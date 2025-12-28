Olive Young韓國女生最愛$100以下面膜10選！實測三款熱門面膜、Mediheal只需$93入手12片、aespa Winter同款「液體面膜」超熱賣！

焦點

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅

Olive Young 韓國國內 $100 以下 Top 10 面膜推薦！近期冷暖濕度不斷變更，加上連場派對、飯聚之下，皮膚難以恢復最佳狀態？Yahoo網購專員為大家搜羅韓國女生最愛用的面膜，$100 以下已能入手性價比超高的好用推薦！當中小編更實測了其中三款保濕面膜，想知道使用效果如何？就繼續看下去吧！

Olive Young 香港網購攻略

1）進入 Olive Young 國際版網站

按此進入 Olive Young 國際版網站

2）登記或登入會員

3）將喜愛的產品加入購物車

4）檢查運費：買美元$60（即約港幣$467）即享免運費

5）網上付費即可！

Olive Young 韓國面膜 Top 1）Mediheal 積雪草去痘舒緩面膜

Mediheal 積雪草面膜穩坐 Olive Young 韓國面膜排行榜第一位，現正減價 $93 已可買到 12 片，實在性價比高又好用！被韓國女生譽為「居家必備款」，加入98％積雪草成分及透明質酸，可紓緩敏感泛紅並為痘痘消炎。

面膜紙柔軟而貼面，設有眼膜可「強制性禁止玩電話」，讓身心也能好好休息～（Yahoo Shopping)

小編最愛於妝前急救使用，面膜紙緊貼面型輪廓，水潤而不黏膩的質地，可即時保濕令妝容更為貼服，而且敷 15 分鐘後，面膜紙依然濕潤。不油膩、無香料配方任何膚質也可安心四季使用，絕對是必買的「懶人面膜」！

MEDIHEAL Madecassoside Essential Mask Sheet Blemish Repair 10ea Limited Set (+2ea)

價錢：$93.4︱原價：$186.7

按此購買

MEDIHEAL Madecassoside Essential Mask Sheet Blemish Repair 10ea Limited Set (+2ea)

Olive Young 韓國面膜 Top 2）Torriden Dive-In 透明質酸面膜

Torriden Dive-in 透明質酸面膜相信是很多女生的最愛吧！加入 5 種不同分子的透明質酸，保濕、鎖水而清爽不黏膩，效果單純就是快速而高效的保濕。面膜紙同樣緊貼面型輪廓，無香料、質地輕盈易吸收，不論旅行、妝前或日常也可輕鬆使用，同樣是居家常備的基礎款！

Torriden Dive In Low Molecular Hyaluronic Acid Mask Sheet 5+1ea

價錢：$84︱原價：$140

按此購買

Torriden Dive In Low Molecular Hyaluronic Acid Mask Sheet 5+1ea

Olive Young 韓國面膜 Top 3）Biodance 膠原面膜

Biodance 膠原面膜本年度爆紅，賣點為「敷三小時」為肌膚注滿膠原，作為「睡眠面膜」將高濃度膠原、透明質酸鎖緊於皮膚。小編實試後認為肌膚確實更亮白，並具有細緻透亮的光澤，毛孔也有看起來更幼細，確實不是智商稅。

敷三小時皮膚明顯細緻及亮滑，效果顯住難怪備受韓國女生喜愛。(Yahoo Shopping)

如果翌日有重要的派對宴會，可帶來猶如做 Facial 後的白滑肌膚，妝容也會更貼服持久！

BIODANCE Real Deep Mask Sheet 1ea

價錢：$44.8︱原價：$46.7

按此購買

BIODANCE Real Deep Mask Sheet 1ea

Olive Young 韓國面膜 Top 4）numbuzin No.1–5 面膜

「5號面膜」的面膜紙同樣柔軟而貼面，惟面膜的尺寸較小，對於小編「大臉人」包覆性不如 Mediheal 高。（Yahoo Shopping）

Numbuzin 面膜向來是「韓國國民面膜」，最受歡迎的就是「5號面膜」，加入高濃度維他命C和穀胱甘肽，具有提亮膚色、改善暗沉及淡斑功效，尤其適合暗黃肌膚的女生使用。希望肌膚如韓國女生般清透而明亮的話，5號面膜絕不會讓人失望。

另外，「3號面膜」主打收細毛孔、「2號面膜」主打 PDRN 水光成分，百元內已可買到，快點囤起來吧！

numbuzin No.1–5 Sheet Mask (5 Sheets)

價錢：$71.4︱原價：$116.7

按此購買

numbuzin No.1–5 Sheet Mask (5 Sheets)

Olive Young 韓國面膜 Top 5）Mamonde Flora Glow Rose Liquid Mask 80ml Set

由 aespa Winter 代言的 Mamonde 「液體面膜」討論度極高，更登上了 Olive Young 韓國本地面膜榜的第 9 位！對於極度乾燥肌膚，Flora Glow 液體面膜加入 10％ PHA 與玫瑰胜肽，除了可去除老廢角質，更可深質補水，肌膚更見水潤飽滿。而且水狀質地十分輕盈，妝前使用也絕不油膩，雖然稍稍貴了一點，但小編也放入文章「燒燒大家」。

Mamonde Flora Glow Rose Liquid Mask 80ml Set (+Refill 80ml)

價錢：$245︱原價：$272.3

按此購買

Mamonde Flora Glow Rose Liquid Mask 80ml Set (+Refill 80ml)

Mamonde Flora Glow 設有 $100 預算內的片狀面膜，加入滿滿的同款精華，只需 $54.5 已可試一下 Winter 最愛的面膜，值得搜購！

Mamonde Flora Glow Rose Hydrogel Mask Sheet 1ea

價錢：$54.5

按此購買

Mamonde Flora Glow Rose Hydrogel Mask Sheet 1ea

Olive Young 韓國面膜 Top 6）Mediheal 玫瑰 PDRN 面膜

Mediheal 的玫瑰 PDRN 面膜同樣極受歡迎，加入由 99％ 玫瑰萃取的植物性 PDRN 成分，對於不太喜愛動物成分的女生們更為友好，具有保濕、緊嫩、改善肌膚紋理、提亮膚色等功效，就是全能型選手，敏感肌也可安心使用。

MEDIHEAL Rose PDRN Essential Mask Sheet For Healthy Glow 4ea

價錢：$42.8︱原價：$85.6

按此購買

MEDIHEAL Rose PDRN Essential Mask Sheet For Healthy Glow 4ea

Olive Young 韓國面膜 Top 7）REJURAN 水光面膜

麗珠蘭面膜加入三文魚籽萃取的 c-PDRN 成分，具有高效修復、保濕、紓緩、收細毛孔的功效，不需使用入侵性的醫美針劑，也能享有同成分的修復功效。這款面膜備受韓國女生歡迎，抗老及修復功效顯著，對於修復乾紋的效果最為顯著。

REJURAN Healer Skin Protection Mask Sheet (1ea)

價錢：$31.1︱原價：$54.5

按此購買

REJURAN Healer Skin Protection Mask Sheet (1ea)

Olive Young 韓國面膜 Top 8）Abib 弱酸性面膜

Abib 面膜依然人氣極高，最受歡迎的就是主打修復的魚腥草、高效保濕的水庫配方，以及緊緻彈潤的復活草配方，pH 5.5 弱酸性配方適合敏感肌使用，而且有非常足量的精華液，小編敷完面膜後，會將餘下的精華塗上，並配合導入機加強保濕護理，性價比超高。

Abib Mild Acidic pH Sheet Mask (1 sheet) – Heartleaf / Jericho Rose / Aqua / Glutathione / Honey

價錢：$18.7︱原價：$31.1

按此購買

Abib Mild Acidic pH Sheet Mask (1 sheet) – Heartleaf / Jericho Rose / Aqua / Glutathione / Honey

Olive Young 韓國面膜 Top 9）Anua Mask Sheet 5ea Set (+1ea)

Anua 面膜加入品牌最具人氣的安瓶精華，最受歡迎的就是 PDRN 透明質酸配方，蘊含 PDRN 、低分子膠原蛋白及透明質酸，可為肌膚長效保濕注水，肌膚更見柔滑飽滿。只需 $88.7 已可買到 6 片，性價比超高，難怪是韓國女生的愛用品！

Anua Mask Sheet 5ea Set (+1ea)

價錢：$88.7︱原價：$186.7

按此購買

Anua Mask Sheet 5ea Set (+1ea)

Olive Young 韓國面膜 Top 10）CKD 維A膠原面膜

韓國健康食品品牌種根堂推出的面膜，於韓國極受歡迎更獲得 2025 Olive Young 年度銷量 No.1 大賞！加入低分子膠原蛋白、維A衍生物及彈性蛋白，具有修復肌膚緊緻光澤、收毛孔的功效，果凍凝膠質地完美貼合臉形輪廓，希望集中抗衰老的話，必試這款韓國女生大愛「黑馬面膜」！

CKD Retino Collagen Small Molecule 300 Pore Tightening Mask Sheet 1ea

價錢：$46.7

按此購買

CKD Retino Collagen Small Molecule 300 Pore Tightening Mask Sheet 1ea

