Olive Young限定激減低至34折！10大必買護膚品︰骨膠原面膜只需$9.4/ Threads爆紅PDRN套裝勁減$770

有關注開韓國美妝界的都知道Olive Young不時會有期間限定促銷，而每年的季度大減價更是各位掃貨的好時機。萬眾期待的Olive Young秋季激減已於昨日正式開鑼，網店同步進行，過百件產品低至34折，超過US$60更全球免運，讓大家在香港也能盡情購物。Yahoo購物專員整合了各大韓國美妝Youtuber及自身試用後感，為大家推薦10大必買護膚品清單，促銷期間限定一星期（即8月29日至9月4日） ，各位準備好荷包入手吧！

萬眾期待的Olive Young秋季激減已於昨日正式開鑼。(Olive Young)

面膜類︰

2025韓國Olive Young必買1.Torriden Dive-In Low Molecule Hyaluronic Acid Mask Sheet

大家對這牌子應該一點也不陌生，日常用保濕面膜之選，各方面都中規中矩，無論價格、保濕力、舒適度都不錯的一款。精華液的滲透性很好，皮膚在短時間內感覺變得非常水潤且有彈性，適合在妝前急救或捱夜後使用。面膜紙非常細滑，札實卻不會有負擔感。唯獨持久力一般，晚上敷完後起床感覺，屬於速效型面膜。折後價$13一片，CP值超高。

Torriden Dive-In Low Molecule Hyaluronic Acid Mask Sheet 10ea

49折後價︰$131.33｜ 原價︰$272.30

Torriden Dive-In Low Molecule Hyaluronic Acid Mask Sheet 10ea

2025韓國Olive Young必買2.BIOHEAL BOH Probioderm Collagen Remodeling Serum Gel Mask Sheet

一推出已大受韓國美妝Youtuber推薦的一款膠原蛋白凝膠面膜，其主要功效是透過高含量膠原蛋白T1（人體中最多的膠原蛋白）＋T3（嬰兒肌膚中最多的膠原蛋白）、獨特益生菌微生態和Therma膠原蛋白來改善肌膚彈性、緊緻肌膚並減少毛孔粗大。讓肌膚恢復澎潤飽滿的同時具有保濕效果。面膜使用方式為貼敷約40分鐘至1小時，期間凝膠會逐漸轉為透明狀，表示養分已被肌膚吸收。

BIOHEAL BOH Probioderm Collagen Remodeling Serum Gel Mask Sheet 5+1ea Special Set

36折後價︰$74.46｜ 原價︰$210.06

BIOHEAL BOH Probioderm Collagen Remodeling Serum Gel Mask Sheet 5+1ea Special Set

2025韓國Olive Young必買3.MEDIHEAL Collagen Essential Mask Sheet Core Firming

美編每次去韓國必買的面膜之一—MEDIHEAL，這牌子推出了多款功效面膜，當中膠原蛋白緊緻面膜專為敏感肌膚而設。含有豐富的膠原蛋白活性成分，能有效提升肌膚彈性，收縮毛孔並增加飽滿感。 面膜同時採用了專利的Hydrodeeper™保濕因子和純素膠原蛋白，結合芙蓉花萃取、雪蘑菇多醣和小球藻等成分，能為肌膚提供深層保濕同時減少細紋和皺紋，讓肌膚看起來更年輕。此外，它還是一款環保的可生物降解面膜，精華液輕盈清爽，使用時沒有黏笠感，敷完後按摩幾分鐘即可完全吸收，敷起上來不覺負擔。折後價$9.4一片，每天敷也不心痛！

★OY EXCLUSIVE★ MEDIHEAL Collagen Essential Mask Sheet Core Firming 10ea Set (1ea)

5折後價︰$103.95｜ 原價︰$210.06

★OY EXCLUSIVE★ MEDIHEAL Collagen Essential Mask Sheet Core Firming 10ea Set (1ea)

護膚品類︰

2025韓國Olive Young必買4.Anua PDRN Total Skincare Set

韓國美妝界今年新興的護膚熱門關鍵詞—PDRN，即源自鮭魚DNA的生物活性物質，能促進細胞再生，修復受損肌膚使其恢復健康狀態。不少品牌都陸續推出含PDRN成份的護膚品，當中Anua主打純淨而低致敏性的護膚配方，PDRN透明質酸精華加入三文魚萃取PDRN，結合透明質酸及膠原蛋白，有效快速被肌膚吸收，達至高效保濕、緊緻及增強肌膚保濕屏障的功效。功能性非常集中，每天使用可打造水光肌效果。秋季促銷限定套裝34折就買到，一套可試勻精華液、面霜以及面膜，大推！

★OY EXCLUSIVE★ Anua PDRN Total Skincare Set (Serum 30ml+1ml*10ea + Cream 60ml + Sheet Mask 10P)

34折後價︰$388.23｜ 原價︰$1,159.22

★OY EXCLUSIVE★ Anua PDRN Total Skincare Set (Serum 30ml+1ml*10ea + Cream 60ml + Sheet Mask 10P)

2025韓國Olive Young必買5.ongredients Skin Barrier Calming Lotion Set

不少韓國化妝師都推介的Ongredients skin barrier calming lotion，成份溫和又保濕，幾乎什麼膚質都能使用，是很多美容室的必備清單之一。主打強化肌膚屏障和舒緩乾燥敏感肌膚的乳液，含有積雪草萃取、專利NC P-Complex以及9-胜肽複合物，深度保濕鎖水、減緩肌膚刺激與泛紅。產品為低敏配方，通過PETA純素認證，特別適合敏感肌膚每日使用，使肌膚恢復柔軟水潤並帶自然透亮光澤。

ongredients Skin Barrier Calming Lotion Set (220ml+80ml)

7折後價︰$254.72｜ 原價︰$365.66

ongredients Skin Barrier Calming Lotion Set (220ml+80ml)

2025韓國Olive Young必買6.d'Alba White Truffle First Spray Serum 100mL Double Pack

以「空姐噴霧」別稱而聞名的精華液，多功能的噴霧精華液含有來自義大利的白松露、生育酚（維生素E）以及多種植物精華，可提供深層保濕、緊緻肌膚和抗氧化效果。採用獨特的雙層配方（精華液層和油層），使用前需搖勻再以細緻霧狀噴灑在臉上，可作為化妝水、精華液或定妝噴霧，適合所有膚質，特別是乾燥、粗糙以及需要提升彈性和光澤的肌膚。 美編已回購至少5枝，方便使用且吸引得很快，化妝前使用有助使底妝貼服，大力推薦給懶人。

d'Alba White Truffle First Spray Serum 100mL Double Pack

59折後價︰$320.54｜ 原價︰$544.60

d'Alba White Truffle First Spray Serum 100mL Double Pack

2025韓國Olive Young必買7.MEDIHEAL Toner Pad

近年興起的爽膚棉，原理與片裝面膜一樣，能夠令本身暗沉、乾燥的肌膚煥然一新。不同之處在形狀較小，有效針對臉上不同位置，十分適合當作妝前打底使用。而MEDIHEAL在眾多牌子中榮獲韓國Olive Young 2023年度銷量第一，每盒包含100片浸透的護膚棉片，富含積雪草苷（Madecassoside）、積雪草提取物等滋潤修復成分，紗布質地的棉片浸滿清爽易吸收的精華液，幫助修復受損肌膚，減少紅腫和不適感。爆痘時於紅腫部位敷上幾分鐘有效舒緩肌膚炎症和促進痘痘肌膚的癒合，舒緩淡印效果特別好。當中特別推薦粉紅色的膠原蛋白款，專為改善肌膚老化問題設計，含有膠原蛋白和神經醯胺，能深層滋養緊緻肌膚，減少皺紋和細紋，特別針對眼周、臉頰和法令紋等部位。

MEDIHEAL Toner Pad 100+100 Pads Double Pack (8types)

71折後價︰$242.90｜ 原價︰$342.32

MEDIHEAL Toner Pad 100+100 Pads Double Pack (8types)

身體護理類︰

2025韓國Olive Young必買8.LABO-H Hair Loss Care Hair Line Ampoule

這款防脫髮生髮精華主打改善髮際線脫髮以及稀疏問題，滾珠設計方便使用，能直接塗抹在患處。成份蘊含益生菌、膠原蛋白和多重透明質酸等核心成分，能強化頭皮屏障、提供營養、保濕並鎮定頭皮，從根本上改善頭皮健康，幫助強健髮根並促進頭髮生長。男女都能使用，網上可見不少男性Youtuber實測使用的影片，效果不錯。

LABO-H Hair Loss Care Hair Line Ampoule Double Set

63折後價︰$239.16｜ 原價︰$381.22

LABO-H Hair Loss Care Hair Line Ampoule Double Set

2025韓國Olive Young必買9.LACTO-FIT Probiotics Slim

來自韓國鍾根堂（Chong Kun Dang）的瘦身益生菌產品，主要結合了益生菌與藤黃果萃取物，旨在透過改善腸道健康來幫助瘦身。不僅能調節腸道平衡、促進消化、減少腹脹，還添加了有助於阻止碳水化合物轉化為脂肪的藤黃果，減少體脂肪和內臟脂肪的形成，協助減重並改善腰圍和臀圍。此外，產品還含有鋅來提升免疫力，包含雙專利植入乳酸菌，能黏附於腸壁，有助抑制害菌及促進排便。美編也有長期服用的營養劑，雖然減重效果不覺顯著，但皮膚變好，胃脹情況也減少了。

LACTO-FIT Probiotics Slim 30 Sticks Double Pack (30-day supply)

71折後價︰$187.5｜ 原價︰$264.52

LACTO-FIT Probiotics Slim 30 Sticks Double Pack (30-day supply)

2025韓國Olive Young必買10.Flimeal Protein Shake Variety Pack

最近韓女之間超紅的蛋白粉代餐，超多口味一共11款，直接加水方便飲用。低卡路里富含蛋白質的代餐奶昔，有助於控制體重。配方中含有膳食纖維、酶如難消化麥芽糊精和乳糖酶，有助消化和腸道健康。含有少於1%的糖分，使用木糖和酵素改性甜菊糖代替普通糖，有助抑制糖分的分解和吸收。秋季促銷限定套裝可一次過試晒11款口味，不少網友反映一般代餐都會有假甜味，但這款味道比較自然，特別推薦朱古力、綠茶和粟米穀麥片味。

★OY EXCLUSIVE★ Flimeal Protein Shake Variety Pack (All 11 Flavors)

62折後價︰$263.75｜ 原價︰$427.9

★OY EXCLUSIVE★ Flimeal Protein Shake Variety Pack (All 11 Flavors)

