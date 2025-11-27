Olive Young秋冬護膚必買10大推介！58折起入手人氣PDRN精華、韓妹必備fwee偽素顏妝前乳

宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排
隨著氣溫驟降，肌膚也開始進入「乾燥警報」模式。想在秋冬季節裡擁有韓劇女主角般的水光肌和偽素顏好氣色嗎？別擔心，我們已經為你潛入了韓國歐逆們的購物清單，為大家整理出10大「秋冬護膚+底妝」神級必買推介！這次清單涵蓋了從基礎保濕到心機底妝的所有秘密武器，更棒的是在Olive Young的「Olive Young Global」國際網店購物超過US$60更可享全球免運，再也不用靠代購或親自飛一趟也能買到爆款好物！
護膚品類︰
2025韓國Olive Young必買1.AESTURA Atobarrier 365 Cream
被譽為「韓國皮膚科醫生御用」的AESTURA Atobarrier 365 Cream，專為乾燥、敏感及屏障受損的肌膚設計，是專為極度乾燥、敏感和受損肌膚設計的屏障修復救星。這款乳霜的核心是其獲得專利的DermaON®技術，它能將肌膚必需的神經醯胺（Ceramide）模擬成健康的角質層脂質結構，即時提供長效的深層保濕，更能從根本上強化和修復皮膚屏障，維持肌膚健康穩定。
AESTURA Atobarrier365 Cream 80mL Special Set
8折後價：$274，
原價：$342
2025韓國Olive Young必買2.Anua PDRN Hyaluronic Capsule 100 Serum
這款精華液是一款以高效保濕與修復見稱的精華，結合PDRN、透明質酸及膠原蛋白三大成分，能即時補水並提升肌膚彈性與光澤。PDRN是一種源自海洋生物的修護成分，以其優異的再生能力而聞名，有效促進肌膚細胞修復，提升皮膚彈性和健康度。精華採用創新的「智能膠囊技術」，讓有效成分更深層滲透，吸收率高、不含香料、低刺激，適合各種膚質，包括敏感肌與痘痘肌。
Anua PDRN Hyaluronic Capsule 100 Serum 30ml
58折後價：$144，
原價：$248
2025韓國Olive Young必買3.MEDIHEAL Madecassoside Blemish Repair Serum
編輯自己也在用的產品，這款精華以積雪草苷（Madecassoside）與積雪草萃取為核心成分，能有效鎮靜受刺激的肌膚，減少紅腫與敏感不適，同時促進修復。配方中還加入Niacinamide及4-TECA複合物，幫助淡化暗沉、改善膚色不均，並提升肌膚整體健康度。質地輕盈水潤、不油膩，吸收迅速，適合日常保養或作為急救精華使用。
MEDIHEAL Madecassoside Blemish Repair Serum 40ml x2 Exclusive Gift Edition
63折後價：$236，
原價：$381
2025韓國Olive Young必買4.bewants Peptide-X Firming Eye Serum Stick
這款眼部精華棒榮獲2025 年上半年Hwahae Beauty Awards「最佳新產品眼部護理」第一位。配方含有10種胜肽複合物，能促進肌膚彈性；搭配Rice PDRN，加強修復與抗老；同時加入泛醇與透明質酸，提供深層保濕。特別設計的滾珠頭，在塗抹時能帶來降溫效果，幫助消除浮腫並舒緩疲勞，讓眼周肌膚更顯明亮緊緻。
bewants Peptide-X Firming Eye Serum Stick 15ml
價錢：$287
化妝品類：
2025韓國Olive Young必買5.fwee Spa Glowing UV Tone-Up Prep
fwee Spa Glowing UV Tone-Up Prep是一款結合防曬、妝前與提亮功效的多效底妝產品，專為日常護膚與上妝前準備而設，特別適合追求「素顏光澤感」的用家。它蘊含水感保濕成分，質地輕盈不黏膩，能有效抵禦紫外線，同時修飾膚色，打造自然透亮的光澤肌。使用後肌膚呈現柔和光澤，為後續底妝提供更服貼的基底。小巧包裝方便隨身攜帶，無論是日常外出或旅行，都能輕鬆保持肌膚水潤與明亮。
fwee Spa Glowing UV Tone-Up Prep 35ml
81折後價：$126，
原價：$155
2025韓國Olive Young必買6.rom&nd Juicy Roll Cheek
這款胭脂霜採用輕盈膏狀質地，觸膚即融，帶來水感光澤而不黏膩，能長時間維持清新妝效。靈感來自剛剝開水果果肉的色澤，色彩透明乾淨，不會與底妝互相混合。只需輕輕滾動於臉頰，即可打造自然立體的紅潤妝感。這款產品榮獲2025上半年GlowPick Award「最佳胭脂霜／棒」，成為韓系彩妝愛好者的必備單品。近期更推出rom&nd Juicy Roll Cheek x ZO&FRIENDS聯名限定胭脂系列，把rom&nd的果汁感胭脂霜與G-DRAGON的IP角色ZO&FRIENDS結合。
rom&nd Juicy Roll Cheek
78折後價：$102，
原價：$132
2025韓國Olive Young必買7.MUZIGAE MANSION Tinted Lip Balm
這是一款兼具護唇與潤色效果的韓系美妝單品，專為乾燥唇部設計，能在修護的同時打造自然好氣色。MUZIGAE MANSION Tinted Lip Balm含低分子玻尿酸、角鯊烷與維他命莓果油，能深層滋養並長效鎖水，讓雙唇持久水潤不乾裂。其凝膠顯色機制能與原生唇色自然融合，呈現清透亮澤的色彩，適合日常淡妝或疊擦打造更飽和的妝效。
MUZIGAE MANSION Tinted Lip Balm
68折後價：$141，
原價：$210
面膜類︰
2025韓國Olive Young必買8.REJURAN Derma Healer Pore Tightening Toner Pad
這是一款專為毛孔管理設計的爽膚棉片，結合專利DOT™-c-PDRN成分與BHA、PHA、AHA、LHA等溫和去角質成分，能深層清潔、緊緻毛孔並平衡水油，並搭配Cooling Agent 23帶來冰涼舒緩感。棉片採用三層多孔設計，高效浸潤精華，能緊密貼合肌膚，適合用於日常擦拭或針對毛孔明顯部位濕敷，持續使用可幫助改善粗大毛孔、油光與乾燥問題。
REJURAN Derma Healer Pore Tightening Toner Pad 60P Limited Set (+Toner Pad 2P*5ea)
58折後價：$162，
原價：$280
2025韓國Olive Young必買9.CKD Retino Collagen 300 Tightening Glow Cream Pack
這款產品蘊含低分子膠原蛋白，能深入肌膚底層補充彈性蛋白，改善鬆弛與細紋；同時加入 Retinal（視黃醛），有效促進肌膚更新，淡化皺紋與暗沉。配方中高達73%的活性成分，讓肌膚在使用後呈現如「剝蛋般光滑透亮」的水光效果。質地為撕拉式Cream Pack，能在敷用後形成緊密薄膜，幫助提升肌膚緊緻度並鎖住養分。套裝通常附送專用面膜掃，方便均勻塗抹。持續使用可改善肌膚密度、淡化法令紋與細紋，讓肌膚回復彈潤、透亮與年輕狀態。
CKD Retino Collagen 300 Tightening Glow Cream Pack 80ml Set (+Brush)
63折後價：$171，
原價：$272
2025韓國Olive Young必買10.medicube PDRN Pink Collagen Toning Gel Toner Pads
這款多效爽膚棉片蘊含PDRN與粉紅膠原蛋白複合物，能促進肌膚再生、提升彈性並改善細紋，同時加強保濕力，讓肌膚維持水潤飽滿。棉片質地為凝膠型設計，浸潤高濃度精華，使用時能緊密貼合肌膚，帶來清涼舒緩感。除了日常擦拭去除殘餘污垢與角質外，亦可作為局部濕敷，針對乾燥或鬆弛部位加強修護。持續使用能改善膚質粗糙、暗沉與缺水問題，讓肌膚回復緊緻、透亮與健康狀態。
medicube PDRN Pink Collagen Toning Gel Toner Pads 70P
價錢：$256
Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
