15公斤」：是真心想赴約
F4原訂12月在上海啟動合體巡演，未料活動尚未登場，成員朱孝天就被證實排除在外，四人重聚計畫正式破局。對此，朱孝天的妻子韓雯雯近日在直播中首度回應，語氣滿是不捨，坦言整件事讓她感到「非常揪心」。姊妹淘 ・ 16 小時前
王鶴棣帶隊返家鄉拍攝 意外揭黃曉明僅年輕王爸爸5歲
【on.cc東網專訊】內地男神王鶴棣日前偕黃曉明、黃子韜、劉耀文等回四川省樂山家鄉拍攝綜藝節目《宇宙閃爍請注意》，獲鄉親熱烈歡迎，坐在露天雙層巴士拍攝時，被頒贈寫上「滿載榮光歸故 樂山巨星四棣仔」的錦旗，相當威水。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
龔嘉欣獲陳凱琳全家開睡衣派對慶生 網民：鄭嘉穎不參加鐵馬家族聚會 改加入少婦聯盟家屬聚會了
龔嘉欣與「少婦聯盟」陳凱琳及譚凱琪老友鬼鬼；去年，龔嘉欣生日獲鄭嘉穎與太太陳凱琳、譚凱琪為其慶生，齊齊食生日飯、壽包、蛋糕、及大束鮮花。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
劉亦菲現身F1賽場！黑裙墨鏡帥翻全場 生圖美到媒體狂讚：38歲狀態太瘋狂
12月7日，劉亦菲以阿布達比旅遊大使和LV全球代言人的雙重身分現身F1阿布達比大獎賽。她一身黑色無袖短裙搭配高馬尾，生圖中肌膚顯得粉白透亮，狀態備受討論。姊妹淘 ・ 12 小時前