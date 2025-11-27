Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Olive Young秋冬護膚必買10大推介！58折起入手人氣PDRN精華、韓妹必備fwee偽素顏妝前乳

隨著氣溫驟降，肌膚也開始進入「乾燥警報」模式。想在秋冬季節裡擁有韓劇女主角般的水光肌和偽素顏好氣色嗎？別擔心，我們已經為你潛入了韓國歐逆們的購物清單，為大家整理出10大「秋冬護膚+底妝」神級必買推介！這次清單涵蓋了從基礎保濕到心機底妝的所有秘密武器，更棒的是在Olive Young的「Olive Young Global」國際網店購物超過US$60更可享全球免運，再也不用靠代購或親自飛一趟也能買到爆款好物！

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

即睇Olive Young秋冬好物

護膚品類︰

2025韓國Olive Young必買1.AESTURA Atobarrier 365 Cream

被譽為「韓國皮膚科醫生御用」的AESTURA Atobarrier 365 Cream，專為乾燥、敏感及屏障受損的肌膚設計，是專為極度乾燥、敏感和受損肌膚設計的屏障修復救星。這款乳霜的核心是其獲得專利的DermaON®技術，它能將肌膚必需的神經醯胺（Ceramide）模擬成健康的角質層脂質結構，即時提供長效的深層保濕，更能從根本上強化和修復皮膚屏障，維持肌膚健康穩定。

AESTURA Atobarrier365 Cream 80mL Special Set

8折後價：$274， 原價：$342

SHOP NOW

AESTURA Atobarrier365 Cream 80mL Special Set

2025韓國Olive Young必買2.Anua PDRN Hyaluronic Capsule 100 Serum

這款精華液是一款以高效保濕與修復見稱的精華，結合PDRN、透明質酸及膠原蛋白三大成分，能即時補水並提升肌膚彈性與光澤。PDRN是一種源自海洋生物的修護成分，以其優異的再生能力而聞名，有效促進肌膚細胞修復，提升皮膚彈性和健康度。精華採用創新的「智能膠囊技術」，讓有效成分更深層滲透，吸收率高、不含香料、低刺激，適合各種膚質，包括敏感肌與痘痘肌。

Anua PDRN Hyaluronic Capsule 100 Serum 30ml

58折後價：$144， 原價：$248

SHOP NOW

Anua PDRN Hyaluronic Capsule 100 Serum 30ml

2025韓國Olive Young必買3.MEDIHEAL Madecassoside Blemish Repair Serum

編輯自己也在用的產品，這款精華以積雪草苷（Madecassoside）與積雪草萃取為核心成分，能有效鎮靜受刺激的肌膚，減少紅腫與敏感不適，同時促進修復。配方中還加入Niacinamide及4-TECA複合物，幫助淡化暗沉、改善膚色不均，並提升肌膚整體健康度。質地輕盈水潤、不油膩，吸收迅速，適合日常保養或作為急救精華使用。

MEDIHEAL Madecassoside Blemish Repair Serum 40ml x2 Exclusive Gift Edition

63折後價：$236， 原價：$381

SHOP NOW

MEDIHEAL Madecassoside Blemish Repair Serum 40ml x2 Exclusive Gift Edition

2025韓國Olive Young必買4.bewants Peptide-X Firming Eye Serum Stick

這款眼部精華棒榮獲2025 年上半年Hwahae Beauty Awards「最佳新產品眼部護理」第一位。配方含有10種胜肽複合物，能促進肌膚彈性；搭配Rice PDRN，加強修復與抗老；同時加入泛醇與透明質酸，提供深層保濕。特別設計的滾珠頭，在塗抹時能帶來降溫效果，幫助消除浮腫並舒緩疲勞，讓眼周肌膚更顯明亮緊緻。

bewants Peptide-X Firming Eye Serum Stick 15ml

價錢：$287

SHOP NOW

bewants Peptide-X Firming Eye Serum Stick 15ml

化妝品類：

2025韓國Olive Young必買5.fwee Spa Glowing UV Tone-Up Prep

fwee Spa Glowing UV Tone-Up Prep是一款結合防曬、妝前與提亮功效的多效底妝產品，專為日常護膚與上妝前準備而設，特別適合追求「素顏光澤感」的用家。它蘊含水感保濕成分，質地輕盈不黏膩，能有效抵禦紫外線，同時修飾膚色，打造自然透亮的光澤肌。使用後肌膚呈現柔和光澤，為後續底妝提供更服貼的基底。小巧包裝方便隨身攜帶，無論是日常外出或旅行，都能輕鬆保持肌膚水潤與明亮。

fwee Spa Glowing UV Tone-Up Prep 35ml

81折後價：$126， 原價：$155

SHOP NOW

fwee Spa Glowing UV Tone-Up Prep 35ml

2025韓國Olive Young必買6.rom&nd Juicy Roll Cheek

這款胭脂霜採用輕盈膏狀質地，觸膚即融，帶來水感光澤而不黏膩，能長時間維持清新妝效。靈感來自剛剝開水果果肉的色澤，色彩透明乾淨，不會與底妝互相混合。只需輕輕滾動於臉頰，即可打造自然立體的紅潤妝感。這款產品榮獲2025上半年GlowPick Award「最佳胭脂霜／棒」，成為韓系彩妝愛好者的必備單品。近期更推出rom&nd Juicy Roll Cheek x ZO&FRIENDS聯名限定胭脂系列，把rom&nd的果汁感胭脂霜與G-DRAGON的IP角色ZO&FRIENDS結合。

rom&nd Juicy Roll Cheek

78折後價：$102， 原價：$132

SHOP NOW

rom&nd Juicy Roll Cheek ZO&FRIENDS Edition

2025韓國Olive Young必買7.MUZIGAE MANSION Tinted Lip Balm

這是一款兼具護唇與潤色效果的韓系美妝單品，專為乾燥唇部設計，能在修護的同時打造自然好氣色。MUZIGAE MANSION Tinted Lip Balm含低分子玻尿酸、角鯊烷與維他命莓果油，能深層滋養並長效鎖水，讓雙唇持久水潤不乾裂。其凝膠顯色機制能與原生唇色自然融合，呈現清透亮澤的色彩，適合日常淡妝或疊擦打造更飽和的妝效。

MUZIGAE MANSION Tinted Lip Balm

68折後價：$141， 原價：$210

SHOP NOW

MUZIGAE MANSION Tinted Lip Balm

面膜類︰

2025韓國Olive Young必買8.REJURAN Derma Healer Pore Tightening Toner Pad

這是一款專為毛孔管理設計的爽膚棉片，結合專利DOT™-c-PDRN成分與BHA、PHA、AHA、LHA等溫和去角質成分，能深層清潔、緊緻毛孔並平衡水油，並搭配Cooling Agent 23帶來冰涼舒緩感。棉片採用三層多孔設計，高效浸潤精華，能緊密貼合肌膚，適合用於日常擦拭或針對毛孔明顯部位濕敷，持續使用可幫助改善粗大毛孔、油光與乾燥問題。

REJURAN Derma Healer Pore Tightening Toner Pad 60P Limited Set (+Toner Pad 2P*5ea)

58折後價：$162， 原價：$280

SHOP NOW

REJURAN Derma Healer Pore Tightening Toner Pad 60P Limited Set (+Toner Pad 2P*5ea)

2025韓國Olive Young必買9.CKD Retino Collagen 300 Tightening Glow Cream Pack

這款產品蘊含低分子膠原蛋白，能深入肌膚底層補充彈性蛋白，改善鬆弛與細紋；同時加入 Retinal（視黃醛），有效促進肌膚更新，淡化皺紋與暗沉。配方中高達73%的活性成分，讓肌膚在使用後呈現如「剝蛋般光滑透亮」的水光效果。質地為撕拉式Cream Pack，能在敷用後形成緊密薄膜，幫助提升肌膚緊緻度並鎖住養分。套裝通常附送專用面膜掃，方便均勻塗抹。持續使用可改善肌膚密度、淡化法令紋與細紋，讓肌膚回復彈潤、透亮與年輕狀態。

CKD Retino Collagen 300 Tightening Glow Cream Pack 80ml Set (+Brush)

63折後價：$171， 原價：$272

SHOP NOW

CKD Retino Collagen 300 Tightening Glow Cream Pack 80ml Set (+Brush)

2025韓國Olive Young必買10.medicube PDRN Pink Collagen Toning Gel Toner Pads

這款多效爽膚棉片蘊含PDRN與粉紅膠原蛋白複合物，能促進肌膚再生、提升彈性並改善細紋，同時加強保濕力，讓肌膚維持水潤飽滿。棉片質地為凝膠型設計，浸潤高濃度精華，使用時能緊密貼合肌膚，帶來清涼舒緩感。除了日常擦拭去除殘餘污垢與角質外，亦可作為局部濕敷，針對乾燥或鬆弛部位加強修護。持續使用能改善膚質粗糙、暗沉與缺水問題，讓肌膚回復緊緻、透亮與健康狀態。

medicube PDRN Pink Collagen Toning Gel Toner Pads 70P

價錢：$256

SHOP NOW

medicube PDRN Pink Collagen Toning Gel Toner Pads 70P

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

蜜粉推介2025｜上臉實測5款定妝蜜粉 開價VS專櫃！李時安爆款令人失望？「這款」出汗後妝感如奶油肌、Jisoo同款持妝力高｜美編實測

胭脂推介2025｜實試5大專櫃品牌！15款春夏人氣色號試色 「好氣色神器」NARS顯色度完勝/「死亡芭比粉」超顯氣色？｜美編實測

美編實測｜12款專櫃品牌人氣唇釉試色 心得大合集！ARMANI幾乎不沾杯、YSL光澤感完勝、第3款最水潤

美編實測｜6大開架品牌眼線液筆測評 低至$75入手！CP值之選Kiss Me、 Kate防水力強、最後一枝實至名歸眼線筆王

美編實測｜5大平價開架品牌粉餅低至$88入手！Sofina控油妝感最出色/第4款最易甩粉/泰國品牌CP值最高

YSL節日限定系列 藍粉漸變美妝開箱實測 情人節送禮之選/注入天然成分養膚/高訂皮革胭脂好想擁有